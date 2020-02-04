Число туристов в Грузии в январе выросло почти на 20 процентов

Число визитов международных путешественников в Грузии в январе выросло почти на 20 процентов и составило 523 689. Как сообщает администрация туризма Грузии, это – рекордный показатель.

При этом, количество туристических визитов составило 363 614 (+18.9%).

По числу визитов лидируют Азербайджан (+34.9%), Армения (+17.5%), Россия (+1.1%) и Турция (+16.6%).

При этом, значительный рост зафиксирован из стран Евросоюза, в том числе из Италии (+133.1%), Польши (+82.9%), Франции (+46.8%) и Литвы (+43.7%).

Число визитов из Израиля выросло на 57.3%, из Саудовской Аравии на 49.8%, из Казахстана на 44.8%, из Кувейта на 44.6%.

После спада в течение прошлого года, число туристов в январе выросло и из Ирана – на 12.4%.