Граждане Азербайджана благополучно эвакуированы из Уханя, где в декабре прошлого года вспыхнула эпидемия нового коронавируса.

«Турецкий самолет, отправленный для эвакуации граждан Турции и Азербайджана, вылетел из китайского города Ухань. Граждане Азербайджана перед полетом были осмотрены китайскими врачами, их состояние оценивается как благоприятное. Ожидается, что самолет сегодня вечером приземлится на территории Турции», - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что по прибытию граждане Азербайджана будут размещены на карантин на территории Турции, который продлится 14 дней, после чего вернутся в Азербайджан, передает агентство Turan.

МИД Азербайджана выразил благодарность правительствам Турции и КНР за оказанное содействие и солидарность с китайским народом в это трудное для него время. Ранее сообщалось, что в Ухане находятся 7 азербайджанских граждан, включая 4 студентов. Еще четверо студентов, прибывшие в Баку 30 января, также помещены на карантин.