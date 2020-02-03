120 человек претендуют на пост директора Пенсионного агентства Грузии

Председатель Керченского городского совета в аннексированном Россией Крыму Мая Хужина отправлена в отставку после скандала, вызванного её раздачей хлеба ветеранам блокады Ленинграда во Вторую мировую войну. Об этом сообщает агентство РИА "Новости".

Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий председателя горсовета Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы. В решении депутатов утверждается, что они уволены по собственному желанию.

Ещё в пятницу, 31 января, Шубина отказывалась увольняться. Тогда руководитель российской администрации Крыма Сергей Аксёнов пообещал в понедельник приехать в Керчь и "поставить точку в этом вопросе".

27 января – в день 76-й годовщины прорыва блокады Ленинграда – несколько депутатов городского совета торжественно вручили пережившим её ветеранам по батону белого хлеба. Фотографии со встречи Хужина выложила на своей странице в фейсбуке.

Комментаторов в сети возмутили не только подаренный хлеб, но и дорого выглядящие шубы на депутатах. После поднявшего в сети скандала Аксёнов призвал лишить мандатов депутатов городского собрания Керчи и лишить их членства в "Единой России".

С поста депутатов городского совета Хужина и Щербула уходить не стали, — передаёт "Интерфакс". Единоросски обдумывают возможность остаться в политике.