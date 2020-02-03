Россия отменила все пассажирские поезда в Китай из-за коронавируса

"Российские железные дороги" в связи с распространением коронавируса с 3 февраля временно прекращают движение всех пассажирских поездов в Китай.Об этом говорится в сообщении РЖД. В частности, будут отменены поезда, следующие в Пекин из Москвы и из Читы. Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение между двумя странами будет полностью прекращено.

Ранее оно было ограничено через пункты пропуска на отдельных участках российско-китайской границы. Россия также закрыла границу на Дальнем Востоке, а с 1 февраля ограничила авиасообщение между двумя странами.

Несколько дней назад в России были выявлены первые два случая заражения коронавирусом нового типа. Оба заболевших - в Забайкальском крае и Тюменской области - граждане Китая.

Президент России Владимир Путин поручил задействовать в эвакуации россиян из Китая Воздушно-космические силы. Всех вернувшихся на родину граждан поместят на 14-дневный карантин.

В США в связи с угрозой распространения вируса 2 февраля начал действовать запрет на въезд в страну иностранных граждан, которые за последние две недели посещали Китай.



За прошедшие сутки в КНР от коронавируса умерли 57 человек. Таким образом, на сегодня число жертв пневмонии, вызываемой коронавирусом, превышает 360. В Китае выявлено более 17 тысяч заболевших. За пределами КНР подтверждены 182 случая заражения вирусом нового типа . Накануне впервые была зафиксирована смерть от коронавируса за пределами Китая – на Филиппинах.