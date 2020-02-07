В Грузии не выявили коронавируса у помещенного в клинику гражданина Китая

В Грузии не выявили коронавируса у помещенного в инфекционную клинику гражданина Китая. Об этом заявили в центре инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии.

Молодой человек покинул Пекин 27 января, после этого два дня был в Казахстане и прибыл в Грузию, где побывал в Гудаури и Бакуриани. У него поднялась температура, был кашель, интоксикация и слабость. Оказалось, что у пациента грипп типа «B». Тест провели в лаборатории имени Лугара.

В инфекционную клинику была помещена и гражданка Грузии. У неё обнаружили только острую респираторную вирусную инфекцию.

Эпидемия нового типа коронавируса началась в конце декабря в китайском городе Ухань. Вирус передается от человека к человеку и в некоторых случаях вызывает пневмонию и другие осложнения.​ В Грузии до сих пор не было зафиксировано ни одного случая коронавируса.