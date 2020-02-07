Ученые ищут выход из кризиса

Сегодня в Сухуме прошла общенациональная научно-практическая конференция под названием «Состояние и перспективы развития Республики Абхазия».

Сегодня в актовом зале Абхазского госуниверситета прошла Абхазская общенациональная научно-практическая конференция «Состояние и перспективы развития Республики Абхазия». Как отмечалось в интернет-оповещении, «цель конференции – на основе объективного анализа пройденного этапа пути выявить причины продолжающегося системного кризиса в Республике Абхазия и пути выхода из него». Большое интервью на абхазском телевидении в середине прошлого месяца заместителя директора Абхазского института гуманитарных исследований Гурама Гумба было посвящено предстоящей конференции и подогревало интерес к ней во всем обществе. Так или иначе, но актовый зал АГУ на полтысячи мест был заполнен полностью.

Общенациональной конференцию назвали потому, что для участия в ней были приглашены ученые и представители общественности не только Абхазии, но и зарубежной абхазской диаспоры. Доклады и выступления звучали как на абхазском, так и на русском и турецком (с переводом на абхазский) языках. Среди докладчиков были кандидат исторических наук, доцент АГУ Гурам Гумба («Актуальные проблемы становления абхазской государственности на современном этапе»), кандидат исторических наук, доцент АГУ Цира Габниа («Абхазское духовно-культурное наследие как основа государства Республики Абхазия»), председатель общественной организации «Апсуара» (Турецкая Республика) Сельчук Сымсым («Размышления о будущем Абхазии»), кандидат исторических наук, доцент АГУ Инга Ардзинба («Демографический аспект обеспечения национальной безопасности Абхазии»), писатель Анзор Мукба («Состояние абхазской литературы и языка в Республике Абхазия»).

Познакомлю вас с несколькими фрагментами двух докладов, прозвучавших на русском языке. Так, доктор исторических наук, профессор АГУ, академик Абхазской академии наук Теймураз Ачугба сказал:

«Конкуренция между различными внутренними силами с участием иностранного капитала за передел народной собственности в Абхазии перманентно приводит к обострению политической ситуации в стране. А конфронтация внутри Абхазии отвечает интересам различных внешних сил, поставивших цель путем разрушения государственности Абхазии присвоить ее территорию и богатства… По данным переписи населения Абхазии 2011 года, количество абхазов в ней достигало 122 тысяч человек, что составляло около половины общей численности населения страны. Однако их удельный вес из восьми территориальных единиц только в трех – Гудаутском и Очамчырском районах и городе Сухуме превышал 50-процентный барьер, а в Галльском районе численность абхазов не достигает даже одного процента. За последнее время удельный вес коренного населения в стране вновь стал уменьшаться. Кроме того, определенные силы временами лоббируют в парламенте Абхазии законопроекты об отчуждении жилого фонда и о двойном гражданстве, которые также направлены на радикальное изменение этнической системы страны в ущерб абхазскому народу… Грузино-абхазская война, участие в ней многочисленной «пятой колонны» на стороне оккупационных войск Грузии – по неполным данным, их было более 20 тысяч человек – лишнее доказательство того, что будущее народа и государства непосредственно зависит от политической и моральной благонадежности всех граждан Абхазии, жителей страны. Для справки: из общего количества погибших за свободу и независимость Апсны около 85 процентов… я повторяю – около 85 процентов составляли этнические абхазы. Тогда абхазы составляли чуть более 17 процентов всего населения республики».

Говоря о важности воссоединения абхазов на исторической родине, Ачугба призвал:

«Признать репатриацию главной национальной идеей государства. Принять государственную программу по интенсивной репатриации. Всякая пропаганда о нежелательности и невозможности массовой репатриации абхазов, а тем более создание различных искусственных барьеров для возвращения потомков беженцев девятнадцатого века на историческую родину – есть антиабхазское деяние и должно пресекаться властями Абхазии. (Аплодисменты). В этой связи предлагаю внести соответствующие изменения в уголовное и гражданское законодательство Республики Абхазия».

Кандидат экономических наук, доцент АГУ Хатуна Шат-ипа в докладе «Стратегические задачи развития экономики Абхазии» подвергла резкой критике состояние дел в стране:

«В таблице представлены данные, как менялись данные экономического развития, социальные показатели в стране за последние двадцать лет. В среднем за год заработная плата увеличивается всего на 522 рубля, численность занятых в экономике – только на 618 человек. Рост импорта превышает рост экспорта в четыре раза. А посевные площади сократились на четыре тысячи гектаров. Уровень безработицы – 50-60 процентов, хотя ее должно быть не более четырех процентов. Доля импортного продовольствия у нас – 60 процентов, тогда как считается, что ее должно быть не более 20 процентов… Ключевым факторов того, что сдерживает наше экономическое развитие, является сама система государственной власти и управления. Почему? Потому что отсутствует политическая воля. Нормативная база и так слабая, а власть и ее не соблюдает. И поэтому исполнительная власть сама себя вытолкнула из правового поля и сегодня находится в полулегальном положении. Их содержание обходится в сорок процентов республиканского бюджета или три миллиарда рублей в год. Но при этом последние события показали, что они не могут обеспечить общественный порядок и охрану даже одного административного здания. (Аплодисменты)… Транслируются такие мысли, что экономику Абхазии спасет только продажа жилья иностранцам и добыча нефти. И только тогда рекой потекут деньги в Абхазию. Но научное сообщество волнует, насколько эти проекты не противоречат национальным интересам и национальной безопасности Абхазии?»

По итогам работы конференции ее участники приняли резолюцию.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия