Новости
Абхазские медики отчитались о проверке граждан на Ингурском мосту
Абхазские медики за последние три дня при помощи передвижной станции флюорографии осмотрели 1800 граждан на Ингурском мосту, но не выявили у них серьёзных заболеваний.
«В основном, находят хронический бронхит, ОРВИ, но без осложнений, без пневмонии и других заболеваний», – отметил главный врач центральной республиканской больницы Гали Георгий Шония.
В самопровозглашенной республике Абхазия решили проводить профилактические мероприятия по недопущению проникновения вирусных заболеваний.
«Если человек направляется в Абхазию, и при этом на границе у него выявлена серьезная болезнь, его не пропустят к нам, он должен будет поехать в лечебно-профилактическое учреждение Грузии. Если человек направляется из Абхазии, то мы возвращаем его в наши больницы», - заявил Шония.
Другие новости дня
В Цхинвали скончались российский советник и его супруга
Российский медик Игорь Галь, консультировавший власти самопровозглашенной республики Южная Осетия, скончался в своём доме в Цхинвали вместе с супругой.
Агентство «Рес» сообщает, что на месте проишествия работают правоохранительные органы, проводится судебная экспертиза.
По информации «Интерфакса», одна из версий произошедшего - отравление угарным газом.
Галь работал в Южной Осетии с 2016 года, а до того – в департаменте здравоохранения Москвы.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение с ножом на прохожих на юге Лондона, которое совершил накануне 20-летний Судеш Амман.
В сообщении, опубликованном в соцсетях от имени ИГ, говорится, что нападавший был "воином" этой группировки, а его действия связаны с недавним призывом руководства ИГ совершать теракты против граждан стран, борющихся с джихадистами в Сирии и Ираке.
В результате нападения в районе Стретем три человека были ранены. Полиция застрелила нападавшего. Следствие считает нападение терактом.
Судеш Амман всего неделю назад вышел из тюрьмы, где отбывал трёхлетний срок за преступления, связанные с терроризмом. Он был освобождён досрочно, отбыв только половину срока.
Это уже второй случай в Лондоне за последнее время, когда нападения совершал человек, освобождённый из тюрьмы раньше срока. В ноябре на Лондонском мосту Усман Хан убил ножом двух человек. Он сам был застрелен полицией.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник заявил, что необходимо ограничить право на досрочное освобождение людей, осуждённых за преступления, связанные с терроризмом. По словам Джонсона, они не должны выходить на свободу автоматически, без дополнительных проверок. Джонсон не исключил, что законодательство изменят так, чтобы воспрепятствовать досрочному выходу на свободу тех, кто уже сейчас сидит в тюрьмах.
При этом мать нападавшего утверждает, что он попал под влияние радикальных идей, уже находясь в тюрьме.
Российский МИД призывает Грузию выполнять международные обязательства
Все государства должны выполнять свои международные обязательства, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя возможность переноса заседания Комитета министров Совета Европы из Тбилиси в Страсбург. Ранее СМИ сообщали, что грузинские власти рассматривают такой сценарий из-за возможного участия в заседании главы МИД России Сергея Лаврова.
«Нас это не очень сильно волнует, мы исходим из того, все государства должны выполнять свои международные обязательства", - сказал Грушко российским журналистам.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия допустит исключение для россиян, нарушивших «Закон об оккупированных территориях», и они смогут приехать в Тбилиси в мае текущего года.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что решение относительно визита российской делегации в Тбилиси будет принято в рамках закона.
В Сирии, предположительно, погибли 4 бойца ФСБ России
В Сирии, по ряду сообщений, погибли 4 офицера Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Официально их гибель не подтверждена.
Сообщения о гибели российских офицеров появились в воскресенье в ряде телеграм-каналов, которые пишут о деятельности силовых ведомств, в том числе выступающих с прокремлёвских позиций. Утверждалось, что они попали в районе Алеппо под миномётный обстрел. Впоследствии в них появились траурные фотографии, на которых, как утверждается, портреты погибших офицеров и их биография. Где были сделаны фотографии – не сообщается.
О гибели сотрудников ФСБ в Сирии написало в понедельник также издание Baza. По его данным, их автомобиль подорвался на фугасе, после чего раненые бойцы попали в руки бойцов вооружённой оппозиции и были убиты. Baza не пишет о том, откуда у издания эта информация.
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team выяснила, что по крайней мере некоторые из офицеров, имена которых видны на подписях к фото, действительно служили в ФСБ. Она также сообщила, что во вторник выпустит расследование о деятельности сотрудников ФСБ в Сирии. При этом подтверждений гибели российских офицеров из других источников у CIT пока нет.
- Центр специального назначения ФСБ — единственное подразделение в составе спецслужбы, которое непосредственно задействовано в боевых действиях и в контртеррористических операциях. Также бойцы ЦСН ФСБ обеспечивают поддержку оперативникам при проведении обысков.
- В начале февраля 2018 года стало известно об авиаударе международной коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли российские наемники — по неподтвержденным данным, до 200 человек — наемников из "группы Вагнера".
- На северо-западе Сирии – в провинции Идлиб и к западу от города Алеппо – силы президента Башара Асада при поддержке российских военных ведут сейчас наступление на отряды вооружённой оппозиции. Сообщается о кровопролитных столкновениях, в которых ежедневно гибнут десятки людей, в том числе мирные жители.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в воскресенье в Идлибе погибли турецкие военные при обстреле силами Асада их наблюдательного пункта. По последним данным, число погибших турецких военных достигло шести. По слова Эрдогана, турецкие военные нанесли ответные удары по сирийским правительственным войскам и нанесли им большие потери. Анкара предупредила, что будет рассматривать сирийских военных, которые приближаются к наблюдательным пунктам турецкой армии, как врагов. Минобороны России заявило, что турецкие военные попали под обстрел, поскольку не предупредили о своих перемещениях, но Турция это отрицает.
- Формально в Идлибе было заключено перемирие под гарантии Турции и России, которые развернули свои наблюдательные пункты. Однако оно не соблюдается. Турция обвиняет в его срыве силы Асада и Россию, а официальные Дамаск и Москва – вооружённые группировки, которые они называют террористическими.
В Грузии с завтрашнего дня смогут тестировать граждан на наличие уханьского коронавируса
В Грузии с завтрашнего дня смогут тестировать граждан на наличие уханьского коронавируса. Об этом заявил глава Центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.
Ранее Грузии с тестированием помогали европейские лаборатории. При этом, пока ни одного факта заболевания в стране выявлено не было.
Гамкрелидзе заявляет, что Грузия по-прежнему в т.н. зеленой зоне, то есть риск распространения коронавируса минимален.
При этом, в стране принят ряд превентивных мер. Например, прекращено прямое авиасообщение с Китаем. Население же призвали не поддаваться панике.
Грузинские НПО призывают международное сообщество вмешаться в гуманитарный кризис в Ахалгори
Грузинские неправительственные организации призывают международное сообщество вмешаться в гуманитарный кризис в Ахалгори. НПО обращаются к представителям ООН, ЕС, Совета Европы, ОБСЕ, а также руководителям Amnesty International, Human Rights Watch и Freedom House.
«Пункт пропуска Мосабруни-Одзиси, которым ежедневно пользовались около 400 человек, до сих пор закрыт. Неизвестно, когда будет отменено ограничение. Это подвергает опасности местных жителей – как грузин, так и осетин. Многие ахалгорцы еще до запрета на перемещение покинули свои дома и перешли на контролируемую Тбилиси территорию. Оставшиеся же, число которых достигает тысячи, оказались в условиях тяжелого гуманитарного кризиса», - говорится в заявлении 18 грузинских НПО.
Представители гражданского сектора указывают, что после закрытия пропускного пункта местные жители не могут воспользоваться квалифицированной медицинской помощью, что повлекло за собой гибель нескольких граждан.
В обращении указано, что временное открытие пункта пропуска для пенсионеров – недостаточная мера для решения проблемы.
Георгий Чоговадзе назначен главой Государственного медицинского холдинга Грузии
Георгий Чоговадзе назначен главой Государственного медицинского холдинга Грузии. Об этом заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.
В холдинг войдут Республиканская клиника Тбилиси, Универсальный медицинский центр (онкологическая больница) и Детская инфекционная больница.
В 2014-2018 годах Чоговадзе руководил Администрацией туризма Грузии, а с 2018 года – госкомпанией «Объединение аэропортов Грузии».
Российский мэр Керчи уволена после раздачи хлеба блокадникам
Председатель Керченского городского совета в аннексированном Россией Крыму Мая Хужина отправлена в отставку после скандала, вызванного её раздачей хлеба ветеранам блокады Ленинграда во Вторую мировую войну. Об этом сообщает агентство РИА "Новости".
Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий председателя горсовета Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы. В решении депутатов утверждается, что они уволены по собственному желанию.
Ещё в пятницу, 31 января, Шубина отказывалась увольняться. Тогда руководитель российской администрации Крыма Сергей Аксёнов пообещал в понедельник приехать в Керчь и "поставить точку в этом вопросе".
27 января – в день 76-й годовщины прорыва блокады Ленинграда – несколько депутатов городского совета торжественно вручили пережившим её ветеранам по батону белого хлеба. Фотографии со встречи Хужина выложила на своей странице в фейсбуке.
Комментаторов в сети возмутили не только подаренный хлеб, но и дорого выглядящие шубы на депутатах. После поднявшего в сети скандала Аксёнов призвал лишить мандатов депутатов городского собрания Керчи и лишить их членства в "Единой России".
С поста депутатов городского совета Хужина и Щербула уходить не стали, — передаёт "Интерфакс". Единоросски обдумывают возможность остаться в политике.
120 человек претендуют на пост директора Пенсионного агентства Грузии
120 человек претендуют на пост директора Пенсионного агентства Грузии. Об этом Эху Кавказа заявили в агентстве.
Приём заявок был завершен 31 января. Зарплата руководителя – от 10 до 15 тысяч лари (3470-5200 долларов США).
Бывший глава пенсионного агентства Леван Сургуладзе ушёл в отставку по своей инициативе. Нового руководителя должен подобрать попечительский совет агентства, в который входят представители правительства Грузии и глава инвестиционного совета.
Грузинская оппозиция планирует возобновить пикетирование парламента
Оппозиция с завтрашнего дня планирует возобновить пикетирование парламента Грузии. Об этом заявил глава фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе. Он не исключил и пикетирование зданий администрации правительства и президента.
«Если власти не выполнят обещание, протест продолжится до тех пор, пока «Грузинская мечта» не развалится. Или мы переходим на пропорциональную избирательную систему, или «Грузинская мечта» не устоит перед внутренним и внешним давлением», - заявил Гоциридзе.
Завтра открывается весенняя сессия парламента. Из-за объявленного ранее бойкота оппозиция в заседаниях участия не примет.
Партия «Национальное движение», наряду с другими оппозиционными партиями и международными партнёрами Грузии, требует осуществить в стране избирательную реформу.
Китайские биржевые индексы рухнули из-за коронавируса
Торги на китайских биржах после завершения новогодних каникул начались с рекордного падения, показав худший результат почти за 13 лет. Об этом сообщает газета Financial Times. Утром в понедельник индекс CSI, учитывающий активы, торгующиеся на биржах Шанхая и Шэньчжэня, снижался больше, чем на девять процентов.
Индекс Shanghai Composite упал больше чем на 8 процентов, что стало худшим падением за день с 2015 года. Инвесторы озабочены эпидемией коронавируса нового типа, которым заболели уже 17205 человек по всему миру.
По данным на утро 3 февраля, в Китае от новой вспышки вирусной инфекции умер 361 человек, еще один человек — на Филиппинах. Таким образом, число жертв болезни превысило число погибших от вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Она так же вызывалась коронавирусом, похожим на тот, что вызвал заболевание в этом году.
В России не решились возобновлять авиасообщение с Грузией для компенсации потерь от рынка Китая
В России не решились возобновлять авиасообщение с Грузией для компенсации потерь от рынка Китая. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, запрет полетов в Китай из-за коронавируса обсуждался 30 января на совещании под руководством министра транспорта Евгения Дитриха. Министр допустил досрочное (до апреля 2020 года) снятие запрета на полеты на курорты Египта. «Идея открыть также Грузию встретила негативную реакцию», - сообщил источник «Коммерсанта».
Издание сообщает, что «Аэрофлот» остался единственной российской авиакомпанией, имеющей право на перевозку пассажиров в Китай. Всех прилетающих из страны принимает терминал F Шереметьево, где введены усиленные санитарные меры. Эксперты отмечают, что с учетом приостановки полетов европейских авиакомпаний в Китай у «Аэрофлота» есть шанс перехватить не только прямой поток между страной и РФ, но транзитный — в Европу.
Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено 8 июля 2019 года. Вопрос восстановления авиарейсов планируют обсудить в марте представители двух стран Григорий Карасин и Зураб Абашидзе.
Киев не согласен с предложенной Ираном компенсацией за сбитый "Боинг"
Тегеран предложил выплатить семьям украинцев, которые погибли в результате крушения сбитого иранской ракетой пассажирского "Боинга" "Международный авиалиний Украины" по 80 тысяч долларов. Однако Киев отказался от этих выплат, сочтя их недостаточными. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ТСН.
"Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у неё нет работы, и ребёнку надо поступать в институт — 80 тысяч долларов это совсем мало", — сказал Зеленский.
Он добавил, что Украина будет добиваться от Ирана больших компенсаций, но не уточнил суммы. Ранее украинские власти выплатили семьям погибших по 200 тысяч гривен (около 8 тысяч долларов). В настоящий момент решается вопрос о компенсациях со стороны авиаперевозчика. Однако ситуацию осложняет тот факт, что страховым компаниям из-за санкций США трудно работать с Ираном, отметил Зеленский.
"Боинг" "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января вскоре после взлёта. Погибли все 176 человек на борту – это граждане семи стран, в том числе 11 украинцев.
Сначала власти Ирана отрицали, что самолет был сбит, и говорили о технических неполадках лайнера. Спустя несколько дней ответственность за обстрел взял на себя Корпус стражей исламской революции. Там утверждают, что пассажирский самолёт сбили по ошибке в ожидании возможных ударов США.
Россия отменила все пассажирские поезда в Китай из-за коронавируса
"Российские железные дороги" в связи с распространением коронавируса с 3 февраля временно прекращают движение всех пассажирских поездов в Китай.Об этом говорится в сообщении РЖД. В частности, будут отменены поезда, следующие в Пекин из Москвы и из Читы. Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение между двумя странами будет полностью прекращено.
Ранее оно было ограничено через пункты пропуска на отдельных участках российско-китайской границы. Россия также закрыла границу на Дальнем Востоке, а с 1 февраля ограничила авиасообщение между двумя странами.
Несколько дней назад в России были выявлены первые два случая заражения коронавирусом нового типа. Оба заболевших - в Забайкальском крае и Тюменской области - граждане Китая.
Президент России Владимир Путин поручил задействовать в эвакуации россиян из Китая Воздушно-космические силы. Всех вернувшихся на родину граждан поместят на 14-дневный карантин.
В США в связи с угрозой распространения вируса 2 февраля начал действовать запрет на въезд в страну иностранных граждан, которые за последние две недели посещали Китай.
За прошедшие сутки в КНР от коронавируса умерли 57 человек. Таким образом, на сегодня число жертв пневмонии, вызываемой коронавирусом, превышает 360. В Китае выявлено более 17 тысяч заболевших. За пределами КНР подтверждены 182 случая заражения вирусом нового типа . Накануне впервые была зафиксирована смерть от коронавируса за пределами Китая – на Филиппинах.
Трамп и Блумберг показали рекламу в трансляции Супербоула
В Майами-Гарденс прошёл финальный матч Национальной футбольной лиги США. “Канзас-Сити Чифс” обыграли в нём “Сан-Франциско Форти Найнерс” и выиграли чемпионат впервые с 1970 года.
По предварительной оценке, матч посмотрели по телевизору около 100 миллионов американцев. Это худший результат за последние 11 лет для финала НФЛ. Но другой лучшей программе на телевидении в прошлом году — трансляции “Оскара” удалось собрать только 29,6 миллиона зрителей, — отмечает Los Angeles Times.
Такие рейтинги делают финал самой дорогой площадкой для телевизионной рекламы. В этом году стоимость 30-секундного рекламного ролика в трансляции достигла 5,6 миллиона долларов.
Рекламными возможностями воспользовались двое кандидатов на пост президента США. Видео в финале разместили два миллиардера — действующий президент Дональд Трамп и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, претендующий на номинацию от Демократической партий.
60-секундный ролик Блумберга рассказывал историю Каландриэн Кемп, жительницы Техаса, чей сын был застрелен. В видео она утверждает, что оружейное лобби может бояться Блумберга, который много лет стремится к усилению контроля за продажей оружия.
Один из роликов Трампа рассказывал про Элис Джонсон — 64-летнюю американку из Теннесси, приговорённую к пожизненному заключению, и освобождённую по подписанному президентом закону, смягчающему наказания за ненасильственные преступления.
Каждый из кандидатов потратил на рекламу в финале приблизительно по 10 миллионов долларов.
Ножевая атака в Лондоне – двое ранены, нападавший убит
На юге Лондона полиция застрелила мужчину в ходе инцидента, который, по словам полицейских «связан с терроризмом». Лондонская полиция заявила, что несколько человек подверглись нападению и получили ранения.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Британская пресса называет инцидент терактом.
На фото и видео с места инцидента - машины чрезвычайных служб. Пользователи соцсетей сообщают, что над местом происшествия летают вертолеты. Вооруженные полицейские оцепили район инцидента.
Министр здравоохранения Турции: У эвакуированных из Китая симптомы коронавируса не выявлены
«У эвакуированных властями Турции из Китая граждан, среди которых три гражданина Грузии, симптомы коронавируса не выявлены», - заявил министр здравоохранения Турции. Результаты лабораторных исследований станут известны завтра, 3 февраля.
По словам Фахреттина Коча, среди эвакуированных из Китая есть граждане Турции, Грузии, Азербайджана и Албании, которым придется провести в карантине максимум 14 дней, хотя этот срок может быть уменьшен.
В Турции пока не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, полностью восстановлено
После проведения работ по расчистке, дорога в направлении ТПП «Казбеги - Верхний Ларс» (грузино-российская граница) открыта для всех видов автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.
Из-за интенсивного снегопада и опасности схода лавин запрет на передвижение всех видов транспорта в пятницу был введен на участке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. Сегодня днем дорогу открыли для легковых автомобилей, к вечеру разрешили проезд и другим видам транспорта.
По информации Национального агентства окружающей среды, движение автотранспорта на отрезке Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только по лавинозащитным тоннелям. Автобусы, транспорт с прицепом и полуприцепом пропускают в одностороннем порядке. За соблюдением установленного режима следит патрульная полиция.
Абхазский ЦИК опубликовал список избирательных округов
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия опубликовала список избирательных округов по выборам президента с указанием их границ и мест нахождения окружных избирательных комиссий.
По данным информагентства «Апсныпресс», на президентских выборах будут образованы 35 округов и 152 избирательных участка.
Перед администрацией правительства Грузии состоялась акция против азартных игр
В Тбилиси перед администрацией правительства Грузии состоялась акция против азартных игр под слоганом «Скажи нет азартным играм, нет # Для Сандрика». Акция организована членами семьи и друзьями погибшего телеоператора Первого канала Грузии Сандро Берадзе, передает Общественный вещатель. Как заявили участники акции, их главное требование - регулирование сферы азартных игр.
«Здесь собрались члены семьи и друзья Сандрика, чтобы еще раз призвать власти предпринять эффективные меры. Всемирная организация здравоохранения признала лудоманию болезнью. Мы тоже хотим, чтобы у нас проводилось лечение зависимых людей, чтобы они не становились изгоями и могли получить помощь, чтобы преодолеть этот недуг. Не существует никакого регулирования, даже общественный транспорт обклеен рекламой азартных игр. Необходимо ввести регулирование, чтобы и другие не погибли», - сказал брат Сандро Берадзе - Георгий Берадзе.
Майк Помпео в Казахстане заявил о выгоде партнерства с США
Казахстан свободен сотрудничать с любой страной, но партнерство с с американскими компаниями «обеспечит лучший результат». Об этом во время визита в Нур-Султан заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Он провел переговоры с министром иностранных дел Казахстана. На совместной пресс-конференции с Мухтаром Тлеуберды госсекретарь США отметил, что партнерство с американскими компаниями гарантирует «создание рабочих мест, прозрачность контрактов, равные обязательства и качество работы».
Одновременно с этим Помпео призвал Китай прекратить репрессии в отношении уйгуров и казахов в так называемых лагерях политического перевоспитания в Синьцзяне.
Перед визитом в Казахстан Майк Помпео посетил Украину и Белоруссию. Находясь в Киеве, госсекретарь заявил, в частности, что США никогда не признают Крым российским. А после переговоров Минске Помпео сказал, что США готовы «на сто процентов» обеспечить Белоруссию энергоресурсами «по конкурентным ценам».
Такое заявление глава государственного департамента США сделал на фоне кризиса в отношениях между Москвой и Минском из-за разногласий по вопросу интеграции, а также споров о ценах на энергоносители.
Граждане Азербайджана благополучно эвакуированы из Уханя
Граждане Азербайджана благополучно эвакуированы из Уханя, где в декабре прошлого года вспыхнула эпидемия нового коронавируса.
«Турецкий самолет, отправленный для эвакуации граждан Турции и Азербайджана, вылетел из китайского города Ухань. Граждане Азербайджана перед полетом были осмотрены китайскими врачами, их состояние оценивается как благоприятное. Ожидается, что самолет сегодня вечером приземлится на территории Турции», - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что по прибытию граждане Азербайджана будут размещены на карантин на территории Турции, который продлится 14 дней, после чего вернутся в Азербайджан, передает агентство Turan.
МИД Азербайджана выразил благодарность правительствам Турции и КНР за оказанное содействие и солидарность с китайским народом в это трудное для него время. Ранее сообщалось, что в Ухане находятся 7 азербайджанских граждан, включая 4 студентов. Еще четверо студентов, прибывшие в Баку 30 января, также помещены на карантин.
Дорога через Верхний Ларс открыта для легковых машин
Дорога к ТПП «Казбеги - Верхний Ларс» (грузино-российская граница) открыта для легковых автомобилей. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.
Из-за метели и интенсивного снегопада с пятницы движение на участке Коби-Гудаури автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено для всех видов транспорта. Сегодня утром, 2 февраля, Национальное агентство окружающей среды отменило угрозу лавиноопасности, после чего спецтехника приступила к расчистке дороги. К этому времени на участке Гудаури-Коби продолжает действовать запрет только для транспорта с прицепом и полуприцепом.
По информации Национального агентства окружающей среды, движение транспорта на участке Гудаури-Коби осуществится в непрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели. За соблюдением автомобилистами установленного режима следит патрульная полиция. В Департаменте автомобильных дорог отмечают, что продолжают работы по расчистке дороги. Восстановить движение большегрузов ведомство надеется в кратчайшие сроки.
Одного пассажира доставили из Тбилисского аэропорта в боксированное отделение инфекционной больницы
По информации директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, сегодня, 2 февраля, в Тбилисский аэропорт рейсом Женева-Стамбул прибыла гражданка Грузии, у которой во время термоскрининга была зафиксирована повышенная температура.
По словам Эзугбая, молодая женщина работал учителем в одной из провинций Китая, примерно в 1000 км от города Ухань. Как отметила Эзугбая, выявленный факт не рассматривается в качестве возможного случая коронавируса.
При этом под наблюдением врачей в боксированном отделении инфекционной больницы остаются три пациента. Врачи говорят, что эти случаи также не рассматриваются в качестве возможного заражения коронавирусом, однако в целях превенции пациенты проходят соответствующее исследование.
По информации Общественного вещателя Грузии, анализы двоих пациентов уже отправлены в Нидерланды, ответ в Тбилиси ожидают r завтрашнему вечеру.
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