Обзор абхазской прессы

Парламент Абхазии принял закон «О декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами». Инициатор внесения в законодательство 20-й антикоррупционной статьи Конвенции ООН Астамур Какалия на своей странице в Facebook прокомментировал произошедшее:

«У нас три новости: хорошая, плохая и исправимая. Хорошая новость – парламент принял закон, и чиновники все-таки будут декларировать собственность и активы (впервые в истории страны все чиновники, их супруги и несовершеннолетние дети будут декларировать доходы, но и чиновник будет снят с должности в случае заведомо ложных или неполных данных декларации, без права восстановления на государственной службе). Плохая новость – закон вступит в силу только в декабре 2020 года, и пока коррупционеры могут преспокойно, не боясь разоблачения, незаконно обогащаться еще целых 11 месяцев. Новые министры и новые назначенцы вступят в должности, не декларируя собственность и не отвечая за ложь в декларациях. Вступление закона в силу также привязано к принятию закона о госслужбе. Теперь исправимое: мы не будем ждать год, мы в кратчайшие сроки потребуем вступление закона в силу».

Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл заявила о недопустимости лишения медицинской помощи пациентов Республиканской специализированной психиатрической больницы, об этом сообщает «Абхазия-Информ».

5 февраля 2020 года в аппарат Уполномоченного поступила информация о том, что врачи Республиканской специализированной психиатрической больницы обратились к близким родственникам лиц, страдающих психическими расстройствами и находящихся на стационарном лечении, с просьбой забрать их домой на неопределенное время в связи с отсутствием финансирования в течение последних трех месяцев.

«Главный врач РСПБ Кортава Г.И. подтверждает информацию об отсутствии финансирования за последние три месяца, но при этом опровергает информацию о том, что врачи обращались к родственникам пациентов с просьбой забрать их домой из-за отсутствия средств на содержание и лечение пациентов в РСПБ», – говорится в заявлении.

Уполномоченный по правам человека напоминает, что это не первый случай, когда психиатрическая больница остается без финансирования. Асида Шакрыл заявила, что категорически недопустимо прерывание стационарного лечения пациентов из-за возникновения проблем с финансированием.

Пресс-служба Минздрава опровергла информацию, распространенную омбудсменом:

«Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии ответственно заявляет, что главные сведения, отмеченные в заявлении Шакрыл, не имели места ни в 2019, ни в 2020 году, а именно, перебоев с финансированием Республиканской специализированной психиатрической больницы на сроки, указанные в заявлении омбудсмена, просто не было. Согласно документам Управления фармации Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА за весь 2019 год на медикаментозное обеспечение психиатрической больницы в плановом порядке было затрачено 1 444 932 рубля, на начало 2020 года перечислено 12 096 рублей, а в первых числах февраля 2020-го уже 105 166 рублей. За последний год кратковременная задержка с финансированием медикаментозного обеспечения Республиканской специализированной психиатрической больницы имела место лишь в январе 2020 года и была связана с процессом смены устава медучреждения, что напрямую отразилось на документах бухгалтерского учета. В настоящий момент никаких из перечисленных в заявлении омбудсмена проблем с содержанием и лечением пациентов в данном медучреждении нет», – отмечается в комментарии пресс-службы Минздрава.

Паспортизация граждан Абхазии подходит к концу, пишет газета «Республика Абхазия». По данным МВД, по республике на сегодняшний день принято в производство 148 106 заявлений на обмен общегражданского паспорта, выдано уже 141000 паспортов. 1927 документов готовы к выдаче. Таким образом, 95% граждан, подавших заявки, получили новые документы.

О том, чего лишают себя граждане Абхазии, которые не торопятся с подачей документов на оформление паспорта нового образца, в интервью изданию рассказал первый заместитель начальника паспортного Управления МВД Абхазии Вадим Квадзба.

«На сегодняшний день старый бланк паспорта гражданина Абхазии даже не удостоверяет личность. Он пригоден только для обмена. Например, пожилой человек не сможет пройти регистрацию, получать пенсию. Гражданин без абхазского паспорта нового образца ограничивает себя в возможности оформить на себя недвижимость, автомобиль и так далее», – отметил Квадзба.

Согласно инструкции, в среднем на оформление нового абхазского паспорта отведено 15 дней.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия