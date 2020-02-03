«Люди играют, проигрывают большие деньги, некоторые даже кончают жизнь самоубийством»

В Тбилиси прошла акция против азартных игр, организованная родными и близкими погибшего телеоператора Первого канала Грузии Сандро Берадзе. Участники акции потребовали от властей обратить внимание на проблему игровой зависимости в стране и принять определенные ограничения в сфере азартных игр.

– Есть ли у вас близкие или знакомые, которые испытывают зависимость от азартных игр?

Арчил, 41 год: Да, есть. Причем довольно много знакомых активных игроков. Вообще, в Грузии очень многие играют, набирают из-за этого долги, у них постоянные финансовые проблемы. Я даже не знаю, как помочь многим своим друзьям. Если попросить не пускать их в казино, то начнут играть из «подполья» или продолжат играть в онлайн-казино, которые часто управляются из-за границы.

– А есть ли выход из ситуации?

Арчил: Я думаю, выход из ситуации – в улучшении социального положения людей. Никакие запреты тут не помогут. Тем более, людям с зависимостью: чем больше ты им запрещаешь, тем более привлекательным им все это кажется. Я не знаю, что может стать выходом из ситуации, но это точно не запреты, должен быть найден другой путь.

Кетеван, 46 лет: Я думаю, этот вопрос даже задавать не стоит, и так все очевидно. Люди играют, проигрывают большие деньги, многие из них впадают в депрессию, некоторые даже кончают жизнь самоубийством. Среди моих знакомых таких людей нет, однако часто слышу подобное по телевидению. Я думаю, что лучшим выходом из ситуации мог бы стать запрет на азартные игры в Грузии. В общем, продолжать игнорировать проблему нельзя, с этим обязательно нужно что-то делать.

Валерий, 54 года: Почти 70% наших граждан играют или играли в азартные игры. Многие из них берут большие кредиты в банках в надежде разбогатеть в казино, но проигрывают. В итоге многие семьи остаются в тяжелом финансовом положении. Это информация, которую озвучивают наши СМИ. А вообще, в моем окружении тоже есть люди, которые находятся в тяжелом положении из-за проигрышей в казино. Я думаю, что азартные игры должны быть запрещены в Грузии на время, пока не улучшится социальное положение людей. Дело в том, что этот бизнес приносит большие суммы в бюджет страны, поэтому полностью запрещать его нельзя. Но нужно как-то помочь молодым людям. Да и многих военных знаю, которые играют во все, что можно.

Георгий, 19 лет: Я считаю, что азартные игры не представляют никакой опасности для жителей Грузии. Это просто вид развлечения и ничего больше, никто никого не заставляет тратить на это деньги, каждый сам решает для себя. Просто необходимо больше информировать людей о том, что они могут проиграть свои деньги. Это единственный путь решить проблему с зависимыми людьми.

Давид, 34 года: Очень много моих знакомых играют в азартные игры, и некоторые из них просто зависимы от них, как наркоманы от наркотиков. Есть единственный путь – запретить казино на территории Грузии. И пусть никто не говорит, что это один из видов туризма, лучше пусть наши граждане по возможности выезжают в другие страны, чтобы поиграть там, чем к нам будут приезжать ради этого.

Изабелла, 72 года: Нет, в моем окружении нет людей, зависимых от азартных игр. Однако, конечно, это проблема для Грузии. Часто слышу по новостям, что люди из-за долгов кончают жизнь самоубийством. Я не знаю, как можно решить эту проблему, может сократить количество казино в стране?!