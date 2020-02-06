Новости
Киевский суд приостановил передачу компании Давида Бежуашвили Херсонского порта
Шестой апелляционный административный суд Киева приостановил передачу компании бизнесмена Давида Бежуашвили Херсонского порта. По информации украинских СМИ, причиной стало отстранение от конкурса на концессию компании «СК Морской порт Херсон».
Решение суда прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что стране необходима перезагрузка судебной системы.
«Пока у нас сложная ситуация с судами, и она всегда была очень тяжелой. То есть, они личности в этой стране. Мы сейчас с этим боремся. Мы говорим о защите наших инвесторов», - заявил Зеленский.
Херсонский морской порт планируется передать в аренду на 30 лет грузино-швейцарской компании «Рисойл-Херсон». Её собственниками являются аффилированная с «Грузинской индустриальной группой» Бежуашвили компания Petrol Oil and Chemicals и швейцарская Rissoil S.A.
Несколько дней назад в Киеве прошла презентация проекта развития порта. На ней присутствовали члены правительства Украины и представителей международных организаций.
Другие новости дня
Владимир Путин поздравил Анатолия Бибилова с 50-летним юбилеем
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с 50-летним юбилеем. Об этом сообщает информационное агентство «Рес».
«Примите искренние поздравления по случаю Вашего 50-летия. Вы вносите значительный вклад в развитие союзнических отношений и интеграционного взаимодействия между нашими странами. Рассчитываю, что совместными усилиями мы будем и далее наращивать конструктивные российско-югоосетинские связи во всех областях», - говорится в поздравлении.
Путин пожелал Бибилову крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Поздравления в адрес югоосетинского лидера также поступили от председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, председателя правительства Михаила Мишустина, министра обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, а также руководителей субъектов Российской Федерации.
Пачка сигарет в Абхазии подорожает на 2 рубля 40 копеек
Пачка сигарет в Абхазии подорожает на 2 рубля 40 копеек. Решение об увеличении акциза принял парламент самопровозглашенной республики.
Как сообщает «Апсныпресс», законопроект представила председатель парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр.
Согласно документу, все табачные изделия уравниваются и на них устанавливается акциз в 0.25 рублей за штуку. Изменения, по словам Смыр, помогут избежать сокрытия и пересортицы товаров.
Правительство Грузии запустит железнодорожное сообщение с аэропортом Кутаиси
Правительство Грузии утвердило проект запуска железнодорожного сообщения с аэропортом Кутаиси.
Планируется реабилитация станции «Копитнари», расположенной в 1.5 км от терминала аэропорта. Поезда, курсирующие между востоком и западом страны, будут останавливаться на обновленном вокзале. Пассажиры смогут передвигаться между аэропортом и станцией при помощи бесплатного шаттла.
В 2016 году было объявлено о планах построить новый железнодорожный вокзал в нескольких десятках метров от аэропорта. Позже власти отказались от этой идеи.
Аэропорт Кутаиси в 2019 году обслужил 873 616 пассажиров, что больше показателя прошлого года на 41.5%. В текущем году планируется расширить здание аэропорта.
Число погибших от коронавируса выросло до 565
Число погибших от коронавируса к четвергу, 6 февраля, выросло до 565 человек. Общее число заболевших составляет почти 30 тысяч. Об этом сообщают власти Китая.
На сегодняшний день выздоровели около 1200 человек. При этом, вакцина от заболевания - еще не разработана. Сегодня в Китае начнутся клинические испытания противовирусного препарата "Ремдесивир". South Morning China Post пишет, что у производителя препарата – института вирусологии в городе Ухань – могут начаться проблемы с авторскими правами. В 2016 году "Ремдесивир" был разработан американской компанией Gilead Sciences. При этом препарат пока не был одобрен нигде в мире.
Как сообщают СМИ, в испытаниях лекарства готовы участвовать около тысячи добровольцев.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что для борьбы с распространением вируса нужно более шестисот миллионов долларов.
Эпидемия нового типа коронавируса началась в конце декабря в китайском городе Ухань. Вирус передается от человека к человеку и в некоторых случаях вызывает пневмонию и другие осложнения.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Ряд стран, включая Россию, эвакуировали своих граждан из Уханя, а также ограничили авиасообщение с Китаем. Российские власти распорядились закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, приостановили пассажирское железнодорожное сообщение. С 4 февраля ограничен въезд иностранцев с территории Китая. С 14 февраля запрещается чартерное сообщение.
В России на сегодняшний день зафиксированы два случая заболевания коронавирусной инфекцией – в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших – китайские граждане. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.
«Единое национальное движение» покинули члены политсовета партии
Нино Каландадзе, Заза Бибилашвили и Мариам Герсамия покинули грузинскую оппозиционную партию «Единое национальное движение». Они входили в политсовет партии.
В своём заявлении бывшие политики указывают, что в течение двух лет не участвовали в партийной деятельности и концентрировались на развитии НПО «Центр Чавчавадзе».
Они говорят, что не примут участия в парламентских выборах 2020 года, но желают успехов независимой, прозападной оппозиции и гражданским активистам.
Проект порта Анаклия перешёл в подчинение министерства экономики
Проект порта Анаклия перешёл в подчинение министерства экономики Грузии. Ранее проект координировало министерство инфраструктуры и регионального развития страны.
По решению правительства, в подчинение минэкономики переходит государственное «Агентство развития глубоководного порта Анаклия», которое занималось мониторингом исполнения контракта правительства с инвестором – «Консорциумом развития Анаклия».
9 января правительство разорвало данный контракт и заявило о планах по поиску нового инвестора.
Сейчас государственное агентство будет заниматься переговорами с международными организациями, подготовкой инвестиционных предложений и условий нового тендера.
Грузия станет страной-хозяйкой туристической выставки ITB Berlin 2022
Грузия станет страной-хозяйкой туристической выставки ITB Berlin в 2022 году. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии.
Георгий Гахария отметил, что крупнейшая туристическая выставка в Берлине даст возможность Грузии представить свой потенциал 180 странам-участникам и более чем миллиарду посетителей.
«Туризм – самый быстрорастущий сектор нашей экономики. Граждане ощутят эффект участия в этой выставке, когда число туристов в нашей стране возрастёт», - заявил Гахария.
В Грузии изучают доклад международных экспертов по избирательной системе
В Грузии изучают доклад Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Международные эксперты опубликовали свой взгляд на инициативу оппозиции о переходе на германскую модель избирательной системы.
В БДИПЧ/ОБСЕ считают, что решение по избирательной системе должна принять сама Грузия путём консенсуса.
«Выбор избирательной системы – суверенное решение государства, если избирательная система соответствует обязательствам государства, предусмотренным международными обязательствами. Международные стандарты не предписывают выбор избирательной системы. Выбор избирательной системы, будь то мажоритарная, пропорциональная, гибридная или альтернативная, подлежит широкому обсуждению, что позволит соответствующим заинтересованным сторонам выявить положительные и отрицательные последствия реформы. Любые предлагаемые изменения должны быть тщательно рассмотрены, в том числе путем достижения большого консенсуса среди политических партий», - говорится в докладе.
В документе также идёт речь о практике изменения избирательного законодательства в условиях, когда до выборов остаётся менее года.
«Проект предусматривает изменение фундаментальных элементов избирательного законодательства, в том числе избирательной системы. Согласно рекомендациям международной практики, ключевые аспекты избирательного законодательства не должны подлежать изменениям, когда до выборов остается менее года. Изменения должны быть осуществлены путем внесения поправок в органический закон, что, согласно конституции, возможно осуществить простым большинством голосов в парламенте», - сказано в докладе.
Вскоре после опубликования документа, брифинг провел представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе.
«В ОБСЕ/БДИПЧ говорят, что т.н. германская модель (с многомандатными избирательными округами) полностью соответствует международным стандартам. Она не противоречит лучшей практике, действующей в Европе или где-либо еще. Что самое главное, в документе нет ни одного слова о том, что эта модель неконституционная», - заявил Капанадзе.
В правящей партии же заявили, что оппозиция манипулирует словами.
«В оппозиции хотят, чтобы население поверило, якобы т.н. германская модель, о которой шла речь в течение месяцев, соответствует конституции. Невозможно, чтобы это было записано где-либо», - заявил глава парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
Дискуссия по избирательной системе активизировалась в Грузии в прошлом году, после провала перехода на пропорциональную избирательную систему. К изменению избирательной системы и диалогу с оппозицией власти призывают международные партнёры Грузии.
В США умер актёр Кирк Дуглас. Ему было 103 года
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Об этом сообщила его семья. Его сын, голливудский актёр Майкл Дуглас написал в инстаграме : "Для всего мира мой отец был легендой, актером из золотого века кинематографа, гуманистом, чья приверженность идеям справедливости должна быть примером для всех нас". Он прожил хорошую жизнь, а оставил после себя фильмы, которые будет смотреть и будущие поколения, добавил Майкл Дуглас.
Кирк Дуглас снимался более чем в 80 фильмах, среди которых "Злые и красивые", "Тропы славы", "Чемпион", "Семь дней в мае", "Крутые ребята", "Ярость", "Жажда жизни", которая принесла Дугласу премию "Золотой глобус" за роль Винсента Ван Гога. Среди его наиболее известных работ – "Спартак" Стенли Кубрика. Он дважды был номинирован на "Оскар", но получил премию только в 1996 году за выдающуюся карьеру.
Кирк Дуглас (настоящее имя — Иссур Даниелович) родился в 1916 году в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из под Могилева. Карьеру он начал уже после Второй Мировой войны.
В 1996 году Кирк Дуглас перенес инсульт, от последствий которого не совсем оправился. После болезни он уже не смог сниматься.
При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле трое погибли, более 170 пострадали
В результате жёсткой посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула погибли три человека, пострадали не менее 179, передаёт Reuters. Всего на борту находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа.
"Самолёт с высоты 30 метров рухнул на полосу", – заявил губернатор Стамбула Али Йерликая в эфире местного телевидения.
Вечером 5 февраля вылетевший из Измира лайнер при приземлении в Стамбуле выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, пробил ограждение и упал в овраг. "Боинг" загорелся и развалился на несколько частей.
По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Как следует из переговоров пилота с диспетчером, самолет садился при сильном попутном ветре
Сенат США проголосовал против импичмента Дональду Трампу
Сенат США в ночь на четверг по московскому времени проголосовал против отстранения президента Дональда Трампа от должности. Верхняя палата американского парламента, большинство которой составляют республиканцы, отказалась признавать действующего главу государства виновным в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
За импичмент Трампу по обвинению в злоупотреблении властью проголосовал 48 сенаторов, 52 – против. Против обвинения в препятствовании работе Конгресса проголосовали 53 сенатора, за — 47 сенаторов.
Среди голосовавших за отставку — только один республиканец, бывший кандидат в президенты, видный республиканец Митт Ромни. За несколько часов до голосования он анонсировал своё решение голосовать за импичмент по первому из обвинений.
Ромни – первый республиканец, поддержавший предложение демократов об отстранении президента от власти и первый в истории сенатор, голосовавший за отстранение от власти президента от своей собственной партии.
Ни один демократ, даже поддерживающий Трампа по ряду вопросов Джо Манчин, не голосовал за оправдание президента.
Палата представителей в декабре прошлого года подвергла Трампа импичменту по двум статьям: злоупотребление властью и воспрепятствование работе Конгресса. Оба обвинения были связаны с его попыткой добиться от украинского президента расследования деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента и возможного кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. В противном случае, как утверждали демократы, Трамп угрожал приостановить военную помощь Киеву.
После импичмента — третьего в истории США — вопрос об отстранении Трампа от должности решал Сенат. Чтобы отстранение Трампа от должности стало возможным, необходима была поддержка двух третей из 100 сенаторов. Республиканская партия обладает в палате большинством, и изначально шансы на отстранение президента оценивались как невысокие. Большинство сенаторов в ходе процесса отказались вызвать новых свидетелей.
Твит Дональда Трампа, размещённый одновременно с началом голосования.
Сам Дональд Трамп обвинения отверг, он неоднократно называл процесс "охотой на ведьм". Его юристы указывали на то, что Трамп не совершил преступлений, и потому его отстранение от власти неконституционно. Некоторые сенаторы-республиканцы признали действия президента неэтичными, но заявили, что импичмента они не заслуживают. Рейтинг же президента в ходе процесса, по большинству опросов, даже несколько вырос.
В Белоруссии на треть снизилось число сторонников союза с Россией
Число граждан Белоруссии, поддерживающих идею союзного государства с Россией, за год снизилось на 20 процентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Если в начале 2019 года за союз с Россией высказывались более 60 процентов жителей Белоруссии, то к декабрю эта цифра упала почти до 40 процентов.
Одновременно с этим социологи отмечают рост среди белорусов числа сторонников вступления в Евросоюз. За три последних месяца 2019 года оно увеличилось на восемь процентов, и сейчас уже почти каждый третий житель страны выступает за европейский вектор развития.
В прошлом году президенты России и Белоруссии не исключали подписания соглашения об интеграции двух стран. Называлась даже дата возможного подписания – 8 декабря. Однако на встрече в Сочи главам государств не удалось утвердить план разработанных «дорожных карт» по интеграции.
Позже отношения между Минском и Москвой и вовсе обострились – в частности, из-за споров о ценах на энергоносители, которые Белоруссия закупает у России.
В новом году президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно критически высказывался в адрес руководства России.
Тысячи туристов проведут две недели на карантине на круизном лайнере в Японии
Около 3 700 человек, среди которых 24 россиянина, проведут две недели на закрытом на карантин круизном лайнере у берегов Японии. Ранее на борту обнаружили зараженных коронавирусом пассажиров. Отмечается, что на время карантина всем обеспечат бесплатный доступ в интернет и к телефону.
Медики подтвердили, что пневмонией нового типа заразились как минимум 10 человек на судне. Все они эвакуированы катерами береговой охраны и госпитализированы, их состояние оценивается как нормальное.
Лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин 3 февраля в японском порту Йокогама. Это случилось после того, как у туриста из Гонконга, который сошёл на берег раньше конца круиза, обнаружили коронавирус. На лайнере прошли проверки остальных пассажиров и членов экипажа.
- На 5 февраля в мире от коронавируса нового типа, пришедшего из Китая, скончались почти 500 человек, заражены более 24 тысяч. За последние сутки умерли 65 человек, что стало рекордным значением за время эпидемии.
- В конце января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за распространения нового типа коронавируса за пределами Китая.
70% жителей Украины считают Россию «враждебно настроенной страной»
Семьдесят с половиной процентов жителей Украины считают, что Россия занимает к их стране враждебную позицию. Обратной точки зрения придерживаются лишь шесть процентов украинцев.
Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного киевским Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс».
Самыми дружественными по отношению к Украине странами, согласно опросу, являются Польша, США и Германия. На четвертое место по этому показателю респонденты поставили Белоруссия.
Опрос среди двух тысяч жителей Украины старше 18 лет проводился с 20 по 27 января во всех регионах страны, исключая аннексированный Крым и неподконтрольные правительству территории Донбасса.
В аэропорту Стамбула пассажирский самолет после жесткой посадки распался на три части
В аэропорту Стамбула пассажирский самолет после жесткой посадки распался на три части. Ранены более 20 человек. В международном аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен пассажирский самолет совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщают турецкие СМИ.
Самолет, принадлежащий авиакомпании Pegasus Airlines, прибыл в Стамбул из Измира. Лайнер получил сильные повреждения, но всех находившихся на борту эвакуировали. Всего на борту находились 177 человек, погибших нет, сообщило Министерство транспорта Турции.
На территории монастыря в селе Марткопи произошло убийство
На территории монастыря Божества в селе Марткопи муниципалитета Гардабани произошло убийство. По информации Общественного вещателя Грузии, убит молодой мужчина. По распространенным данным, смертельное ранение нанесли ему в область горла.
Руководитель пресс-службы Патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе в социальной сети прокомментировал факт убийства в монастыре. «В монастыре укрываются бездомные или люди с различными социальными или медицинскими проблемами. Как нам объяснили, один из душевнобольных, укрывавшийся в монастыре, убил другого человека и сбежал из монастыря», - пишет руководитель пресс-центра патриархии.
По информации МВД, следствие ведется по статье «умышленное убийство».
В Турции при сходе лавины погибли несколько десятков спасателей
Не менее 38 человек погибли, более 50 пострадали при сходе лавины на востоке Турции, в провинции Ван, граничащей с Ираном. Ещё несколько человек могут быть блокированы под слоем снега, но точное число не называется.
Лавина накрыла группу спасателей, которые искали двух пропавших без вести людей при сходе другой лавины днём ранее. Тогда погибли пять человек. На место трагедии была направлена команда сотрудников экстренных служб. Известно, что после схода второй лавины 30 спасателей выжили. Всех их впоследствии доставили в больницу.
Инцидент произошел на автотрассе вблизи города Бахчесарай. Проведение поисковой операции затрудняют туман, снегопад и сильный ветер.
Депутат парламента Грузии сравнил «Национальное движение» с коронавирусом
Депутат от правящей партии Нукри Кантария сравнил оппозиционную партию «Национальное движение» с китайским коронавирусом. На заседании парламента Кантария обратился к министру здравоохранения Грузии Екатерине Тикарадзе.
«Спасибо вам и всем представителям сферы здравоохранения, кто стоит на страже наших границ и не пускает в страну эту беду – коронавирус. Если мы добьёмся того, чтобы эта чума не пересекла наши границы, это будет величайшей победой. Но есть у нас и другой вирус, который иногда стоит у дверей парламента. Это – политический вирус и «национальная» эпидемия. Но ареал его распространения не так велик. Кто должен был им заразиться – уже заразился. Ваша деятельность должна способствовать уменьшению этого вируса», - отметил Кантария.
На заседании парламента сегодня также обсудили реформы в сфере здравоохранения и проблемы в социальной политике.
В Туркмении чиновников старше 40 обязали стать седыми, как президент
Мужчин-чиновников лепабского региона на востоке Туркменистана старше 40 лет обязали ходить с седыми волосами, сообщил корреспондент региональной службы Радио Свобода. Таким образом госслужащие должны уподобиться президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову, который стал появляться на публике с сединой в августе 2018 года.
С первого февраля чиновникам, сотрудникам школ и больниц запрещено подкрашивать волосы, — утверждает Туркменская служба РС. — Тем, у кого сохранился естественный цвет волос, нужно подкрасить их в седину. В случае, если президент, носящий официальный титул Твердыни, опоры и надежды, посетит регион с визитом, допускаться к нему будут в основном седые чиновники, — передаёт издание со ссылкой на два источника.
В январе 2019 года государственные учреждения Туркмении, в том числе школы, обязали закупить новые портреты Бердымухамедова. На них он изображён с сединой, в то время как раньше на официальных портретах глава государства был с чёрными волосами. До получения этого поста в 2007 году он тоже ходил с сединой. Пока он её скрывал, руководство требовало от лепабских бюджетников делать так же, — передаёт Туркменская служба.
Издание отмечает, что не смогло получить официальные комментарии по этой теме.
Тамар Гигаури, пострадавшей в ноябре прошлого года при падении в колодец, позволили выехать из Ахалгори
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия позволили выехать из Ахалгори Тамар Гигаури, пострадавшей в ноябре прошлого года при падении в колодец.
67-летняя женщина тогда получила тяжелые травмы, но из-за закрытия пропускного пункта её не выпустили на лечение в грузинскую клинику. Разрешение покинуть Ахалгори Гигаури получила только вчера.
В настоящее время она уже находится у родственников в посёлке Церовани - на территории, подконтрольной властям Грузии. Гигаури проведут медицинское обследование.
24 января пенсионерам из Ахалгори без югоосетинского и российского гражданства впервые с сентября прошлого года дали возможность выехать из района. Пункт пропуска открыт до 6 февраля.
«Грузинская мечта» рассчитывает получить до 60 процентов голосов на выборах
В партии «Грузинская мечта» заявляют, что могут получить до 60 процентов голосов избирателей на парламентских выборах 2020 года.
«У нас есть ресурс, чтобы достичь показателя в 60 процентов. Конечно, всё зависит от нашей работы с избирателями. Настрой общества в нашу пользу», - заявил экс-спикер парламента, депутат Ираклий Кобахидзе.
С ним согласен и глава парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
«Мы рассчитываем, что наш результат составит от 50 до 60 процентов. Думаю, это – не утопия, это реальность», - отметил депутат.
На выборах в 2016-м «Грузинская мечта» получила 48,67% голосов избирателей.
Двое рабочих упали со стройки в Тбилиси, один из них погиб
Двое рабочих упали со стройки в Тбилиси. Один погиб, другой доставлен в больницу. Инцидент произошел недалеко от станции метро «Гоциридзе».
Во информации МВД Грузии, ведется расследование по статье 240 уголовного кодекса – нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.
Кадыров назначил главой Минобразования Чечни своего двоюродного брата
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил министром образования и науки региона двоюродного брата Идриса Байсултанова. Ранее он занимал пост замруководителя администрации главы республики.
Кадыров подчеркнул, что новоиспеченный министр шесть лет руководил медицинским институтом местного госуниверситета.
Добавим, что министр приходится родным братом Одесу Байсултанову, замглавы упраздненного Минкавказа.
В абхазском Нацбанке прокомментировали «дело 730 миллионов»
Национальный банк самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировал проверку генпрокуратуры по делу о мошенничестве в «Сбербанке Абхазии».
В пресс-релизе указано, что «с начала 2000-х годов систематически совершались операции на общую сумму более 700 млн. рублей, имеющие признаки мошеннических и недобросовестных действий».
Как говорится в сообщении, речь идёт об использованием токсичных (отсутствующих) средств на притворно открытых корреспондентских счетах за пределами Абхазии.
«Как известно, многие годы в Сбербанке Абхазии были серьезные финансовые проблемы, связанные с неэффективным управлением. За период руководства Сбербанком Абхазии Бганба Т.С. проводились рискованные банковские операции, неэффективная кредитная политика, что привело к накоплению значительных убытков. В результате этого банк столкнулся с колоссальным дефицитом денежных средств, приведшем к систематическим задержкам выплат социального характера, в том числе пенсий, несвоевременному исполнению платежей клиентов с задержками в несколько месяцев, а также к регулярному отсутствию денежных средств в большинстве банкоматов Сбербанка Абхазии. В целях улучшения ситуации в Сбербанке Абхазии, Банком Абхазии периодически направлялись предписания на устранение нарушений в текущей деятельности банка. Но, несмотря на это, руководством Сбербанка Абхазии, в лице Бганба Т.С. не предпринимались соответствующие меры, а финансовое состояние банка продолжало ухудшаться», - говорится в сообщении.
В Нацбанке напоминают, что 13 ноября 2017 в проблемном банке была введена временная администрация сроком на 6 месяцев, а в декабре 2017 года Тимур Бганба был освобожден от занимаемой должности Председателя Правления Сбербанка Абхазии.
«В течение шести месяцев временная администрация в составе 17 ведущих специалистов Банка Абхазии проводила работу направленную, с одной стороны,на предотвращение банкротства Сбербанка Абхазии и его финансовое оздоровление, а, с другой стороны, проводило ревизию финансово-хозяйственной деятельности банка. В результате было выявлено, что с начала 2000-х годов систематически совершались операции на общую сумму более 700 млн. рублей, имеющие признаки мошеннических и недобросовестных действий, в том числе связанные с использованием токсичных (отсутствующих) средств на притворно открытых корреспондентских счетах за пределами Абхазии. Не дожидаясь окончания работы временной администрации, Банк Абхазии 4 апреля 2018 года (исх. 17001-4/16) направил все собранные материалы в Генеральную Прокуратуру Республики Абхазия. В мае 2018 года работа временной администрации была завершена, но, несмотря на это, все основные направления деятельности Сбербанка продолжают курироваться Банком Абхазии», - сказано в заявлении Национального банка.
Абхазская прокуратура опубликовала информацию о проверке 3 февраля. В ней говорится, что по факту хищения денежных средств в ведомство 17 января обратился руководитель «Сбербанка Абхазии»
«Проведенной внутренней проверкой Сбербанка Абхазии (ОАО) установлено, что за 2017 год в результате мошеннических действий общая сумма средств, выведенная различными способами - наличными через кассу банка, а также через безналичные переводы как внутри РА, так и за ее пределами, составила в рублевом эквиваленте на сумму 729 миллионов 479 тысяч рублей. В настоящее время следственным управлением Генеральной прокуратуры РА проводится комплекс процессуальных мероприятий по проверке доводов, изложенных в обращении Банка, и установлению круга должностных лиц, возможно причастных к совершению вышеуказанных действий. По результатам проверки сообщения о преступлении будет принято процессуальное решение в соответствии со статьей 144 УПК РА.», - заявили в следственном ведомстве.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.