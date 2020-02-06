У обратившегося в инфекционную больницу Тбилиси гражданина Китая подозревают коронавирус

В Тбилисскую инфекционную больницу поступил пациент, у которого подозревают коронавирус, заявил сегодня, 6 февраля, журналистам директор клиники Тенгиз Церцвадзе. По его словам, гражданин Китая покинул Пекин 27 января, после этого два дня был в Казахстане, а затем прибыл в Грузию. В Грузии он побывал в Гудаури и Бакуриани, а два дня назад у него начался жар - температура поднялась выше 38 градусов.

«С учетом того, что он прибыл из Китая и у него острое респираторное заболевание, естественно, есть вероятность, что он инфицирован новым коронавирусом, но у нас пока нет твердых клинических доказательств и аргументов. Сейчас пациенту проведут рентгенологическое исследование, проверят на грипп, сделают анализ крови», - сказал Церцвадзе. По его словам, ответ на анализ коронавируса будет известен завтра.

Директор клиники пояснил, что сначала гражданин Китая обратился в китайское посольство, а также пытался консультироваться онлайн с китайскими врачами, которые назначили ему антибиотики и еще какие-то медикаменты, названия которых в Грузии не смогли перевести с китайского.

По данным агентства «Новости-Грузия», в стране до сих пор не было зафиксировано случаев коронавируса.