«Давно не интересуюсь депутатами, толку от них никакого нет»

– Вы знаете, кто ваш депутат, следите ли вы за тем, как он голосует в парламенте?

Адгур Гамгия: Следим, конечно, наш депутат – Алхас Джинджолия, очень прекрасный. Если нужно, мы ему звоним, он приходит, спрашивает, мы с ним дружим, поддерживаем друг друга. Чем может, помогает.

Мака: У нас шикарный депутат, просто бесподобный, у нас Инна Кварчия. Шикарная девушка, слов нет, как ни странно.

– Это Сухумское городское собрание, а что касается депутата парламента РА?

Мака: Ничего не могу сказать.

– Не знаете вашего депутата?

Мака: Нет, не знаю, кто у нас.

– Вы, наверное, ходили на выборы?

Мака: Конечно.

– Не помните, за кого голосовали?

Мака: Нет, не помню, простите.

Володя: Нет, не помню.

– Вы ходили на парламентские выборы?

Володя: Ходил, проголосовал, но не помню, за кого проголосовал. Вот так бывает.

Ипполит: Знаю депутата – Батала Айба. Голосуют, вы имеете в виду.

– В парламенте, когда бывают заседания, какие-то вопросы обсуждают, потом они голосуют. Вы следите за этим?

Ипполит: Конечно, слежу, мы сейчас все следим за политической обстановкой в Абхазии.

Алхас: Знаем, следим.

– Можете назвать фамилию вашего депутата?

Алхас: Алхас Джинджолия. Обращаемся, на все просьбы реагирует, помогает по мере возможности. Мы очень благодарны.

Лариса: Не знаю.

– Не ходили на парламентские выборы?

Лариса: Нет.

– Почему?

Лариса: Не вижу смысла.

– И не интересуетесь, кто депутат в вашем районе?

Лариса: Нет, не интересуюсь. На мою жизнь это никак не повлияет. Я думаю, что ничего не изменится.

Ольга: Не знаю, я даже забыла, мне некогда об этом думать, у меня своих проблем много. Я просто ни на что не надеюсь, просто ни на что. Все настолько пессимистично.

Женщина: У нас депутат Тарба.

– Следите ли вы за тем, как он голосует, как он выступает?

Женщина: Меня все устраивает.

Лилия: Если честно, то нет, я давно не интересуюсь чиновниками, депутатами, потому что толку от них никакого нет.

Мака: У нас депутат Михаил Сангулия.

– Вы следите, как он голосует?

Мака: Да, конечно! Он нам помогает.

Женщина: Ой, я забыла. Не помню уже.

– В каком районе вы живете?

Женщина: По ул. Лакоба, где сухумская девятая школа.

Рита: Я на все выборы хожу и очень переживаю за свою республику, потому что я здесь родилась, живу.

– Как зовут вашего депутата?

Рита: Не знаю, раньше у нас был депутат Эрик Рштуни. Очень, очень благодарна ему, он нам помогал, такой депутат хороший, он всем помогал. А нынешний депутат, в год раз, сколько лет прошло, он еще ни разу не был.

– Эрик Рштуни был депутатом Сухумского городского собрания. А я спрашиваю про депутатов парламента.

Рита: А кто у нас депутат парламента? Честно, даже стыдно, не знаю. Я живу по улице Калинина, не знаю, кто наш депутат.

Анатолий: У нас депутат – тренер по карате Ахра Абухба.

Алла Цурцумия: Я не знаю, потому что я к ним не обращаюсь. Не за чем мне к ним обращаться.

– На выборы вы ходили?

Алла Цурцумия: Да, я хожу на выборы, на парламентские – нет, а на президентские – да.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия