«Аплодируют так же тепло, как у нас в Абхазии»

Государственный камерный оркестр Абхазии выступил в Московской консерватории имени П.И. Чайковского в прошедшую субботу. На концерте, который состоялся в рамках подписанного плана сотрудничества между Абхазией и Россией, прозвучали произведения Баха, Генделя, Гайдна и Моцарта.
1 февраля, благодаря поддержке Министерства культуры Республики Абхазия, Посольства Абхазии в России и Московской абхазской диаспоры, коллектив камерного оркестра из Абхазии дал концерт в Государственной консерватории имени Петра Чайковского в Москве.
Просторный и светлый Рахманиновский зал консерватории, выполненный в бледно-голубых тонах и вмещающий порядка 250 гостей, является одной из нескольких концертных площадок ведущего музыкального вуза России, основанного русским пианистом-виртуозом Николаем Рубинштейном в 1866 году. И поэтому здесь необходимо было играть что-то классическое, соответствующее духу обстановки, но при этом гостям нельзя было дать заскучать.
О концертной программе и построении выступления главный дирижер и по совместительству художественный руководитель камерного оркестра Давид Терзян рассказал:
«Программу предложил Виктор Абрамян. Она сугубо классическая: Гендель, Бах, Моцарт. Но я настаивал, чтобы выйти за рамки, и мы решили в конце программы впервые в Москве исполнить попурри на абхазские темы нашего композитора Петра Петрова. И публика была в восторге, приняла очень позитивно. Я бы назвал это парадом концертов, потому что в основном у нас были солисты. Виктор Абрамян играл Гайдна, концерт в трех частях. Далее он играл в дуэте с Маргаритой Спиридоновой, профессором консерватории, – они исполняли концертную симфонию Моцарта. Далее он выступил со скрипачкой Алиной Павловой. Мы также решили подключить молодых исполнителей: нашу абхазскую скрипачку Марию-Эмилию Терзян-Хагба в дуэте с лауреатом международных конкурсов, прекрасным скрипачом Грантом Башметом, он внук известнейшего альтиста, музыканта Юрия Башмета. И Эмилии, и ему по 13 лет».
Государственный камерный оркестр – до сих пор единственный музыкальный академический коллектив в Абхазии. Он начал свою историю в начале 1930-х годов благодаря усилиям музыканта Константина Ковача. Но на протяжении последующих почти 40 лет коллектив несколько раз то прекращал свою деятельность, то возвращался к жизни. И только в 1969 году, получив статус государственного оркестра, начал работать стабильно. Из-за Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов его деятельность вновь была приостановлена и восстановлена несколько лет спустя, в 1998 году, в качестве Государственного камерного оркестра.
О гастролях в Москве Давид Терзян сказал следующее:
«Это, я считаю, историческое событие, потому что за 50 лет существования оркестра, а он был основан в 1969 году, кроме Волгограда, как я знаю, никуда не выезжал. И в 2017 году были наши первые гастроли в Москву с совместным выступлением с Государственной капеллой Москвы имени Вадима Судакова, где мы выступали на разных площадках. Это были четыре концерта и четыре разных программы. И спустя три года, уже в этом, 2020 году известный скрипач Виктор Абрамян (преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской консерватории), внук общественно-политического деятеля Ефрема Эшба, предложил абхазскому оркестру выступить в Москве в Рахманиновском зале Государственной консерватории».
Гастроли, как ничто другое, важны для любого музыканта. Развитие и оттачивание таланта невозможно в рамках одной концертной площадки или города. Нужно постоянно слушать, видеть и учиться чему-то новому, и именно поэтому пусть всего первое за три года выступление на международной сцене дало большой заряд энергии Государственному камерному оркестру Абхазии и желание строить большие планы на ближайшее будущее.
Давид Терзян подчеркнул этот момент, сказав:
«В первую очередь такие гастроли объединяют коллектив, он становится дружнее. Коллектив выходит за пределы Абхазии, и все иначе ему кажется. Уже другая публика, уже другая площадка, встречи с разными музыкантами. Они чувствуют востребованность, что это не только наша абхазская публика (родственники, знакомые, друзья) приходит на концерт, но и российский слушатель, который нас не знает. И все равно аншлаг, полный зал, и аплодируют так же тепло, как у нас в Абхазии. Эту стимулирует музыкантов, чтобы они совершенствовались».
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия