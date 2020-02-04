Не злить Путина

На основании многолетних наблюдений как за российской политикой, так и за ходом мыслей простых россиян я пришел к одному выводу – довольно спорному, и не претендующему на роль истины в последней инстанции. Он подтверждается, в том числе, и событиями в Сирии, где Россия пытается взять под контроль последний бастион оппозиции – провинцию Идлиб.

Но обо всем по порядку. Вывод мой заключается в следующем: все, что в мире думают о России и российской политике, – чепуха. Все представления о непредсказуемости поведения московской элиты, укоренившееся за столетия мнение о том, что Россия – это какая-то аномалия и мистическая загадка, – полная чепуха. Русские, как и любой другой народ, вполне предсказуемы и никаких особенных секретов у них нет.

«Аршином общим» измерить их очень легко – если поставить перед собой такую цель и на элементарном уровне изучить ход их мыслей и логику действий. Ужасная и непредсказуемая Россия – это изобретение западной элиты, которая так себя запугала этим постулатом, что уже забыла, что придумала его сама.

Мы часто видим в голливудских фильмах чокнутых на голову, вечно пьяных русских генералов, готовых сгореть вместе со своими детьми в ядерном пожаре, лишь бы уничтожить Америку. Русские военные, сумасшедшие, неуправляемые, готовые взорвать весь мир и, если понадобится, – всю Галактику. Теперь самое время в страхе залезть под кровать с истошным криком «Не злите Путина»... И надеяться, что пронесет.

В реальной жизни русский, а ранее советский, генерал никого сжигать в ядерном огне не собирается, и в последнюю очередь – себя, любимого. Все они очень любят много денег, хорошие тачки, поездки за рубеж, дачи стоимостью во многие миллионы. Также было и в советское время, и мы видим, что все стало более открыто, а аппетиты выросли...

Русские, готовые взорвать весь мир, – чистейший вымысел, не имеющий ничего общего с реальностью. Но при этом Москва прекрасно пользуется этой своей репутацией и даже всячески ее поощряет. Вся российская внешняя политика - эксплуатация этого образа и основанный на нем блеф.

«Пустите меня, сейчас взорву себя и всех вас!» – орет благим матом русский медведь, вызывая животный страх у изнеженных европейцев: «Оставьте их, не злите русских, они же психи». Мы видим, что это прекрасно работает, тем более что возглавляет Россию величайший шулер в мировой истории и чемпион Галактики по блефу. Благодаря умению тонко блефовать, Путин добивается всех своих внешнеполитических целей без особых усилий, и почти не пачкая рук. Под запуганное кудахтанье европейских политиков – «Не злите Путина» – Владимир Владимирович делает все, что сочтет нужным. Сила Москвы и сейчас, и в прежние времена в слабости оппонентов. При этом действия ВВП всегда исключительно прогнозируемы – до мельчайших деталей, было бы желание. Путин никогда не бросается в авантюры очертя голову, да и вообще понятие «авантюра» не из его лексикона.

Обратите внимание, как начинались события в Украине. Первый шаг – три десятка непонятных неидентифицированных боевиков в масках берут под контроль аэропорт в Симферополе. Потом пару дней пауза. Путин выжидает: что предпримет Украина и что скажут европейцы. Пока еще ничего не зашло так далеко, чтобы нельзя было отыграть назад.

Но украинцам не до Крыма, там только что закончилась революция, страна в полуразобранном состоянии, воевать нет никакой возможности. Европейцы и американцы, насмерть напуганные пьяным русским генералом, который хочет всех сжечь в ядерном пожаре, с дрожащим от страха подбородком шепчут: «Не поддавайтесь на провокацию. Не злите Путина».

И лишь после этого ВВП, уверенный в безнаказанности, начинает полномасштабный захват... Запад радостно хвалит украинцев за то, что они «не поддались на провокацию», и надеется на то, что это – конец истории. Но они не знают, что у российской политики есть свои правила: если вас зачморили, то будут чморить до конца... В итоге, конфликт, который можно было бы закончить у аэропорта в Симферополе, дошел до середины Донбасса.

Кстати, обратите внимание, где проходит линия размежевания на Донбассе. Примерно в том месте, где украинцы наконец начали стрелять, поняв, что если и дальше не будут «злить русских», то скоро российский триколор будет развеваться над Киевом.

И теперь про Идлиб. В ноябре 2015 года президент Турции Реджеп Эрдоган совершил первый и, пожалуй, единственный мужской поступок за всю свою карьеру – сбил российский самолет, который бомбил позиции соратников Анкары. Это было правильное решение, которое принял бы любой уважающий себя политик. Что в это время делает Россия? Правильно, дает задний ход. Там, где «Держите меня, я всех взорву» не работает, Кремль отступает. Москва увидела в Эрдогане достойного соперника, и желание сгореть в ядерном огне тут же пропало.

Но Эрдоган не воин, а купчила. В 2016 году он идет на позорнейший поступок – публично приносит Путину извинения. Помидоры и туристический бизнес прижали, и он пошел на недопустимую уступку.

Ну, правда, тут же появились радикальные антипутинисты с отличным знанием турецкого языка, и они пояснили, что на самом деле в тексте сказано «Да пошел ты, вонючий гэбэшник». Возможно, Эрдо и в самом деле имел в виду «пошел ты», но для всего остального мира это прозвучало как «Извините, мы не хотели, можно нам снова помидоры экспортировать и туристов принимать?»

И вот тут равное партнерство России и Турции закончилось. Теперь Путин – пахан, а Эрдоган – фраер. Президент Турции поддался на блеф, прогнулся и показал, что не готов к серьезному противостоянию с Москвой.

Вот и начался Идлиб. Хоть и клянется Эрдоган в дружбе Путину, хоть и рубит контакты с Западом – а Путин все равно отжимает эту сирийскую провинцию, потенциально увеличивая количество сирийских беженцев в Турции на целых 3 млн.

Эрдоган пошел по пути «не злить Россию», ругает сирийскую армию, хотя даже мальчишке понятно: Асад – никто и звать его никак, Идлиб отжимает его русский братан Путин.

Турецкий президент возмущается, но он – уже прогнулся. Теперь он откровенно боится встретиться с Путиным на поле боя. Блеф прекрасно работает. Путин снова кричит: «Держите меня», а Эрдоган плачет: «Не злите Путина»... Все вернулось на круги своя…

Весь мой опыт наблюдения над российской политикой показывает: как только оппоненты перестают поддаваться на блеф, Кремль тут же дает задний ход. Поэтому, дорогие наши европейские политики, ну дайте же наконец России шанс стать цивилизованной страной – перестаньте бояться Путина…

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