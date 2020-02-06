Вся кураторская рать

Новым куратором Абхазии и Южной Осетии в кремлевском управлении по приграничному сотрудничеству стал Александр Мищенков. Он сменил на этом посту Владимира Владимирова, который занимался республиками с августа 2017 года. Официального сообщения об этом пока не было, но в Цхинвале и Сухуме уже знают о новом назначении.

Александр Мищенков будет курировать Абхазию и Южную Осетию. Он сменил на этом направлении Владимира Владимирова, который был уволен с должности по собственному желанию в двадцатых числах января. По мнению московских экспертов, отставка связана с политическим кризисом в Абхазии.

Александру Мищенкову 38 лет. Он выпускник Плехановского института, работал в структурах Минрегионразвития и Минкавказа. Как говорят российские эксперты, о вверенных его заботам республиках имеет весьма приблизительное представление и то в части экономической.

Похоже, уже стало традицией назначать кураторами молодых республик людей, не имеющих к региону никакого отношения и не имеющих представления о том, кто и как там живет. И это притом, что в Москве хватает специалистов по региону, тех же представителей экспертного сообщества. Наверное, среди них можно было бы подыскать претендента на вакансию, которого не надо вводить в курс дела, но по непонятным причинам всегда набирают дилетантов.

В 2013-м после возвращения Владислава Суркова в администрацию президента Михаил Мамонов был назначен заместителем начальника управления администрации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. На должность куратора его перевели из Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Тогда же, в 2013-м, в управление на должность главного советника, курировавшего отношения России с Южной Осетией, был назначен Алексей Филатов – до этого он служил в консульском отделе российского посольства в республике Мозамбик. То есть также не специалист по Южному Кавказу.

В 2015 году Михаил Мамонов ушел в российский экспортный центр, а ему на смену, на пост заместителя начальника управления администрации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия пришел Иван Болтенков.

Он тоже из сфер, далеких от Кавказа, – с должности заместителя председателя комитета по тарифам Санкт-Петербурга, то есть, по сути, из ЖКХ. Пришел Болтенков из Питера не один, а с новым куратором на абхазском направлении – Антоном Пустоваловым, выпускником Военно-транспортного университета железнодорожных войск РФ.

Их сняли в июле 2016-го на фоне проклитического кризиса в Абхазии. Как тогда писали «Ведомости» со ссылкой на источник близкий к Кремлю: «Обоим не хватало понимания специфики работы на Кавказе». Непонимающего специфику юга Ивана Болтенкова отправили на север – заместителем губернатора Ненецкого автономного округа.

В январе 2017 года куратором Абхазии становится сорокалетний уроженец Татарстана Руслан Темирбулатов. Перед переходом в Кремль он занимал пост полпреда республики Татарстан в Казахстане. Как тогда отмечало издание EADaily: «За недолгое время работы с Абхазией Темирбулатов показал свою жесткость и эффективность. Его назначение говорит о растущем интересе Кремля к Абхазии как к стратегическому союзнику на Кавказе». Но уже в августе другое издание – РБК, писало, что Темирбулатов не подошел на это кураторство и от него в администрации президента отказались.

Ему на смену пришел Владимир Владимиров – экс-глава Московской дирекции по развитию культурных центров, которому экспертное сообщество придумало почти нежное прозвище – «библиотекарь».

«Библиотекарь» оказался долгожителем, он – единственный, кто продержался на абхазском направлении два с половиной года, причем с конца 2018 года совмещал сразу два направления – Абхазию и Южную Осетию.

Это случилось после того, как Алексей Филатов был назначен замглавы управления Кремля по приграничному сотрудничеству, а в апреле 2019-го и вовсе возглавил управление.

Две недели назад Владимиров перестал быть куратором, а ему на смену пришел Алексей Мищенков. То есть получается так, что за все эти семь лет кураторов увольняли исключительно из-за Абхазии.

Официальных сообщений о назначении Алексея Мищенкова пока не было, но чиновники в подопечных республиках об этом уже знают.

Представители экспертного сообщества отмечают, что время для дебюта выпало не самое удачное: в Абхазии начинаются президентские выборы, после которых нужно будет еще стабилизировать ситуацию в республике. А между тем новому куратору еще предстоит вникать в происходящее. Поэтому, считают наблюдатели, ближайшие два-три месяца станут для него своеобразным тестом на профпригодность.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия