Лидера сменили в его отсутствие

Парламентская партия «Ныхас» неожиданно избрала нового лидера. На смену Давиду Санакоеву пришел экс-кандидат в президенты Алан Гаглоев. По словам последнего, договоренность об этом была достигнута еще год назад. Югоосетинский президент Анатолий Бибилов, не раз открыто критиковавший Санакоева, не смог сдержать радости, назвав Гаглоева ответственным человеком и патриотом.

Съезд «Ныхаса» прошел в минувшее воскресенье. В преддверии собрания в Цхинвале уже заговорили о возможных итогах, то есть информация о смене лидера политического движения не стала сюрпризом для тех, кто на него пришел. Помимо двадцати пяти делегатов съезда, которые по закону имели право голоса, актовый зал здания Союза профсоюзов заполнили приглашенные наблюдатели, журналисты и те, кто пытался понять и лично услышать о решении партийцев.

В обстановке торжественного действия начали выступать партийные спикеры. Депутат парламента Зита Бесаева заверила однопартийцев в незыблемости планов «Ныхас» по защите интересов народа:

«Каждый из нас будет достойным образом представлять интересы народа, потому что цели и задачи нашей партии – они, прежде всего, основаны на интересах народа. И они у нас едины, они не могут быть разными. То, что может объединить всех людей в нашем государстве, – это, прежде всего, интересы народа. Я отмечу: это, конечно же, развитие нашей государственности, конечно же, защита нашего суверенитета, это территориальная целостность, это развитие институтов гражданского общества. Это соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Очень важные направления, которые мы считаем, должны быть реализованы нашей партией. И мы будем делать все для того, чтобы отстаивать позицию народа везде, где бы мы ни были, – были бы рядовыми или представляли интересы народа в партии».

Главное, на что обратили внимание все те, кто пришел на съезд, – отсутствие в зале лидера Давида Санакоева, который возглавил ее в апреле прошлого года после слияния двух партий – «Ныхаса» и «Новой Осетии» – в одну и вливания в объединенную политическую силу сторонников экс-кандидата в президенты Алана Гаглоева, так и не сумевшего зарегистрировать партию «Аланский союз». Зита Бесаева объяснила отсутствие Санакоева состоянием здоровья политика:

«Сегодня нет председателя нашей партии по причине того, что он у нас болеет и поэтому проходит лечение. Но он просил передать искренние слова благодарности вам, и приносит искренние извинения за свое отсутствие. К сожалению, он не может быть сегодня. Поэтому его извинения от моего имени примите, пожалуйста».

Выступление уже нового председателя партии Алана Гаглоева должно было прояснить причины, по которым состоялась ротация в руководстве. Он обратился к своим сторонникам, напомнил им о трудностях, которые прошел так и не зарегистрированный «Аланский союз», о решении объединить три политические силы:

«Оглядываясь назад, я считаю, что в той ситуации мы поступили правильно. Мы сохранили партию «Ныхас», и сегодня у нас есть твердая почва под ногами, есть планы на будущее. Если бы мы поступили иначе, то потеряли бы все. Мы были бы хорошими ребятами, но без партии, без права голоса и политического будущего».

Галоев поблагодарил Давида Санакоева, который «возглавил партию в непростой момент», и отметил, что договоренность о смене лидера была достигнута еще год назад:

«Теперь я хочу сказать об избрании меня председателем политической партии «Ныхас». Это не новое или какое-то неожиданное решение. Наоборот, об этом мы договорились еще год назад. Когда власти не допустили объединения трех наших партий, мы вместе с Аланом Алборовым и Давидом Санакоевым и активом партии договорились о том, что после завершения выборов, когда ситуация стабилизируется, мы проведем новый съезд и я возглавлю партию «Ныхас». Как вы помните, об этом же я говорил всем моим сторонникам, которых просил не выходить из партии «Ныхас» и вместе со мной поддержать партию на выборах. Поэтому сегодня мы выполняем обещание, данное нашим сторонникам, и доводим начатое дело до конца. Мы открываем новую страницу в жизни нашей партии, которая становится активным участником политических процессов в республике».

На новость неожиданно отреагировал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Под сообщением о смене лидера парламентской партии «Ныхас» он написал в социальной сети «Фейсбук»: «Слава Богу, что сегодня у руля Партии ответственный человек и Патриот!!!»

Напомним, на политическом поле Южной Осетии Алан Гаглоев появился в 2017 году, когда ЦИК зарегистрировал его кандидатом в президенты. Новоявленный политик тогда составил неожиданную конкуренцию тогдашнему главе республики Леониду Тибилову и спикеру парламента Анатолию Бибилову, набрав на выборах 11% голосов избирателей. На момент регистрации Гаглоев был действующим сотрудником югоосетинского КГБ. Оппоненты, в том числе Анатолий Бибилов, неоднократно называли его техническим кандидатов Леонида Тибилова.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия