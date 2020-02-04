«Абхазские встречи» и другие воспоминания Батрадза Харебова

Недавно в Сухуме побывал председатель Союза журналистов Южной Осетии Батрадз Харебов. В прошлом году вышла его книга документальных повестей «В нужное время, в нужном месте».

Недавно состоялась наша очередная встреча с моим старым другом, председателем Союза журналистов Южной Осетии Батрадзом Харебовым. Проходила она в неожиданном месте – детском развлекательном центре «Леон» у сухумского вокзала, где Батрадза оставили с его восьмилетней внучкой и куда он попросил меня приехать, чтобы подарить свою вышедшую в прошлом году в Цхинвале книгу «В нужное время, в нужном месте». Так что не удивляйтесь голосам, радостным крикам и визгам ребятни, на звуковом фоне которых проходила наша с ним беседа о книге. Батрадз Константинович рассказал:

«Начинать писать беллетристику на седьмом десятке – не совсем нормально, наверное. Ну, писал в свое время – это были научные статьи, потом это была публицистика, все такое, но к литературе я вообще-то близко не подходил. И тут случилось так, что мои сыновья в уже достаточно взрослом возрасте стали интересоваться нашей родней, нашими предками, ситуацией, которая начала складываться вокруг нашей республики, и я рассказывал то, что помнил. И в какой-то момент поймал себя на мысли, что я, возможно, последний свидетель, кто может рассказать об этих людях и событиях что-то реальное и внятное. И подумал, что после меня ведь ничего не останется, а это вот… как-то можно сохранить хотя бы в такой литературной форме. Сделал первые попытки, и надо было проверить, насколько это идет, это читабельно или нечитабельно. Послал одну из своих повестей в журнал «Дарьял» (во Владикавказе). Это довольно солидное издание, которое котируется по всей России. И там довольно быстро напечатали повесть, созвонились со мной и заказали еще. И когда там вышли две или три повести уже, появилась идея объединить все в одну книжку и издать. Как говорится, есть такое мнение: человек читает тысячу книг, чтобы написать тысяча первую. Видимо, я свою тысячу уже прочел.

– Ну, расскажи немного о содержании. Я вот открыл – и сразу увидел об Абхазии…

– Самая первая повесть была написана в девяносто третьем году, по материалам моей поездки в воющую тогда еще Абхазию. До взятия Сухума был еще месяц. И довелось достаточное время находиться там, и на передовую выезжать, встречаться с достаточно большим кругом людей. И надо было это как-то зафиксировать. Это все было снято на видеокамеру. В виде фильмов это было также показано. Так что это был такой достаточно солидный пласт.

– А тебе доводилось здесь в последние годы встречаться – с людьми, о которых ты пишешь?

– С Мананой Гургулия я постоянно встречаюсь. Рому Дбара, конечно, реже вижу. Аргуна… это с телевидения который…

– Зураб?

– Зураба, Зураба. Руслана Хашига».

Понятно, что Батрадз называл в основном имена абхазских коллег-журналистов, с которыми общался во время своей командировки в Гудауту в августе 1993 года, двадцать шесть с половиной лет назад. Но, помимо собратьев по перу, он встречался тогда со множеством людей – начиная с абхазского лидера Владислава Ардзинба и заканчивая воевавшими подростками про прозвищу Малыш (таких тогда было не один и не два).

Кроме своей книги документальных повестей, Батрадз подарил мне еще изданную в прошлом году во Владикавказе монографию доктора исторических наук Валерия Дзидзоева «Проблемы и перспективы суверенитета молодых государств (на примере Абхазии и Южной Осетии)». А в один из своих предыдущих приездов в Сухум в последние годы (его сын женат на сухумчанке) Батрадз привез мне и «Абхазо-осетинский словарь».

Познакомились мы с Харебовым в тот самый его приезд в воюющую Абхазию. А всего спустя три с половиной года судьба свела уже в Варшаве, где состоялась организованная сотрудниками ОБСЕ первая послевоенная встреча журналистов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. После этого были еще встречи в разных странах с участием журналистов всего Южного Кавказа. А в 2008-м, вскоре после августовской войны, мы с сухумской коллегой Надеждой Венедиктовой в первый раз в жизни отправились в Южную Осетию и в полуразрушенном Цхинвале общались, в частности, с Батиком, как многие там зовут Харебова. А дальнейшие наши встречи происходили уже в Сухуме, куда Батрадз минимум раз в год приезжает навестить сына и его семью. Происходили они и дома у меня, и на работе.

Нет ничего удивительного в том, что чтение книги «В нужное время, в нужном месте» я начал с открывающей ее документальной повести «Абхазские встречи». И вскоре дошел до описания нашего с автором знакомства и разговора, который происходил в левом крыле гудаутской турбазы «Черноморец», куда в один из номеров заселили Батрадза (я же прожил одиннадцать месяцев в одном из номеров ее центрального корпуса). Как все же интересно увидеть далекое прошлое глазами другого участника тех же событий! Давно замечено, что один помнит одни моменты, фразы, слова, другой – другие. Вот и сейчас я с некоторым даже удивлением читал о своих рассуждениях во время посиделок с Батрадзом в «Черноморце». Оказывается, одной из тем нашей беседы была скудость возможностей газеты «Республика Абхазия», заместителем главного редактора которой я тогда работал. Возможностей не только полиграфических и кадровых (в редакции осталось только трое творческих сотрудников). Всего несколько лет назад канула в Лету советская цензура, но вот снова мы оказались ограничены «прокрустовым ложем» военного времени, когда даже многие имена и фамилии нельзя было в газете назвать, чтобы не подставить людей, оставшихся по другую сторону линии фронта. Словом, ни о какой журналистской вольнице, возможной в мирное время, говорил я собеседнику, и речи сейчас не может идти.

Ну, а основную часть книги составили с кропотливостью в деталях и добрым юмором написанные воспоминания автора о своих родственниках, друзьях детства, коллегах по работе – людях с колоритными, запоминающимися характерами. Среди них – и старший товарищ его, наставник и Вершина, к которой нужно стремиться, как пишет о нем Батрадз, – писатель Нафи Джусойты. А в целом – это срез советской и постсоветской истории Южной Осетии и других уголков Кавказа, увиденный, что называется, в лицах.

Во время чтения мне вспомнилась давно услышанная фраза: любой человек может стать автором хотя бы одной книги – о своей жизни. Даже самый никчемный, малоинтересный и неграмотный человек – если ему помочь. Ибо память любого человека хранит массу неповторимых и поучительных эпизодов, эмоций и впечатлений, которых вполне наберется на книгу. Что уж тогда говорить о таком талантливом человеке, как Батрадз Харебов, – с его пытливостью к происходящему вокруг и стремлением вникнуть в психологию человека.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия