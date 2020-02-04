Обзор грузинской прессы

Несколько недель подряд премьер-министр Грузии получал от конгрессменов США письма со словами критики по ряду вопросов. В правящей партии недовольство партнеров объясняют отсутствием информации и планируют несколько визитов в Соединенные Штаты, чтобы подробно проинформировать конгрессменов о политических процессах в Грузии. Первый такой визит состоится уже завтра. США планируют посетить министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и спикер парламента Арчил Талаквадзе. Запланированы встречи с конгрессменами, сенаторами с представителями Госдепа и неправительственным сектором, сказал в интервью информационному интернет-агентству interpressnews Арчил Талаквадзе:

«Мы проинформируем конгрессменов о существующей в регионе ситуации, поговорим о вопросах оккупации и безопасности, а также ознакомим их с нашим видением и запланированными решениями по поводу выборов 2020. Правда в том, что те представители оппозиции, которые сегодня заявляют о своей поддержке пропорциональной системы, никогда не выступали с такой законодательной инициативой, когда были во власти. Именно мы инициировали эти изменения. События, развивавшиеся в июне 2019 года, еще раз убедили нас в том, что оппозиция на самом деле не настроена на сотрудничество и стабильное развитие, но стремится использовать любую возможность для дестабилизации», – говорит Талаквадзе.

Возможность встретиться с конгрессменами США депутат называет шансом ознакомить широкую общественность с итогами работы правящей партии Грузии, пишет interpressnews.

Заболевание коронавирусом не подтвердилось у двух граждан Грузии, чьи анализы были отправлены из Грузии в Роттердам для соответствующей проверки, заявил сегодня глава Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

«В Грузии не зафиксировано ни одного подтвержденного в лаборатории случая коронавируса. Под наблюдением находились шесть человек, среди них под особым наблюдением – двое, побывавшие в городе Ухань. Согласно данным, полученным утром, оба случая отрицательные. Кроме того, с помощью наших немецких партнеров в Грузию завезен реагент, который позволит нам здесь, на месте, с точностью определять наличие или отсутствие коронавируса у людей», – цитирует Гамкрелидзе сайт Общественного вещателя.

С помощью новых реагентов анализы шести человек, находившихся под наблюдением медиков, сегодня уже были перепроверены в лаборатории Лугара, где наличие данного вируса также не подтвердилось.

Американская медиа-корпорация CNN опубликовала статью под названием «10 сказочных мест в Грузии». В этот список вошли: самое высокое поселение в Европе – Ушгули, а также села Муцо, Дартло, город Сигнахи, монастырский комплекс Давид-Гареджи, пещерный город Вардзиа, Гелатский монастырь, храм Святой Троицы в Гергети, крепость Ананури и гора Гоми:

«Грузия, может, и мала по размеру, но обладает поразительным географическим преимуществом. На западе вы найдете субтропические цитрусовые рощи, которые тянутся к Черному морю, а на востоке холмистые виноградники сменяются сухими степями, которые служат фоном для тысячелетних монастырей. Здесь также расположены три из шести самых высоких гор Европы, в их тени дикая природа Кавказа простирается во всех направлениях».

В статье отмечается, что многие из исторических объектов, расположенных в перечисленных уголках Грузии, внесены в список охраняемых ЮНЕСКО.