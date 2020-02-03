Проблемы медицины начинают решать… с аэропорта?

Грузия основывает медицинский холдинг, в котором объединит государственные клиники страны. На фоне кризисных явлений в системе Минздрава специалисты считают контрпродуктивным создание очередной структуры, дублирующей функции государственных ведомств.

Государственный медицинский холдинг на первом этапе объединит находящиеся на балансе государства четыре крупные клиники: Тбилисскую и Батумскую республиканские больницы, а также Онкологический центр и Детскую инфекционную больницу. По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, до сегодняшнего дня управление этими клиниками осуществлялось разными департаментами возглавляемого ею ведомства. Создание холдинга было анонсировано еще в ноябре прошлого года. Сегодня министр Тикарадзе еще раз попыталась сформулировать необходимость в этой структуре:

«Государство должно сформировать единый стандарт качества, на который будут равняться представители частных клиник. План развития отрасли предполагает масштабное переоснащение и изменение профиля этих лечебных заведений, для чего возникла надобность в их объединении в одну структуру».

Руководителем холдинга стал Георгий Чоговадзе, который перед назначением занимал пост главы Управления грузинскими аэропортами. Еще раньше, с 2014 по 2018 год он занимал должность главы администрации туризма. Директор нового холдинга проявил сегодня решительный настрой:

«Это будет централизованный механизм, улучшающий эффективность управления, главной задачей которого будет улучшение медицинских сервисов для наших граждан».

Однако эксперты в этой сфере оптимизма госчиновников не разделяют. По мнению специалиста по вопросам управления и политики здравоохранения Серго Чихладзе, создание нового бюрократического подразделения является закономерным итогом непродуманной политики Минздрава:

«Эти клиники находились в ведении Партнерского фонда, и никто на протяжении семи лет не мешал осуществлять эффективное управление на местах. По сути, власти вместо реформы создают очередное бюрократическое звено, которое возглавит никак не проявивший себя руководитель. На деньги, выделяемые на функционирование бесполезного ведомства, целесообразнее было бы переоснастить дотационные клиники. Любопытно, что в бюджете текущего года эта структура вообще не упомянута, и неясно, по каким статьям ее будут финансировать».

Создание нового аппарата вдвойне контрпродуктивно на фоне тяжелой ситуации, сложившейся в системе здравоохранения, продолжает Серго Чихладзе:

«В 2019 году бюджет всеобщей программы здравоохранения недосчитался порядка 70 миллионов лари, которые в аварийном порядке пришлось изымать из других статей. Но это видимая часть айсберга, невидимая – в задолженности государства перед клиниками, которая в прошлом году превысила 300 миллионов лари. И на этом фоне взваливание на плечи государства дополнительных обязательств с учетом того, что на восстановление Тбилисской республиканской больницы потребуются десятки миллионов лари, порождает много вопросов».

О тяжелой ситуации в системе здравоохранения говорит и исполнительный директор НПО Welfare Foundation Симон Габричидзе:

«В странах, где первичная система здравоохранения находится на надлежащем уровне, проблемы 80% пациентов решаются на начальном уровне заболевания, что не требует усиления госпитального сектора. К сожалению, с этой точки зрения Грузия находится на противоположном полюсе: из-за непоследовательной политики Минздрава первичная медицинская помощь не выполняет своей главной функции», – резюмировал эксперт.

В целом, по мнению специалистов, выглядит странным, что пребывающий последние шесть лет в спячке Минздрав принял неожиданное решение спешно заняться проблемами, на преодоление которых уйдут годы. Объяснение можно искать в специфике предвыборного периода, считают эксперты.