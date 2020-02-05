Весеннее наступление началось зимой

Грузинская оппозиция выходит на тропу протеста. Открытие весенней сессии парламента ознаменовалось акцией у здания высшего законодательного органа. «Грузинская мечта» в ответ выступила с прогнозом на предстоящую осень. Партия власти намерена вновь взять большинство голосов.

«Коридором позора» у здания парламента отметила грузинская оппозиция открытие весенней сессии высшего законодательного органа страны. Собравшиеся у входа в здание несколько десятков человек, среди которых были лидеры оппозиционных партий, с плакатами в руках провели импровизированный митинг. Участники акции также прикрепили на ограждение перед парламентом большой баннер с надписью «Позор».

По словам одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, протест продолжится до тех пор, пока не будет удовлетворено требование о проведении выборов 2020 года по пропорциональной системе:

«Эта акция приурочена к открытию парламентского сезона этих клоунов. Таких и других акций будет много в Тбилиси и в регионах. Подобные небольшие пикеты и массовые шествия. И это будет продолжаться до тех пор, пока Иванишвили не укажет своим клоунам прекратить оскорблять общество».

Впрочем, в правящей партии на возобновление акций протеста внимание предпочитают не обращать. Члены «Грузинской мечты» назвали действия оппозиции крайне слабой попыткой привлечь к себе внимание, выразив уверенность, что на предстоящих осенью парламентских выборах партия власти наберет не менее 60% голосов избирателей. А возможно, и больше, считает бывший председатель парламента Ираклий Кобахидзе:

«1 ноября посчитаем цыплят. Мы посчитаем, они посчитают, и потом сделаем комментарии. Мы же делали заявления в 2016 году? Говорили же, что каждый второй избиратель отдаст голос нам? Потом же посчитали цыплят, и так и оказалось. Сейчас будет то же самое».

При этом, комментируя возобновившиеся акции оппозиции, Кобахидзе назвал возможности мобилизации противников власти смешными:

«Это протест? Собрались шестьдесят «нацев», и это вы называете протестом? Вот эти шестьдесят «нацев» являются одним из показателей того, что каждый второй избиратель отдаст свой голос за нас. И если такие протесты продолжатся, то, возможно, не 60% наберем, а даже больше».

Столь же оптимистичен и один из лидеров парламентского большинства Мамука Мдинарадзе:

«Мы не говорим, что у нас сегодня рейтинг 60%, но выборы, предвыборный период, помимо этого негатива, дают большую возможность говорить о том, что было сделано хорошего и что еще будет сделано. Одно – то, как пытается представить ситуацию «Нацдвижение» со своими сателлитами, и другое – какова реальность в том, что происходит в обществе».

Но бывшие товарищи по партии Кобахидзе и Мдинарадзе уверенности последних не разделяют. В прошлом вице-спикер парламента Тамар Чугошвили, покинувшая ряды большинства после провала избирательной реформы, считает прогнозы представителей «Грузинской мечты» плохо соотносимыми с реальностью:

«Для того чтобы повысить активность своих сторонников, с политической точки зрения такой сигнал может быть важным, однако с реальностью это никак не связано. Голос каждого второго из пришедших на выборы – это результат 2016 года, когда «Грузинская мечта» получила 49%, но с тех пор много чего произошло, много чего изменилось, особенно если учитывать, что заканчивается второй срок и партия идет на третий, и это для любой политической силы, тем более правящей партии, очень сложный период. И когда партия идет на третий срок и при этом заявляет, что выборы будут честными и прозрачными, и еще говорит о 60%, это никак не вяжется между собой».

Смелые предположения правящей партии в оппозиции считают троллингом. Такое мнение высказал независимый депутат Леван Коберидзе:

«Пока премьер Гахария говорит о спойлерах, Кобахидзе, видимо, занимается троллингом. О каких 60% может идти речь? Они либо витают где-то, либо это попытка убедить Бидзину Иванишвили – мы, мол, мотивированы».

Часть наблюдателей считают столь уверенные заявления представителей «Грузинской мечты» попыткой отвлечь внимание общества от жесткой критики со стороны американских конгрессменов, в последние месяцы в буквальном смысле заваливших правительственную канцелярию гневными письмами. И создать видимость непоколебимости позиций правящей партии на фоне возобновления уличных акций протеста.