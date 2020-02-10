На досрочных выборах в Азербайджане побеждает партия Алиева

В Азербайджане в воскресенье состоялись внеочередные парламентские выборы. Явка на них составила около 48 процентов - это несколько ниже, чем на предыдущих выборах.

По итогам обработки 87 процентов протоколов из почти пяти тысяч избирательных участков , правящая партия "Новый Азербайджан", возглавляемая президентом страны Ильхамом Алиевым, получает 64 из 125 мест в парламенте республики. О своей победе на выборах партия объявила ещё накануне со ссылкой на данные экзитполов.

Остальные места в парламенте главным образом заняли самовыдвиженцы. В выборах принимали участие кандидаты от 20 политических партий. Однако целый ряд партий бойкотировал выборы. Оппозиция объявила их фарсом, который лишь усилит власть президента Алиева. Лидер старейшей оппозиционной партии "Мусават" Арифа Гаджилы заявил, что"выборы полностью сфальсифицированы".

Представители оппозиции также сообщают о многочисленных нарушениях в ходе голосования - вбросах, "каруселях" и препятствии работы наблюдателей, пишет "Кавказский узел".

Парламентские выборы в Азербайджане были запланированы на ноябрь 2020 года. Однако в декабре парламент страны решил самораспутиться и провести досрочные выборы. По мнению оппозиции, это приведёт к ещё большей консолидации власти в руках семьи Алиевых.