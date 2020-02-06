Депутатов развела буква закона

Депутаты парламента рассмотрели два проекта поправок в закон «О выборах президента», но не приняли ни один. Зато приняли «О декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичным служащими и депутатами», но отложили вступление его в силу до принятия другого закона – «О госслужбе».

Депутаты пролонгировали Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии. Под действие Соглашения попадут девять категорий инвалидов, а это – 8129 человек, что обойдется в 50 млн рублей в год и будет финансироваться за счет средств Российской Федерации.

Внесены изменения в Соглашение о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года, в соответствии с которыми отменено временное периодическое таможенное декларирование при поставках в Абхазию из России нефтепродуктов, чтобы устранить возможность неравномерных поставок.

Парламент продлил полномочия депутатов местного уровня и перенес муниципальные выборы с 4 апреля 2020 года на 1 ноября 2020 года. Изменение срока связано с назначенными на 22 марта новыми президентскими выборами, второй тур которых может совпасть с выборами в органы местного самоуправления. Совместить их невозможно, так как нарезка избирательных округов разная.

Увеличен акцизный сбор на табачные изделия, теперь вместо 2,6 рублей с каждой пачки сигарет он составит 5 рублей.

Депутаты также рассмотрели два проекта изменений в закон «О выборах президента». Один был представлен комитетом по государственно-правовой политике. Текст предлагаемых поправок озвучил Каха Пертая:

«Дополняем статью 1-ю частью 7-й следующего содержания: «Президентом или вице-президентом Республики Абхазия не могут избираться граждане, признанные судом недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, имеющие на день голосования не снятую и непогашенную судимость, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами». В положение статьи 16-й внесена норма о наличии в избирательном бюллетене графы «против всех», восполняя тем самым пробел в законодательстве. Положение статьи 19-й части 2-й изложить в следующей редакции: «Избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к числу голосов избирателей, поданных за другого кандидата, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, набравшего наибольшее число голосов, больше числа голосов, поданных против всех (обоих) кандидатов».

С критикой двух из предложенных поправок выступил представитель президента в парламенте и член Центральной избирательной комиссии Дмитрий Шамба. Он считает, что поправки нечеткие и еще больше запутают определение сроков проведения повторных выборов и подсчет голосов:

«Повторные выборы проводятся в течение трех месяцев в случае признания выборов несостоявшимися». В течение трех месяцев от какой даты? Это от решения ЦИКа, от решения суда или от решения ЦИКа о назначении даты выборов? Второй момент, на который хотел обратить внимание, на часть 2-ю статьи 19-й, потому что та редакция, которая предложена в проекте закона, вы пишите в статье 16-й графа «против всех кандидатов», а в части 2-й стать 19-й «против всех» в скобках «обоих». Если ЦИК будет руководствоваться решением Верховного суда от 10 января, то «против обоих» кандидатов – это не только против всех, но это сумма и за другого кандидата. То, что вы в скобках предлагаете, это опять запутает подсчеты».

При голосовании по данному проекту изменений его поддержали только 12 депутатов, и он был отвергнут.

Второй проект изменений в закон «О выборах президента» предложил коллегам депутат Илья Гуния. Он отличался от предыдущего несколькими дополнениями. Так, в часть 7-ю статьи 1-й в перечень ограничений на право выдвигаться и быть избранным на пост главы государства Гуния предложил добавить еще одно: для граждан, уклонившихся от призыва по мобилизации для защиты родины.

В статье 19-й часть 2-ю изложить в следующей редакции: «Избранным считается кандидат, получивший по результатам повторного голосования более пятидесяти процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Повторное голосование считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие 25% от общего числа избирателей».

За этот проект проголосовали всего девять депутатов.

Александр Анкваб назвал результат голосования «правовой вендеттой». Всем понятно, сказал он, что в законе много проблем, чем быстрее они будут устранены, тем лучше. В каждом проекте были разумные предложения, но депутаты их не увидели и не услышали. Вот что сегодня, к сожалению, произошло».

Спикер объявил перерыв, после которого депутаты приступили к рассмотрению проекта закона «О декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами».

Закон вынес на обсуждение депутат Астамур Логуа. Он проинформировал о заключении правового и аналитического отдела парламента, который изучил проект закона на предмет соответствия Конституции Абхазии и действующему законодательству:

«В действующем законодательстве Республики Абхазия отсутствует понятие «публичный орган», «публичный служащий» и «публичные полномочия», поэтому локальное употребление данных терминов, представленных в законопроекте, нарушает единство и тождественность их употребления в разных уже действующих нормативно-правовых актах, что создает трудности в правоприменительной практике. После этого мы в данном отделе Народного Собрания провели консультации и пришли к тому, что в будущем нам, безусловно, еще позавчера нужно было принять закон «О государственной службе», но у нас его сейчас нет. До принятия закона «О государственной службе» мы не сможем применить данный закон, и он не сможет действовать».

Для того чтобы закон все-таки был принят, депутаты заменили понятие «публичный» на «государственный», а срок действия закона отложили до момента принятия закона «О госслужбе», ограничив его концом 2020 года.

Закон был принят в 4-м и окончательном чтении.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия