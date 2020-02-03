Бывшего мэра хотят вернуть в тюрьму?

Верховный суд Грузии решил заняться бывшим мэром Тбилиси. Гиги Угулава, отсидевший четыре с половиной года из девяти в тюрьме и выпущенный по амнистии, вновь может отправиться за решетку. Высшая судебная инстанция вернула в производство иск, по которому бывший мэр уже получал обвинительный приговор. Теперь вердикт намерены пересмотреть в пользу утяжеления.

Гиги Угулава вновь может оказаться в заключении. Один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» 10 февраля вновь предстанет перед судом. На этот раз Верховным. Высшая судебная инстанция вернула в производство иск по делу Фонда развития Тбилиси. В частности, касающемуся незаконного трудоустройства в службах городского муниципалитета активистов «Единого национального движения», в то время бывшего правящей партией.

Интересно, что бывший мэр грузинской столицы уже был признан виновным по этому делу городским и апелляционным судами и приговорен к 1 году и 7 месяцам лишения свободы. Но, согласно законодательству, этот срок был включен в общее время пребывания Угулава в тюрьме. То есть фактически он отбыл наказание, предусмотренное в приговоре.

Тем не менее Верховный суд решил пересмотреть вердикт, вернувшись к первоначальному обвинению – присвоение средств в особо крупных размерах, предусматривающему более жесткое наказание. Угулава же был осужден по сравнительно мягкой статье по этому же делу – превышение служебных полномочий.

Нынешний мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя решение Верховного суда, заявив, что Угулава сам официально признался в хищениях и обязательно понесет заслуженное наказание:

«Если человек виновен, то со стороны государства обязательно будет реагирование. Но сегодня мы живем в таком государстве, где общество очень легко может узнать правду. Так что никого не будут преследовать без вины. Мы никогда никого не преследовали. Что касается Угулава, то он сам признал свою вину и подписался под этим признанием. О каком политическом давлении может идти речь? Человек признал, что украл 50 миллионов, и подписался под этим. Что тут обсуждать?»

Противники власти тем не менее уверяют: в свете недавнего назначения в Верховный суд людей, имеющих непосредственное отношение к правящей партии, возобновление уголовного преследования Гиги Угулава говорит о том, что «Грузинская мечта» в преддверии парламентских выборов 2020 таким образом намерена избавляться от политических оппонентов. Об этом, в частности, заявил адвокат Угулава – Бека Басилая:

«Судьи, назначенные в Верховный суд, уже получили первое политическое задание. И 10 февраля коллегия в лице (Мераба) Габинашвили и (Шалвы) Тадумадзе без слушаний, без выступления адвоката и без фиксирования позиции Гиги Угулава обнародуют заявление по делу многолетней давности – так называемому делу Фонда. Это дело прошло первую и апелляционную инстанции, но сегодня Верховный суд внезапно возобновил дело. У нас есть подозрения, что Тадумадзе получил задание пресечь свободу Угулава».

В качестве обоснования адвокат, в том числе, указал на недавнее заявление лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили относительно того, что задержания оппозиционеров будут продолжены.

Сам Гиги Угулава провел экстренный брифинг, на котором обвинил руководство страны в желании устранить политических оппонентов, а нынешнего мэра Каху Каладзе – в попытке ввести общество в заблуждение относительно материалов дела, которое внезапно вновь заинтересовало грузинскую Фемиду:

«После того как я услышал абсолютную ложь из уст господина Каладзе, я решил выступить с разъяснениями того, что задумал Бидзина Иванишвили. Итак, что мне вменяла в вину прокуратура многоуважаемого господина Иванишвили относительно моей деятельности в бытность мэром? Ни по одному делу мне не было предъявлено обвинений в том, что я что-то украл и забрал домой. Меня обвиняли лишь в том, что я трудоустроил людей, которые, возможно, были членами тогдашней правящей партии. То есть в том, что господин Каладзе возвел в абсолют. Вся мэрия оккупирована невежественными «коцами», партактивом. Поэтому, когда Каладзе говорит о том, что я что-то украл, я хочу сказать: господин Каха, вы невежда. И, видимо, не умеете читать, так как я никогда не давал показаний по этому делу и тем более не признавал вину. Поэтому, еще раз повторюсь, вы невежда, и это, к сожалению, эмпирическая данность. И к тому же лжец, пытающийся ввести общество в заблуждение».

Угулава призвал Каладзе предоставить обществу документ, подтверждающий, что он давал признательные показания по указанному делу, и продемонстрировать его, Угулава, подпись, которая, как утверждает Каладзе, стоит под документом. В противном случае, бывший мэр советует нынешнему поинтересоваться, что делают в криминальной среде, из которой, по словам Угулава, происходит Каладзе, с теми, кто не готов отвечать за свои слова.

Что касается самого дела, которое Верховный суд вернул в производство, Угулава считает это частью политики запугивания, которую власти пытаются проводить в стране в преддверии парламентских выборов. Бывший мэр указал на то, что в судах сейчас в ускоренном порядке рассматриваются дела тех оппозиционеров, которые могут представлять опасность для «Грузинской мечты».

С ним согласен основатель политического движения «Лело для Грузии» и учредитель крупнейшего коммерческого банка страны Мамука Хазарадзе, против которого также ведется судебный процесс:

«Этот суд является филиалом Бидзины Иванишвили, а судьи являются исполнителями государственных заказов. И вот в этих реалиях оказалось грузинское общество. Всем, кто имеет отличные от нынешних властей взгляды, предъявлены обвинения с явными политическими признаками».

Судейская коллегия, которая будет рассматривать новое-старое дело Угулава, действительно вызывает у наблюдателей вопросы. Процесс доверено вести Шалве Тадумадзе, недавно, несмотря на противодействие оппозиции и так и не прояснившуюся историю с дипломом, получившему судейскую мантию.

Причем, в Верховном суде не видят конфликта интересов в том, что именно Тадумадзе возглавлял Генпрокуратуру, когда ведомство выступало обвинителем по делу Угулава в период рассмотрения иска в кассационном порядке.

Второй судья – Мераб Габинашвили, также не раз упоминался оппозицией и представителями гражданского сектора в контексте существования в системе некоего судейского клана, проводящего интересы отца-основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.