На волю, в пампасы!

А кстати, как у нас обстоят дела в зоопарке?

Давно я в тбилисском зоопарке не был. О нем я вспоминаю только тогда, когда проезжаю мимо него на площади Героев. «Ой, – мелькнет в моей голове, – а ведь здесь вроде бы раньше зоопарк был. Или он еще здесь? Он же вроде должен был переехать? Надо как-нибудь в воскресный день сходить в зоопарк, зверей посмотреть, себя показать». Но потом напрочь забываю о своих чаяниях, и мысли о зоопарке уходят куда-то в антресоли, вглубь, за фибровыми чемоданами и старыми отцовскими буденовками.

Недавно в сети я напоролся на статью про наш зоопарк и снова его вспомнил. Вспомнил и задумался. Задумался и решил подумать о нем с другой стороны. Что такое зоопарк и для чего он нужен? Согласно «Биологическому энциклопедическому словарю», зоопарк представляет собой научно-просветительное учреждение, в задачи которого входят демонстрация разнообразия животного мира, распространение знаний о природе, пропаганда охраны животных и сохранение генофонда редких и исчезающих видов животных. Так-то оно так, согласно словарю, все выходит очень гладко. Но, с другой стороны, держать зоопарк в центре города, в самом загазованном месте всея Грузии - это вредительство. Вредительство по отношению к несчастным животным, которые ни за что ни про что потеряли волю, свободу и право выбора. О какой охране и сохранении может идти речь, когда тбилисский зоопарк находится в самой низкой точке нашей столицы, и транспортное движение там не прекращается ни на минуту. Там все время пробки, машины тащатся, как черепахи, и процент загазованности зашкаливает. И этими газиками дышат несчастные звери, которые рождены дышать совсем другим воздухом.

Но это одна проблема. Вторая проблема – нарушение прав животных. В детстве, когда меня водили в зоопарк, чтобы я насладился кусочком дикой фауны, я еще тогда обратил свое детское внимание на бурого мишку, который в крохотной клетке ходил взад и вперед, не останавливаясь, по одному и тому же заведенному маршруту: пять шагов направо, поворот – пять шагов налево, поворот и т.д. Как заключенный в камере. Около часа я стоял у той клетки и поражался, как несчастный Потапыч ходит по одной кривой и ни на сантиметр не сходит с нее. Он даже движения делал одни и те же: останавливался на мгновение около левой стены, поднимал лапу, встряхивал мордой и шел дальше. И так без остановки. Явно было, что животное не в себе. Его бы к психологу на терапию, а лучше к психиатру. Но в те времена не было психотерапии для животных. Хотя, наверное, лучшая психотерапия для всех млекопитающих, земноводных, птиц и гомо эректусов – это свобода и возвращение в родные пенаты.

Животных ведь никто не спрашивает, хотят они жить в зоопарках или нет. Их просто хватают, выдирают из привычной им среды, везут черт знает куда и сажают без права на переписку и УДО.

Если уж создавать идеальный зоопарк, то надо это делать по примеру английского натуралиста и писателя Джеральда Даррелла, который в 1959 году организовал на острове Джерси (Нормандские острова) Джерсийский зоопарк. Животные там размещены в просторных вольерах, напоминающих скорее естественную среду обитания, чем традиционный зоопарк. Но это очень сложно, как мне представляется. Сложно и дорого. А у нас в стране еще не все настолько устроено, чтобы организовывать дорогостоящие зоопарки, как на острове Джерси.

Я в детстве очень любил читать книжки Даррелла, где автор живописно, с юмором рассказывал, как он шатался по разным экзотическим странам и занимался отловом животных. Потом он их продавал разным зоопаркам и писал книжки про это. Даррелл мне представлялся романтическим героем, который брал ту или иную животную особь из диких условий и переносил ее в санаторий, где за ними будет уход, кормежка и почесывание за ушком, если такое, конечно, имеется в наличии. Тогда я думал так. Сейчас думаю иначе. Не надо вырывать животное из привычной среды, где оно жило веками и тысячелетиями, и вести туда, где горячая вода и комфортабельные вольеры. Все равно настоящие природные условия животным создать не удастся, как бы мы не старались. Животное, в отличие от человека, гораздо уязвимее к перемене условий и часто не может привыкнуть к новой среде. И погибает. Это человек может пройти ГУЛАГ, Освенцим, коллективизацию, раскулачивание, уплотнение, отключение газа, света, воды, инфляцию, смену одного режима на другой, затем третий на четвертый и выжить. Потом он (человек) еще и смеяться будет над всем этим и в узком кругу вспоминать веселые моменты своих злоключений. А животное – ни-ни! Животное погибает, а если не погибает, то в неволе грустнеет, хилеет, слабеет и молча просится домой. Кто-то может возразить, что хорошие зоопарки, по своей сути, являются роскошными местами для зверей. Но тогда почему продолжительность жизни, к примеру, слонов, меньше, чем у их диких собратьев? А потому, что разочарование, скука и одиночество играют определенную роль в их страданиях и последующей преждевременной смерти.

В разных странах возможности для проживания животных в зоопарках разные. Я имел честь повидать разные зоопарки: московский, вашингтонский, лондонский, берлинский... Сравнивать их с малюсеньким тбилисским зоопарком – это курам на смех. Весь наш зоопарк, по-моему, может поместиться в одном вольере вашингтонского зоопарка, где величаво гуляли легендарные бизоны (надо сказать, что больше всего мне впечатлили именно бизоны, я не представлял себе, что они такого размера). И все-таки, думаю, диким животным лучше жить у себя дома, как бы за ними ни ухаживали. В лондонском зоопарке я стал свидетелем интересной сценки: в большом застекленном вольере проживала огромная горилла. Стекло, которым был окружен ее вольер, было пуленепробиваемое и очень толстое. Горилла отходила вовнутрь вольера, долго собиралась с духом, потом разбегалась и грудью, изо всех своих горильих сил бросалась на стекло. Зрелище было фантастическое. Я стоял с другой стороны стекла и с содроганием наблюдал за мордой зверя, которой он стукался буквально в нескольких сантиметрах от меня. Было в этом что-то Кинг-Конговское. Стекло выдерживало его броски, на то оно и английское толстое, бронированное стекло. Хотя капля камень точит, и, возможно, в один прекрасный день гориллонепробиваемое стекло даст слабину, и грозное животное выйдет на свободу. А на свободе она натворит немало бед, когда начнет показывать всем посетителям, где гориллы зимуют, пока ее не успокоят. Уверен, в привычных, диких условиях та горилла нашла бы себе намного более интересное занятие, чем бросаться могучей грудью на разные препятствия.

Удивлен, что нет пока какой-нибудь неправительственной организации, которая ратовала бы за возвращение животных в привычную им среду и на этом пилила бы неплохие баблосы. А может, и есть такое NGO, но я про него не слышал. Как услышу, запишусь туда полевым агентом. На общественных началах. Я тоже за то, чтобы зоопарки распустили, а на их месте построили бы парки культуры и отдыха. Было бы неплохо это сделать в Тбилиси.

Кстати, наш зоопарк с 2015 года собирается переходить на тбилисское море, где животным будет комфортнее и вольготнее. Да и воздух там получше. Тбилисская мэрия выделила территорию размером с 90 футбольных полей – около 48 гектаров, что по сравнению с теперешними пятью гектарами – просто райские кущи. Кое-кого уже перевели туда – горных козлов, оленей, медведей и волков. Но, как ни крути, это все-таки Кавказ, и там будут хорошие условия для животных, проживающих в нашем климате. Сомневаюсь я, чтобы мексиканские тушканы или шанхайские барсы чувствовали там себя в своей тарелке.

Говорят у тбилисского зоопарка хорошая администрация, которая на выделенный мэрией бюджет пытается делать все для зверей. Жалоб на них я не слышал ни от одной политической партии, так что вроде и придраться не к чему. Но все равно сомневаюсь я, что зверям у нас комфортно жить. Будь у меня волшебная палочка, я бы мановением руки отпустил бы всех обитателей зоопарков на волю, в пампасы.

Но нет у меня волшебной палочки. Была одна, да вся вышла.

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