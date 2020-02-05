Грузия захватила лидерство в аутсайдерстве

Грузия занимает одно из последних мест в Европе по продолжительности жизни, но лидирует по количеству детей, живущих в крайней бедности. Выступая сегодня перед парламентариями, глава Минздрава Екатерина Тикарадзе поделилась планами спасения ситуации.

Последнее исследование благосостояния (WMS), которое проводит UNICEF в Грузии с 2009 года, выявило уровень крайней детской бедности за 2017 год – 6,8%. Это самый высокий показатель в Европе. В 2013 году это показатель равнялся 6%. Напротив, одно из самых низких мест – 44-е из 46 – Грузия занимает по продолжительности жизни.

В качестве критериев эксперты организации использовали ряд различных социально-экономических факторов. В исследовании приняли участие 4,5 тысяч семей, проживающих в Грузии. Эксперты UNICEF опрашивали одни и те же семьи, чтобы установить, как меняется уровень их доходов за этот период. Респондентам задавались вопросы, в частности, о динамике цен и доходов в семье, о расходах на лечение. Также в отчете анализировалась возможность доступа людей к воде и санитарным ресурсам. В 2017 году у 4% населения имелись проблемы с доступом к канализации, а 24% признались, что им приходится жить в сложных санитарных условиях.

По мнению специалистов, существующая в Грузии модель распределения национального дохода не отвечает интересам большинства граждан, отсюда и плачевные результаты. Очень просто заявить, что экономическое развитие определяет качество жизни граждан, но надо при этом учитывать схему распределения богатств, говорит бывший руководитель Грузстата, экономист, профессор ТГУ Иосиф Арчвадзе:

«Мы по всем параметрам отстаем от цивилизованных стран – картину можно дополнить другими статистическими данными: та же детская смертность у нас в три раз выше, чем в ЕС, и количество пенсионеров в сравнении с трудоустроенными гражданами отстает от западных параметров в три раза. В среднем в Европе на одного пенсионера приходится трое работающих граждан, в то время как у нас это соотношение находится в пропорции 1:1. Все это вкупе с массовым оттоком населения ложится тяжким бременем на государство, поэтому неудивительно, что по уровню доходов на душу населения Грузия находится во второй сотне государств».

О вызовах системы здравоохранения в формате «министерского часа» сегодня рассказала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Екатерина Тикарадзе. В своем выступлении перед депутатами она анонсировала очередную масштабную реформу первичного здравоохранения. Министр затронула и вопросы социальной политики:

«Мы год за годом увеличиваем социальные выплаты пенсионерам. Если в 2012 году пенсия равнялась 125 лари, то в нынешнем году эта сумма увеличена до 220 лари. И это не все, пенсионеры в рамках социальных программ в случае неотложной помощи могут рассчитывать на получение годовых выплат до 15 тысяч лари».

Экономический аналитик Мераб Джаниашвили считает, что проводимая государством социальная политика не выдерживает критики. Выступление министра является образцом циничного отношения к людям, считает он:

«Проводимая властями социальная политика не отвечает на вызовы, стоящие перед государством. И при прежних властях, и при нынешних правящая элита словно занимается благотворительностью, попросту пытаясь индексировать пенсии на одном уровне. А по факту экономическая политика государства ориентирована на расцвет игорного бизнеса – о чем мы говорим, когда из десятки топ-бизнесов шесть – онлайн-казино? Необходимы минимальные правила игры, ненормально, когда человек зарабатывающий сто лари в месяц, и миллионер с доходом в сотни тысяч лари платят одинаковый процентный налог в казну».

Следующий отчет UNICEF будет опубликован по итогам прошедшего года, однако уже сейчас эксперты не питают иллюзий – рекордный уровень инфляции прошлого года не оставляет надежд на то, что уровень благосостояния граждан мог повыситься.