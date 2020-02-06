«Давно не интересуюсь депутатами, толку от них никакого нет»

– Вы знаете, кто ваш депутат, следите ли вы за тем, как он голосует в парламенте?
Адгур Гамгия: Следим, конечно, наш депутат – Алхас Джинджолия, очень прекрасный. Если нужно, мы ему звоним, он приходит, спрашивает, мы с ним дружим, поддерживаем друг друга. Чем может, помогает.
Мака: У нас шикарный депутат, просто бесподобный, у нас Инна Кварчия. Шикарная девушка, слов нет, как ни странно.
– Это Сухумское городское собрание, а что касается депутата парламента РА?
Мака: Ничего не могу сказать.
– Не знаете вашего депутата?
Мака: Нет, не знаю, кто у нас.
– Вы, наверное, ходили на выборы?
Мака: Конечно.
– Не помните, за кого голосовали?
Мака: Нет, не помню, простите.
Володя: Нет, не помню.
– Вы ходили на парламентские выборы?
Володя: Ходил, проголосовал, но не помню, за кого проголосовал. Вот так бывает.
Ипполит: Знаю депутата – Батала Айба. Голосуют, вы имеете в виду.
– В парламенте, когда бывают заседания, какие-то вопросы обсуждают, потом они голосуют. Вы следите за этим?
Ипполит: Конечно, слежу, мы сейчас все следим за политической обстановкой в Абхазии.
Алхас: Знаем, следим.
– Можете назвать фамилию вашего депутата?
Алхас: Алхас Джинджолия. Обращаемся, на все просьбы реагирует, помогает по мере возможности. Мы очень благодарны.
Лариса: Не знаю.
– Не ходили на парламентские выборы?
Лариса: Нет.
– Почему?
Лариса: Не вижу смысла.
– И не интересуетесь, кто депутат в вашем районе?
Лариса: Нет, не интересуюсь. На мою жизнь это никак не повлияет. Я думаю, что ничего не изменится.
Ольга: Не знаю, я даже забыла, мне некогда об этом думать, у меня своих проблем много. Я просто ни на что не надеюсь, просто ни на что. Все настолько пессимистично.
Женщина: У нас депутат Тарба.
– Следите ли вы за тем, как он голосует, как он выступает?
Женщина: Меня все устраивает.
Лилия: Если честно, то нет, я давно не интересуюсь чиновниками, депутатами, потому что толку от них никакого нет.
Мака: У нас депутат Михаил Сангулия.
– Вы следите, как он голосует?
Мака: Да, конечно! Он нам помогает.
Женщина: Ой, я забыла. Не помню уже.
– В каком районе вы живете?
Женщина: По ул. Лакоба, где сухумская девятая школа.
Рита: Я на все выборы хожу и очень переживаю за свою республику, потому что я здесь родилась, живу.
– Как зовут вашего депутата?
Рита: Не знаю, раньше у нас был депутат Эрик Рштуни. Очень, очень благодарна ему, он нам помогал, такой депутат хороший, он всем помогал. А нынешний депутат, в год раз, сколько лет прошло, он еще ни разу не был.
– Эрик Рштуни был депутатом Сухумского городского собрания. А я спрашиваю про депутатов парламента.
Рита: А кто у нас депутат парламента? Честно, даже стыдно, не знаю. Я живу по улице Калинина, не знаю, кто наш депутат.
Анатолий: У нас депутат – тренер по карате Ахра Абухба.
Алла Цурцумия: Я не знаю, потому что я к ним не обращаюсь. Не за чем мне к ним обращаться.
– На выборы вы ходили?
Алла Цурцумия: Да, я хожу на выборы, на парламентские – нет, а на президентские – да.
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия
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