Массовые беспорядки в Казахстане: число жертв возросло до десяти

Число погибших в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана увеличилось до десяти.

В ночь на 8 февраля в селах на границе Казахстана и Киргизии – Сортобе и Масанчи – произошла массовая драка. В конфликте, по данным главы области, участвовали около 1000 человек, более 100 получили травмы. Участники беспорядков применяли огнестрельное оружие и устроили погромы. Сгорели десятки жилых домов, магазинов и автомобилей. Несколько сотрудников полиции получили ранения.

Министр информации Казахстана заявил, что причиной драки стал бытовой конфликт. Но в МВД не исключают столкновения на межнациональной почве. В районе проживает большая диаспора дунган. Большая часть представителей этого народа живет на территории Китая. Они исповедуют ислам и говорят на языке сино-тибетской группы.

К вечеру субботы из-под стражи были отпущены 44 человека, задержанных во время беспорядков, после того как выяснилось, что они непричастны к столкновениям.

В настоящее время ситуация в Кордайском районе стабильна, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он обещал привлечь к ответственности провокаторов и сотрудников государственных органов, которые допустили беспорядки.