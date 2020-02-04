«Аплодируют так же тепло, как у нас в Абхазии»

Государственный камерный оркестр Абхазии выступил в Московской консерватории имени П.И. Чайковского в прошедшую субботу. На концерте, который состоялся в рамках подписанного плана сотрудничества между Абхазией и Россией, прозвучали произведения Баха, Генделя, Гайдна и Моцарта.

1 февраля, благодаря поддержке Министерства культуры Республики Абхазия, Посольства Абхазии в России и Московской абхазской диаспоры, коллектив камерного оркестра из Абхазии дал концерт в Государственной консерватории имени Петра Чайковского в Москве.

Просторный и светлый Рахманиновский зал консерватории, выполненный в бледно-голубых тонах и вмещающий порядка 250 гостей, является одной из нескольких концертных площадок ведущего музыкального вуза России, основанного русским пианистом-виртуозом Николаем Рубинштейном в 1866 году. И поэтому здесь необходимо было играть что-то классическое, соответствующее духу обстановки, но при этом гостям нельзя было дать заскучать.

О концертной программе и построении выступления главный дирижер и по совместительству художественный руководитель камерного оркестра Давид Терзян рассказал:

«Программу предложил Виктор Абрамян. Она сугубо классическая: Гендель, Бах, Моцарт. Но я настаивал, чтобы выйти за рамки, и мы решили в конце программы впервые в Москве исполнить попурри на абхазские темы нашего композитора Петра Петрова. И публика была в восторге, приняла очень позитивно. Я бы назвал это парадом концертов, потому что в основном у нас были солисты. Виктор Абрамян играл Гайдна, концерт в трех частях. Далее он играл в дуэте с Маргаритой Спиридоновой, профессором консерватории, – они исполняли концертную симфонию Моцарта. Далее он выступил со скрипачкой Алиной Павловой. Мы также решили подключить молодых исполнителей: нашу абхазскую скрипачку Марию-Эмилию Терзян-Хагба в дуэте с лауреатом международных конкурсов, прекрасным скрипачом Грантом Башметом, он внук известнейшего альтиста, музыканта Юрия Башмета. И Эмилии, и ему по 13 лет».