Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» возвращается к теме местного самоуправления в Южной Осетии. Несмотря на то, что в соответствии с Конституцией в республике есть местное самоуправление, фактически эта норма никогда не исполнялась. Семь лет назад, 30 января 2013 года, парламент наложил мораторий на закон о местном самоуправлении. Это решение депутаты обосновали тем, что в настоящей редакции он противоречит действующей Конституции. Однако в основном законе приписано обязательное условие существования в стране формы власти, предполагающей самостоятельное решение населением вопросов регионального значения. «Здесь необходимо понимать, что причина отнюдь не в злом умысле государства. Исполнительная и законодательная ветви власти поддерживают введение местного самоуправления, но в финансовом отношении республика пока не готова к этому. Ведь каждая административная единица должна иметь свой независимый бюджет, который в основном будет формироваться за счет государственных средств. А это дополнительная нагрузка на государственную казну», пишет автор. Реализовать в полном объеме закон о местном самоуправлении пока не получается, однако исполнительная власть старается исполнить отдельные его положения. Прежде всего, в предоставлении возможности населению избирать главу местной власти. Как пример – эксперимент в городе Квайса, где по результатам праймериз был избран глава городской администрации, которого президент затем утвердил на должность своим указом. Теперь жители сами несут ответственность за свой выбор.

ИА «Рес» публикует комментарий министра сельского хозяйства Льва Пухаева, где он комментирует информацию о том, что в Южной Осетии собираются ввести налог на крупный рогатый скот. Причиной таких слухов стало то, что на протяжении нескольких лет в республике проводится биркование крупного и мелкого рогатого скота «с целью учета всего поголовья сельскохозяйственных животных на территории Южной Осетии. Это очень важно для планирования животноводческой отрасли», – сказал Лев Пухаев и заверил, что налог на крупный рогатый скот вводиться не будет. Эту информацию изданию подтвердили и в комитете по налогам и сборам.

Блогер Алан Парастаев посвящает один из постов новости об уходе Дмитрия Медведева с поста премьер-министра России. Он пишет слова благодарности в адрес Дмитрия Медведева. «Сколько бы не говорили ушлые политики и политологи, граждане и народ в целом, что, будучи президентом, это не он, а Путин по-прежнему руководил страной, и принимал решения, и вырабатывал курсы и идеи. Все равно – признание независимости нашей республики и предшествующий этому, спасительный для нас, ввод российских ВС на территорию Южной Осетии и, соответственно, ответственность за все это – политическая и чисто человеческая, лежит на Дмитрии Медведеве», считает блогер. Парастаев размышляет, что можно было бы признать независимость республики, не дожидаясь кровопролития, но смысла и причин всех решений мы пока не узнаем. «И поэтому я говорю Дмитрию Анатольевичу спасибо за мужество и решительность, и удачи в дальнейшей деятельности», пишет блогер.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия