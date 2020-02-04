Министру обороны Японии подарили оригинальную бутылку грузинского вина

Министру обороны Японии Таро Коно на день рождения подарили оригинальную бутылку грузинского вина. Об этом сам министр написал в социальной сети «Твиттер».

Вино было изготовлено по древней традиции в «квеври» (большом глиняном кувшине). Рисунок на бутылке выполнен по уникальной технологии перегородчатой эмали - «минанкари». На нём посол изображен в национальном грузинском костюме «чоха».

Таро Коно посещал Грузию в 2018 году, будучи министром иностранных дел Японии.