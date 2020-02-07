Убийство Мансура Старого: операция «Дилетант»

Найденный убитым в отеле французского города Лилль чеченский блогер и критик промосковской власти в Чеченской Республике Имран Алиев стал жертвой заказного убийства. По данным местных правоохранительных органов, это убийство имеет все признаки политического мотива. Чеченская диаспора в Европе считает, что убийство блогера связано с убийством Зелимхана Хангошвили в Берлине летом прошлого года. Немецкое расследование привело к тому, что убийство было запланировано на государственном уровне. Чеченская диаспора в эти дни выходит на протестные митинги в европейских городах с требованием защитить их от произвола российских спецслужб.

Тело 44-летнего Имрана Алиева, отца восьмерых детей, известного и как Мансур Старый, обнаружили во французском отеле Coq Hardi с резаными ранами в области шеи и груди 30 января. Номер отеля был снят на двоих мужчин с 29 на 30 января. Второй человек, гражданин России, исчез, а тело было обнаружено через двое суток. Главным подозреваемым является 34-летний Усман Мамадиев, прибывший в Европу первый раз и гостивший в семье убитого около 10 дней.

Что известно по поводу убийства на этот момент?

Как рассказали члены семьи убитого адвокату и руководителю немецкого отделения международной ассоциации «Мир и права человека» Аслану Арцуеву, неизвестный мужчина, который и стал главным подозреваемым, приехал из Чечни в гости к Алиеву в Бельгию.

Аслан Арцуев: Обнаружен Алиев был в гостинице французского города Лилль, который находится во Франции. Там Имран Алиев проживал и получил политический статус около четырех лет назад. Полиция ведет расследование, что конкретно (какие выводы уже сделаны) я знать не могу, так как это тайна следствия. Известно, что Имран Алиев познакомился с человеком, который являлся его подписчиком на YouTube и представился его сторонником и единомышленником. Он рассказал Имрану, что болен раком желудка и собирается приехать в Европу. Приехав в Европу, он общался с Минкаилом Мализаевым (известный критик Кремля и пророссийской власти в Чеченской Республике). Как я понял из разговоров Мализаева, он сделал визу по медицинским показаниям и у него тяжелая форма рака. Он сначала прилетел в Испанию, оттуда вылетел в Берлин и из Берлина поездом поехал в Бельгию, к Имрану. У него он проживал около недели. Все время, начиная с получения визы, люди, с которыми он (предполагаемый убийца) общался, в самолете вместе оказались, оказывали ему помощь, как и куда пройти, всем подряд он рассказывал слезную историю про рак и что он едет на лечение. Вот так добрался до Имрана Алиева.

Как киллер вышел на Имрана Алиева?

Почему Усман Мамадиев обратился именно к Имрану Алиеву? Он имел какое-то отношение к медицинским учреждениям или к фонду, который помогает тяжелобольным в Чеченской Республике? Оказалось, ни то, ни другое. Арцуев продолжает:

«Имран Алиев не имеет никакого отношения ни к каким медицинским учреждениям и фондам. Но он был блогером и был критиком путинской (власти) и главы поддерживаемой им власти в оккупированной республике Ичкерия, Кадырова. Но потом он перестал его критиковать и даже принес ему присягу, выразил готовность выслать двоих своих старших сыновей служить в коллаборантской армии. Я не знаю, как это случилось (принесение присяги Кадырову). Но, по всей видимости, давление оказывалось, угрозы поступали, как и всем, кто критикует Кадырова. Это ни для кого не секрет, ранее, в 2018 году со мной связывался человек и рассказал, что ему поручили, его склоняют к тому, чтобы он заткнул Минкаила Мализаева и Имрана Алиева. Так же речь шла об Абдурахманове (Тумсо). О последнем было уточнено, что достаточно получить адрес, чтобы припугнуть. А этих двоих нужно было ликвидировать, заткнуть рот навсегда».

Есть ли параллели между убийством Зелимхана Хангошвили в Берлине и убийством Имрана Алиева во Франции?

Руководитель норвежского Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев говорит, что оба убийства имеют политическую подоплеку:

«Я вижу продолжение убийства Хангошвили именно в Имране Алиеве. Это для меня очевидно, поскольку явный провал в убийстве Хангошивили, и из-за этого провала российским спецслужбам нужно было провести криминальный фокус, где они могли бы показать, что все то, происходит с чеченцами, имеет сугубо межчеченские мотивы. Это также было озвучено на встрече нормандской четверки. Из уст Владимира Путина прозвучало, что он не знает и не ведает, что происходит. Каким образом был убит Хангошвили тоже не ведает, потому что «это криминальный мир», и что внутри происходит, ему неизвестно. Но, тем не менее, он рассказал, что этот человек «кровавый» и очень одиозный. Я считаю, что эта его фраза, в принципе, предрешила судьбу Имрана Алиева».

Адвокат Аслан Арцуев добавил, что российскому руководству крайне необходимо отвести внимание от большого прокола в деле убийства Зелимхана Хангошвили летом прошлого года в Берлине и преподнести планирующиеся убийства в Европе как «межчеченские разборки»:

«Я бы сказал, что Россия убивает чеченцев по национальному признаку и все. Параллели, конечно, имеются. Но все же есть и абсолютные расхождения в этих убийствах. Например, Зелимхана Хангошвили убили люди, принадлежащие к ГРУ, к военной разведке. А человек, который убил Имрана Алиева, по моим предположениям, является агентом или засланным человеком совершить это преступление от ФСБ. Цель одна – террор, запугать. Так называемый председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов приносит отцу тело убитого им его сына, бросает ему под ноги и говорит: «Я убил эту собаку и убью твоих остальных (сыновей), если ты их не остановишь». Поэтому сейчас с этими людьми чеченские адаты не работают, потому что это оккупационная власть и сотрудничающие с оккупантами предатели. И тот человек, который приехал и совершил убийство (подозреваемый в убийстве Имрана Алиева), из такой же когорты. Для них наши законы не писаны. Конечно, кровная месть будет ему объявлена, и человек, рано или поздно, понесет заслуженное наказание. Но на сегодняшний день никто не посмеет этому человеку ничего сказать. Мы все понимаем, в какой ситуации живем. Ты говоришь, Кадыров и так находится под критикой. Это мы считаем, что он находится под критикой, и не особо посвященные люди считают, что он находится под критикой. А этот человек реально массовый убийца, это преступник. И он прекрасно понимает, что он массовый убийца. Его задача – убивать, его Путин взрастил, чтобы он убивал людей. И Демильханов, и Даудов, и Кадыров – это люди, которые убивают людей. Их функция (в том, чтобы) убивать людей. Путину он еще нужен. И раз о Путине не говорят, а говорят о Кадырове «дикарь какой-то чечен, убивает своих сородичей», как о нас говорят эти фашисты... Кадыров уже столько людей убил, что уже не боится ничего. Конечно же, Кадыров и его люди никогда не посмеют послать сюда человека без ведома своих главных (начальников). Они дают ему добро. А добро было дано, по моему мнению, только чтобы отвести стрелки от убийства Зелимхана Хангошвили, в котором Россия прокололась. Им нужно было показать, что это «чечены убивают чеченов», мол, у них там «свои дикие горские разборки». (Цель была) свести на это».

В действиях предполагаемого убийцы Усмана Мамадиева совершенно отсутствует логика – так густо наследить и посметь вернуться в республику, он должен быть очень смелым или очень глупым. Каждому встречному и поперечному Мамадиев, по словам очевидцев, рассказывал, что он специально направлен в Европу убить троих человек и за это ему обещано три миллиона. В какой валюте была обещана награда, и за одного или всех вместе, осталось неизвестным. Организаторы убийства неудачно выбрали человека, или в этом кроется что-то еще?

Аслан Арцуев: Я, скорее всего, думаю, что он человек очень глупый. Это в первую очередь. Во-вторых, логика прослеживается, если мы будем наблюдать, как проходили другие убийства. Например, убийство Умара Исраилова в Вене или убийство Зелимхана Хангошвили (в Берлине). Убийца Умара Исраилова чудом успел в тот же день вернуться в Россию. Убийца Хангошвили был задержан, он не успел скрыться. Первая задача для исполнителя таких преступлений – это скрыться с места преступления. То есть успеть скрыться в России. Им не важно, станет ли известно имя и так далее. Ему (убийце) нужно проникнуть, убить и вернуться. Данные киллера Умара Исраилова стали известны, были задержаны и осуждены на длительные сроки заключения другие соучастники преступления. Связанные с убийством Зелимхана Хангошвили были задержаны – непосредственный исполнитель и его пособники. Достоянием общественности и следствия стали данные исполнителя. Поэтому исполнителю, в принципе, не имеет смысла скрывать свои данные. Они поняли, что с местными правоохранительными органами не могут тягаться, потому что рано или поздно выявят. Даже с убийством (Александра) Литвиненко стало все известно, и убийца (Андрей) Луговой сидит в Госдуме в качестве депутата, имея статус неприкосновенности. Я считаю, что был отправлен не очень умный человек, который является их сотрудником. Ему сказали: мы тебе делаем документы о том, что ты болен, а ты пообщайся с ним (Имраном Алиевым) в YouTube, войди в доверие. Он, кстати, писал комментарии под его блогом. И есть один комментарий, кстати, под блогом Имрана Алиева, у меня есть скриншот, где пишут (на чеченском): «надо тебя убить, (перерезав) горло ножом». Пишут под ником. И через несколько дней, какое совпадение (!), убивают Имрана Алиева, перерезав ножом горло.

Руководитель норвежского Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев предлагает дождаться официального расследования:

«Нам неведомо пока, что думает, этот человек. Нам даже неизвестно, думает ли этот человек вообще. И даже не знаем, жив ли он. Утверждать, что подозреваемый имеет отношение к убийству, мы тоже пока не можем, выводы будет делать полиция, которая проведет расследование на основании улик, доказательств, свидетельских показаний. Во-вторых, так могут делать только люди, которые заинтересованы в каком-то векторе, который необходим кому-то и для чего-то. У Кадырова никаких полномочий нет для проведения такого рода спецопераций. Есть конкретные примеры, где (российские спецслужбы) так делали (убивали за границей). Это убийство Зелимхана Яндарбиева в Катаре, Умара Исраилова в Вене, в Турции были убиты более 15 чеченцев, где есть явный след ФСБ, ГРУ и так далее».

Минкаил Мализаев не поехал на встречу с Мамадиевым, несмотря на настойчивые попытки последнего. После убийства Алиева по выложенным в соцсети Мализаевым аудиозаписям видно, что Мамадиев сильно его провоцировал, и в надежности своего новоиспеченного знакомого убеждал Мализаева и Имран Алиев.

Резкий критик Кремля и его ставленников в Чеченской республике Мализаев обжегся и потому стал чрезвычайно осторожным и даже переехал в другую страну, говорит адвокат Арцуев, в прошлом представлявший интересы Мализева в Германии:

«Мализаева спасло то, что в позапрошлом году (вы об этом тоже писали) к нему приходили домой и пытались ему закрыть рот. Два человека в Берлине, притворившись журналистами, очень убедительно ему рассказали, что они враги Путина и Кадырова. Минкаил запустил их к себе в дом, получил по шее как следует и попал в больницу. И поэтому у Минкаила был опыт, он ему не доверял. Раз обжегшись, второй раз на эту уловку Минкаил не попал. А Имран Алиев был очень наивным и очень простым парнем».

Какая выгода Рамзану Кадырову подсылать убийцу к заведомо больному человеку, который находится на психиатрическом учете и принимает сильные лекарства, после которых, как утверждают близкие Имрана Алиева, его «вообще заносило»?

Руководитель норвежского центра прав человека Ахмед Гисаев склонен считать, что Имран Алиев не представлял никакой опасности. Кроме того, последнее время сам Имран заверил Кадырова в своей верности и сказал ему кучу приятных вещей (через видео), поэтому конфликт между Кадыровым и Алиевым исключен. Но если мы рассмотрим Имрана Алиева с другой точки зрения, его убийство могло быть очень резонансным. Не надо забывать, что он вел свой блог, какие-то трения там все-таки бывали. Так вот, его убийство могло вызвать резонанс, и российские спецслужбы могут отвести внимание от своих больших провалов и преподносить убийства чеченцев на их внутренних кровавых разборках, чего на самом деле нет.

Аслан Арцуев добавил: Ни по Шариату, ни по международному праву, даже за убийство психически нездоровый человек не несет уголовную ответственность. Подлежит психиатрическому лечению, но никак не уголовной ответственности. Тем более, по чеченским традициям психически больной человек не подлежит убийству.

Какую цель преследуют убийства чеченцев в Европе?

Ахмед Гисаев считает, что российскому руководству и Кадырову не дают покоя политически активные чеченцы.

«Цель элементарная. Это – запугивание, снизить политическую активность. Кто такие чеченцы в Европе? Это, прежде всего, политические беженцы, которых преследовали российские власти. Теперь этим чеченцам угрожает опасность. И эта опасность исходит от российских властей, от Кремля, от Лубянки, от их спецслужб».

Чеченская диаспора в эти дни выходит на протестные митинги в европейских городах с требованием защитить их от произвола российских спецслужб.

Ахмед Гисаев: Я могу сказать следующее. В любом случае, полную ответственность за какие-либо акции (убийства), будь то в России или за ее пределами, так или иначе, несет высшая политическая власть. Максимальная концентрация ответственности на региональной власти российскую власть не спасет. Если они думают, что фокус ответственности ляжет полностью на региональные марионеточные власти, что они спасутся или уйдут от ответственности, то это не соответствует действительности.

Манера исполнения убийства Зелимхана Хангошвили и Имрана Алиева диаметрально противоположна.

Убийца Хангошвили имел заграничный паспорт, выданный официальным российским органом. Визу во Францию он получил, несмотря на новый паспорт и отсутствие истории поездок в европейские страны. Выяснилось в ходе расследования, что место работы и указанный адрес были фальшивыми.

Убийца имел сообщников как минимум в Германии. Он был проинформирован о маршруте жертвы, ему приготовлены велосипед в парке, парик, оружие и все остальное, необходимое для эффективного исполнения убийства. Убийца успел бросить парик, оружие и велосипед в реку, но не успел скрыться на подготовленном скутере.

В деле убийства Имрана Алиева фигурирует явный дилетант, никогда прежде не бывавший в Европе и всем рассказывающий, что приехал убивать, Но который исчезает после насильственной смерти блогера. Жив ли он, объявился ли в Чеченской Республике, – неизвестно.

Как непонятно и то, кому теперь придется отвечать за столь вызывающе непрофессиональное убийство.