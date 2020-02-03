Сколь долго продлится «Канский фестиваль»?

Центризбирком Абхазии зарегистрировал еще одну инициативную группу – по выдвижению кандидатом в президенты исполняющего обязанности мэра Сухума Кана Кварчия.

В субботу, 1 февраля, СМИ распространили информацию о том, что в Центральной избирательной комиссии Абхазии была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Кана Кварчия в качестве кандидата в президенты Абхазии. Ранее, напомню, регистрацию прошли партия «Акзааара», съезд которой намерен выдвинуть кандидатом Леонида Дзапшба (24 января), и инициативная группа по выдвижению Аслана Бжания (28 января). Для желающих принять участие в президентской гонке отведен временной отрезок с 22 января по 11 февраля, так что известие о третьем выдвижении пришлось на «экватор» этого процесса.

Разговоры о том, что 45-летний и.о. столичного мэра примет участие в этой президентской кампании, появились сразу после назначения даты выборов (хотя, как утверждают некоторые, у претендента были и сомнения). И это выдвижение вполне логично, если учесть, что после назначения 21 октября прошлого года исполняющим обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия стремительно и неожиданно для очень многих приобрел в городе и во всей республике значительную популярность и положительный имидж. И тут, наверное, как нельзя кстати вспоминается пословица «Куй железо, пока горячо». Ведь стоящие сегодня перед городскими властями в Сухуме проблемы столь непросты, что через определенное время «народная любовь» может смениться и на другие чувства…

Кан Кварчия родился 1 июля 1974 года в Ткуарчале в семье депутата не одного созыва, а с 2017 года и спикера парламента Абхазии, а также доктора филологических наук Валерия Кварчия. В 1991 году Кан окончил сухумскую среднюю школу №10, поступил на историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности «правоведение». С 2007 по 2011 год – депутат Сухумского городского Собрания, председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. С 2012 по 2017 год – депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, на которую ушел 18-летним юношей, кавалер ордена Леона, награжден медалью «За отвагу». Женат. Отец троих детей.

Такова биографическая канва. Имидж же у нового претендента на высший государственный пост достаточно яркий, хотя и противоречивый. Соученики по сухумской десятой школе вспоминают о нем, как об одном из главных школьных баламутов. Схожее впечатление о нем, как о постоянном возмутителе спокойствия, неуемном критике и обличителе, участнике конфликтов сразу сложилось в парламенте. Во время одного их заседаний законодательного органа в 2012 году довелось стать свидетелем забавного эпизода. На обсуждение депутатов было вынесено некое положение о парламентской этике, правилах ведения депутатами полемики, и Кан Кварчия решительно заявил: «Я знаю, что все это против меня было составлено». Все присутствовавшие в зале заседаний так и грохнули от смеха.

Кан Валерьевич был одним из активнейших критиков властной команды президента Александра Анкваба. Но в 2017 году он уступил в упорной борьбе на очередных парламентских выборах сопернику в избирательном округе и на пару лет как-то ушел из публичного пространства. Заговорили о нем вновь около года назад, когда по «сарафанному радио» распространился вариант такой рокировки: тогдашний мэр Сухума Адгур Харазия баллотируется в президенты, а Кан Кварчия занимает его место. Это сбылось наполовину: Харазия выдвигаться не стал, но Кварчия все равно занял его место, когда Рауль Хаджимба после президентских выборов (результаты которых на сегодня отменены Верховным судом) приступил к обновлению структур исполнительной власти.

Те энергетика и стремление коренным образом изменить к лучшему положение дел в городе, которые продемонстрировал Кан Кварчия в первые же дни вступления в должность, в сочетании с грамотным пиаром в СМИ вызвали многочисленные позитивные отклики, в том числе и в интернет-сообществе. Насколько они были адекватны сделанному им, а насколько преувеличены? Среди ветеранов политики и госстроительства, с некоторой ревностью воспринявших шумиху вокруг нового градоначальника, родилось даже такое ироническое словосочетание – «Канский фестиваль» (именно «Канский», а не «Каннский»), который, мол, продолжается в эти дни в Абхазии.

После его выдвижения кандидатом в президенты этот спор в соцсетях возобновился с новой силой. Вот несколько типичных суждений: «Бедный наш народ! До чего мы дошли! Мусор убрал человек, пальмы посадил – этого хватает, чтоб народ с ума сходил по нему!»; «И что за горы он успел свернуть? Пальмы на набережной высадил? Торговцев с тротуара у рынка убрал? Делал то, что до него все должны были делать»; «Если должны были делать, почему не делали? Все познается в сравнении, вот мы и обрадовались».

Но в основном члены интернет-сообщества обсуждают уже новые реалии в связи с его выдвижением и шансы Кварчия на успех в избирательной кампании. Один активный форумчанин высказал такие соображения: «С самого начала было ясно, что у Кана есть президентские амбиции. Первые его шаги на посту мэра об этом прямо свидетельствовали. Начал он хорошо, но преждевременная отставка РДХ сыграла с ним злую шутку, слишком рано, он не успел заработать много очков. Шансы у него, безусловно, есть, его поддержит поредевшая команда экс-президента. Думаю, что он поступил правильно. Для политика важно засветиться на выборах, приобрести опыт политической борьбы… И вообще, если Кан победит, то кресло мэра ему будет не нужно, если проиграет, то, скорее всего, это кресло победитель отдаст члену своей команды. Держать троянского коня на этом очень важном посту новая власть не будет… А во время избирательной кампании Кана будут тянуть вниз старые грехи и имидж в прошлом рьяного сторонника Рауля Хаджимба».

Некоторые рассуждали: «Молод еще и неопытен». Да, в обычное время 45-летний возраст политика воспринимается совсем не так, как в ходе переломных исторических моментов. Напомню, что Владиславу Ардзинба в 1989 году, когда он обратил на себя всеобщее внимание как политик, было 44, а когда в следующем году стал первым лицом в Абхазии, – 45».

И последнее. Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия не сможет выполнять свои функции с момента официальной регистрации кандидатом в президенты Абхазии. Все претенденты на высшую государственную должность, кроме действующего президента, по закону должны сложить свои полномочия с момента регистрации. Функции исполняющего обязанности главы администрации будет исполнять действующий заместитель Кварчия Роман Шоуа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия