Пару слов о Мише

Зачем бог дал нам врагов, как не за тем, чтобы они помогали нам в трудный момент? Впрочем, все по порядку.

Как известно, все прошедшие два года оппозиция и общественные организации, активно выступающие против «Грузинской мечты», всячески пытались дистанцироваться от Михаила Саакашвили, для того чтобы «мечтатели» и пропагандистские СМИ власти не смогли приклеить к протестному движению ярлык «мишистов». Был даже период, когда представителей партий, ассоциирующихся с прошлой властью, не пускали на митинги – ну, то есть приходить, конечно, пусть приходят, но к трибуне не приближаются. Со временем такой жесткий запрет был снят, но при любом удобном случае участники протеста не уставали заявлять, что Саакашвили не является организатором акции. Даже его партия, «Национальное движение», не то чтобы дистанцировалась от него, просто стала немного меньше афишировать связь с ним.

Это стремление было вызвано не каким-то там предательством, особой, жгучей ненавистью к Мише или сговором с вездесущим Бидзиной, как утверждали и утверждают активисты фан-клуба, а вполне трезвым и рациональным расчетом.

Ну вот сами подумайте: сторонники Саакашвили, то есть те, кто видит единственным лидером страны на протяжении ближайших 300 лет его и никого больше, так или иначе, являются естественным активом оппозиции. Не существует в мире причины, по которой они дадут голос глубоко ненавистной им «ГМ», и если вдруг завтра Миша странным образом пропадет из поля зрения, они с неохотой, через «не могу», сквозь зубы пойдут голосовать за оппозицию.

Соответственно, для победы в предстоящих выборах этот актив всегда есть, и никуда он с подводной лодки не денется. Но ситуация такова, что сторонников Миши вполне достаточно только для того, чтобы «Национальное движение» и дальше могло оставаться главной оппозиционной партией. Если цель в этом – то флаг в руки. Если же целью является смещение действующей власти, то тогда оппозиции позарез нужно увеличивать свою электоральную базу. Сделать это непросто, так как главным препятствием для этого является пассивность и апатия в обществе: «оппозиция плохая», «нам Миша не нравится» и т.д. – в большинстве случаев просто попытка оправдать собственную лень.

Но «в большинстве случаев» – это еще не «во всех случаях». Есть очень небольшой процент граждан, которые готовы были бы голосовать за оппозицию, но побаиваются возвращения Миши.

Поясню, что многие из них вполне реалистично оценивают эпоху правления ЕНД и далеки от оголтелого «мечтательского» антимишизма. Многие из них даже вполне прилично относятся к прошлым заслугам экс-президента, но видеть его у власти больше не хотят. Их немного, наверное, процентов пять, не более, но в условиях, когда власть и оппозиция дышат друг другу в затылок, даже один процент может оказаться решающим.

Понимая это, «Грузинская мечта» пытается перенести всю политическую активность в формат «Бидзина против Миши», и это единственно возможный для нее путь к выживанию. Конечно, электоральной основой действующей власти являются безыдейные сотрудники госструктур, готовые дать голос кому угодно, лишь бы сохранить свои убогие посты, но только их для победы не хватит.

Партии еще нужна идейная, неистовая, искренняя поддержка – и ее «ГМ» получает от 10-15%, ненавидящих Мишу так сильно и глубоко, что словами не передать.

В последние месяцы идеология «Это все делает Миша» постепенно стала терять остроту – слишком много самых различных сил, в том числе и враждебных Саакашвили, объединились в общем протесте… Чем меньше было Миши, тем слабее была правящая партия.

Но зачем нам даны природою враги, как не для того, чтобы помочь нам в сложной ситуации?

Миша активно вернулся в политику, фактически растолкав локтями всех остальных и заявив: «Идите все к черту, теперь я тут главный». Закончились все попытки сделать вид, что он не намерен возвращаться к власти в Грузии, что он всего лишь хочет победы оппозиции, но личных интересов не имеет и готов ограничиться управлением приморского портового города Лазика – которого пока не существует.

В штабе «ГМ» – праздник. Теперь им особо трудиться и изощряться не надо. Нет нужды лезть из кожи вон, чтобы доказать, что за всем стоит Миша. Не надо искать детские фотографии политиков и общественников, где они изображены вместе с Саакашвили, – чтобы всем показать, что за их активностью на самом деле стоит ОН.

Теперь «мечтательские» пропагандисты смогут удесятерить бомбардировку мозгов неопределившегося избирателя с одной целью – «Пусть они не голосуют за нас, черт с ними, лучше пусть вообще не идут на выборы, этого будет достаточно».

Столько лет борьбы за то, чтобы вернуть политический процесс в более широкое русло, но вот – одно заявление – и все, ситуация возвращается в самый привычный и самый желанный для власти формат: «Бидзина против Миши». Никакого положительного эффекта от этого неожиданного возвращения в активную политику не будет. В лучшем случае все будет, как сейчас, в худшем – пойдет назад.

Оппозицию ждут разброд и обвинения в том, что она управляется злостным Мишей. Никакого изменения в реальную ситуацию это не принесет. В сотый раз скажу, что поддержки Саакашвили достаточно для бесконечно долгого нахождения в статусе главной оппозиционной партии, но недостаточно для победы на выборах.

Возвращение Миши в активную политику позволит ему сохранить определенный уровень поддержки, но поставит большой, жирный крест на попытках увеличить количество сторонников. Фан-клуб ждет жестокое разочарование. Они считают, что Грузия готова к революции и для этого не хватает только мощного лидера, каким будет Саакашвили, – он сумеет вывести на улицы сотни тысяч сторонников, и те скинут к чертям Бидзину и его режим.

Что ж, им предстоит наконец воочию увидеть, что все будет совсем не так: никакого существенного влияния на уличную политику Миша не окажет. На акции протеста будет выходить столько же, сколько выходило раньше, – ни больше ни меньше.

Саакашвили продолжит падение на моральное дно – после того, как он вдруг стал защитником православия и потребовал закрыть страну для граждан Ирана, теперь он нападает на своих вчерашних соратников – например, в ошибках, которые сделали возможным приход к власти «Мечты», он обвинил Вано Мерабишвили. Это, во-первых, мерзко сугубо по-человечески, во-вторых, просто неправда. Причиной ошибок, допущенных прошлой властью, были не Вано и даже не Миша, а сама общая ситуация в стране, которая требовала чрезвычайных мер, а любая чрезвычайщина имеет свои побочные эффекты.

В общем, пользы от появления Миши в активной политике будет мало, а вот вреда – выше крыши, и он бы сам это понял, если бы не находился в состоянии абсолютной ненависти к Бидзине.

Эмоции – плохой советчик, и они будет идти на пользу не оппозиции, а правящей партии.

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