Как из Сбербанка Абхазии похитили сотни миллионов рублей?

На днях Генеральная прокуратура сообщила, что проводится проверка Сбербанка Абхазии по факту хищения в 2017 году денежных средств в размере 729 миллионов рублей. Оказалось, что материалы были переданы в прокуратуру еще в начале 2018 года, сразу после проверки финансового учреждения Нацбанком Абхазии, и по непонятной причине пылились там два года. Следствие было возобновлено по настоянию нынешнего руководства Сбербанка.

В сообщении Генеральной прокуратуры говорится: «Проведенной внутренней проверкой Сбербанка Абхазии установлено, что за 2017 год в результате мошеннических действий общая сумма средств, выведенная различными способами – наличными через кассу банка, а также через безналичные переводы как внутри РА, так и за ее пределами, – составила в рублевом эквиваленте сумму 729 миллионов 479 тысяч рублей».

Это сообщение вызвало резонанс в обществе и было расценено как хищение, которое имело место в 2017 году, но не было замечено руководством Сбербанка.

Ситуацию прояснил Давид Салия, директор экономико-правового департамента Нацбанка Абхазии:

«Проблемы в Сбербанке накапливались постепенно, и никакого отношения к его новому руководству это не имеет. Проблема была настолько серьезной, что возникла необходимость во вводе временной администрации в конце 2017 года. Была проведена инвентаризация всех счетов Сбербанка, в том числе, корреспондентских счетов, находящихся за пределами Абхазии. Были выявлены несколько счетов, на которых были остатки в тех же суммах, которые были озвучены в сообщении прокуратуры, в районе 700 млн рублей, которые были вне доступа для самого банка (Сбербанка), в связи с чем все материалы по данному вопросу были переданы в прокуратуру для оценки всей этой ситуации. Этот счет был открыт в австралийском банке в евро. И был еще один банк тоже с неподтвержденным остатком в Таджикистане, но там была сумма значительно меньше, порядка 800 тысяч рублей».

Давид Салия сообщил, что по результатам проверки Сбербанка в апреле 2018 года Банк Абхазии обратился в Генеральную прокуратуру по факту наличия неподтвержденных остатков в банках в Австралии и в Таджикистане.

Председатель Сбербанка Абхазии Роберт Агрба возглавил его после увольнения бывшего председателя Тимура Бганба и санации, проведенной Нацбанком в 2018 году. Он рассказал о том, почему ему пришлось вновь обратиться в Генеральную прокуратуру:

«Мы уже к ним обращались один раз, они уже знали, что у нас есть проблема. Сейчас пришел новый генеральный прокурор, он позвонил, сказал, что у них идет доследственная проверка, и попросил прислать материалы еще раз. Проблема в том, что был открыт корреспондентский счет в австралийском банке, и туда якобы были зачислены деньги – 15 млн евро. Эти деньги были переведены на счет, который находился у нас в Сбербанке, на нашу абхазскую фирму. И уже со счета этой фирмы кое-что было выведено, кое-что было переведено в другие банки. Когда мы стали интересоваться, что такое этот австралийский банк и как там образовались эти средства, мы сделали запрос, и нам сказали, что такого банка нет. Деньги просто «нарисованы», а банка в Австралии нет. И поэтому, когда мы провели полную инвентаризацию счетов, мы уже для себя поняли, что каким-то мошенническим способом были выведены средства. Дальше, я думаю, должна выяснять прокуратура, как и куда эти деньги были отправлены, кто за этими деньгами сюда приходил, как они были выданы… все это должна установить прокуратура».

Известно, что за время работы руководителем Тимура Бганба в Сбербанке образовалась «дыра» размером почти в полтора миллиарда рублей. И 729 млн рублей – это только часть проблемы, еще более 600 млн рублей составляют выданные СБ невозвратные кредиты. Тимур Бганба покинул территорию Абхазии и по слухам находится сейчас в Москве.

Вчера Нацбанк Абхазии опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил следующее: «…Многие годы в Сбербанке Абхазии были серьезные финансовые проблемы, связанные с неэффективным управлением. За период руководства Сбербанком Абхазии Бганба Т.С. проводились рискованные банковские операции, неэффективная кредитная политика, что привело к накоплению значительных убытков. В результате этого банк столкнулся с колоссальным дефицитом денежных средств, приведшим к систематическим задержкам выплат социального характера, в том числе пенсий, несвоевременному исполнению платежей клиентов с задержками в несколько месяцев, а также к регулярному отсутствию денежных средств в большинстве банкоматов Сбербанка Абхазии».

Банк Абхазии для исправления ситуации неоднократно направлял предписания руководителю Сбербанка Бганба Т.С., но тот не предпринимал меры по устранению проблем, и финансовое состояние учреждения продолжало ухудшаться.

13 ноября 2017 года Банком Абхазии была введена временная администрация сроком на шесть месяцев, а в декабре 2017 года Бганба Т.С. был освобожден от занимаемой должности председателя правления Сбербанка Абхазии.

В течение шести месяцев временная администрация в составе 17 ведущих специалистов Банка Абхазии проводила работу, направленную на предотвращение банкротства Сбербанка Абхазии и его финансовое оздоровление, а также ревизию финансово-хозяйственной деятельности банка. В результате было выявлено, что с начала 2000-х годов систематически совершались операции на общую сумму более 700 млн рублей, имеющие признаки мошеннических и недобросовестных действий, в том числе, связанные с использованием токсичных (отсутствующих) средств на притворно открытых корреспондентских счетах за пределами Абхазии.

4 апреля 2018 года Банк Абхазии направил все собранные материалы в Генеральную прокуратуру.

В настоящее время следственным управлением Генеральной прокуратуры проводится комплекс мероприятий по проверке доводов, изложенных в обращении банка, и установлению круга должностных лиц, возможно, причастных к совершению вышеуказанных действий.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия