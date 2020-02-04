Трагедия в Багдати

В пожаре в селе Багдати в Западной Грузии погибли шесть человек, в том числе четверо детей. Как стало известно, социально незащищенная семья без газа и света проживала в заброшенном доме, что, предположительно, и стало причиной трагедии. Трагедия стала поводом для ожесточенной полемики власти и оппозиции.

Наргиза Гвелесиани и четверо ее малолетних детей погибли в результате пожара, вспыхнувшего вчера вечером в старом деревянном строении. Вместе с ними погибла проживавшая в этом строении женщина. По словам очевидцев, огонь охватил здание мгновенно. Мать погибшей Кетеван Гвелесиани рассказала, что они проживали в злополучном доме временно:

«Неделю назад мы похоронили сына, он замерз в лесу, он жил с нами в Багдати. После его смерти детям было страшно находиться в том месте, и мы решили временно, на 40 дней, перебраться сюда, а потом вернуться обратно. Я вышла в магазин и, вернувшись, увидела объятый огнем дом».

Согласно информации Минздрава, семья жила на 1330 лари. В эту сумму входили пенсии и пособия для социально незащищенных лиц. На специальной пресс-конференции замминистра Георгий Цоцколаури пояснил, что семья своевременно получала социальные выплаты:

«24 января умер брат Наргизы Гвелесиани, и после похорон они перебрались в дом знакомой женщины, как и они, социально незащищенной. Почему эта женщина проживала в заброшенном доме, осталось неясным, так как недавно местные власти предоставили ей новый дом в деревне. Последнее пособие они получили в конце декабря».

Трагедия стала поводом для жарких споров. Представители власти говорят о трагическом стечении обстоятельств, и вины властей в произошедшем нет. В оппозиции, ссылаясь на результаты исследований, считают, что около 20% детей голодают, и это является результатом провальной социальной политики «Грузинской мечты». Также оппозиция припомнила властям, что главной причиной отставки бывшего премьера Георгия Квирикашвили Бидзина Иванишвили, в частности, называл цифры, приведенные в исследовании UNICEF от 2016 года.

По словам лидера правящей партии Мамуки Мдинарадзе, оппозиция манипулирует понятиями. «Какая взаимосвязь между голодом детей и пожаром?», вопрошал депутат.

По мнению руководителя социальных программ грузинского отделения UNICEF Тины Баум, система соцобеспечения требует скорейшего пересмотра:

«К сожалению, как и прежде, социальная политика в отношении детей находится лишь в режиме реагирования на возникающие тяжелые факты. Не существует единой концепции, и рекомендации Детского фонда учитываются отчасти. К примеру, в 2018 году было введено пособие для детей из социально необеспеченных семей, однако нельзя же ограничивать социальную помощь только денежными выплатами. Существует много программ, где муниципалитеты должны сыграть существенную роль. Этот случай подтвердил, что мы стоим перед серьезными вызовами».

По информации мэрии Багдатского муниципалитета, семья Гвелесиани с 2012 года занимала жилье в здании бывшей типографии общей площадью 33 квадратных метра. По словам соседей, несмотря на наличие в здании коммунальных услуг, из-за крайне стесненных обстоятельств семья отказалась от подвода газа, электричества и воды. «Они отказались пользоваться коммуникациями, так как боялись, что не хватит средств на их оплату», – заявила соседка, не пожелавшая раскрывать своего имени.

Причины возникновения пожара выясняются. МВД ведет расследование по статье 187 УК Грузии, которая предполагает убийство по неосторожности двух и более человек.

В конце дня со специальным заявлением выступила Народный защитник Нино Ломджария.

«Особым вызовом для государства остается обеспечение социально незащищенных лиц жильем. На муниципальном уровне не существует ориентированных на итог социальных программ, обеспечивающих детей безопасным и стабильным жильем», – говорится в заявлении омбудсмена.