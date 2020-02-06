Мэрия преобразит Тбилиси в стахановские сроки?

2020-й станет годом масштабных изменений в Тбилиси. Мэр столицы Каха Каладзе сегодня объявил о начале нескольких крупных инфраструктурных проектов. Оппоненты властей не верят в искренность порывов мэра сделать город привлекательнее и связывают это с попыткой набрать политические очки к предстоящим выборам.

Тбилиси вошел в тройку лучших туристических направлений Европы в 2020 году по версии трэвел-издания European Best Destinations (EBD). Этой приятной новостью поделился сегодня с бизнесменами, представителями грузинской власти и СМИ столичный мэр Каха Каладзе. Градоначальник выступил перед ними с презентацией больших инфраструктурных проектов, начало которых запланировано на 2020 год. Оценка EBD дает стимул и даже обязывает местные власти развивать город, делая его более привлекательным для гостей и жителей столицы, считает мэр. В этом году с этой целью в столице на большие проекты будет потрачено около 400 миллионов лари, сказал Каладзе:

«Это проекты, которые мы хотим осуществить в 2020 году, они уже существуют, осталось лишь объявить тендер и выявить компании, которые будут проводить эти работы. Мы не будем осуществлять их одновременно, чтобы не вызвать коллапс в городе, это может стать дополнительной проблемой и создать дискомфорт жителям Тбилиси. Кроме того, все это будет невозможно без предварительных работ, я имею в виду подземные коммуникации, замену канализационных сетей, газопровода… Все должно измениться и наладиться, чтобы у нас не возникло проблем через неделю или месяц, и нам не пришлось бы заново перекапывать улицы».

Запланировано строительство новых дорог и мостов для туристических маршрутов, благоустройство существующих и создание новых парков, сообщил Каладзе. Один из самых масштабных проектов – это создание парка в районе ТЭВЗ, на что планируется потратить 43 миллиона лари. Говорит заместитель мэра Тбилиси Майя Битадзе:

«Эта территория объединяет несколько районов, в итоге ею будут пользоваться около 40 000 жителей. Но мы надеемся, что этот парк станет не просто районным парком, а важным объектом для всего города. Проект подразумевает обустройство зеленого ландшафта на территории 22 гектаров. Там будут построены переходные мосты, кафе, спортивные площадки, созданы два искусственных озера. В ближайшее время будет объявлен тендер на осуществление проекта, которое займет приблизительно два года».

Планируется также реабилитация парка Ваке, восстановление местного каскада, соединение парка с Черепашьим озером туристическими тропинками, а также озеленение разделительных полос, благоустройство дорожных островков безопасности, а также территорий вокруг нескольких тбилисских озер, продолжает Майя Битадзе.

Другой заместитель мэра – Ираклий Бенделиани, объявил о скором начале таких масштабных проектов, как строительство автомобильного моста от Цхнетского шоссе до Университетской улицы (на что планируется потратить около 55 миллионов лари), а также о реконструкции проспекта Маршала Геловани (более 21 миллиона лари).

Такую спешку городских властей в попытке облагородить Тбилиси и сделать его привлекательным не одобряет архитектор Леван Каландаришвили. Он сомневается в заверениях мэра, будто это не создаст жителям дискомфорт:

«Вообще, широко разрекламированные проекты всегда порождают сомнения. Также рекламировали проект «Панорама Тбилиси», а сейчас на той территории просто невозможно передвигаться. Всем больше нравится говорить, прежде чем думать. Вспомним План землепользования, его подготовили, а потом оказалось, что он совершенно не соответствует закону «О пространственном планировании». Мы ничему не учимся, не желаем делать все поэтапно, хотим, чтобы все было готово к октябрю. А за итогом таких работ мы наблюдаем и сейчас».

Депутат тбилисского сакребуло от партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили утверждает, что знает причину такой спешки городских властей:

«Каха Каладзе – большой добрый сказочник. Начали реабилитацию подъездной дороги к аэропорту, должны были завершить ее к сентябрю, но до сих пор работают. Дорогу в Сабуртало должны были завершить за четыре месяца, уложили асфальт, затем разрыли все, поскольку забыли проложить трубы. То же самое происходит в Глдани, на улице Хизанишвили, до сих пор не завершены работы в парке Киквидзе, не отремонтировали потолок в метро Варкетили. Они просто пытаются в год выборов создать видимость того, что работают. Когда они годами не могут завершить мелкие проекты, вы думаете, они за один год построят город?!»

Каха Каладзе тем временем призвал сегодня жителей Тбилиси отнестись к запланированным изменениям с пониманием и поддержать городские власти. Он утверждает, что проблемы, за решение которых сегодня берется столичная мэрия, копились на протяжении последних 20-25 лет.