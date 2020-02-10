«И Саакашвили, и наши нынешние власти – это прошлое»

«Говорят, что Саакашвили – прошлое. Сделайте хоть десятую часть того, что сделал Саакашвили, и потом объявляйте меня прошлым», – заявил экс-президент Грузии в интервью телекомпании «Мтавари».

– Есть ли у Саакашвили будущее в Грузии?

Гига, 22 года: Я считаю, что нет. Точнее, я хочу верить в то, что у него нет политического будущего здесь. Он – прошлое, он руководил страной много лет назад и полностью исчерпал все свои возможности. Грузия должна идти вперед и не оглядываться, развиваться! Я не думаю, что он может предложить народу что-то новое, и я не хочу, чтобы в стране были беспорядки, а они могут начаться с его возвращением.

– А что бы вы сказали по поводу будущего освобождения Вано Мерабишвили?

Гига: На данном этапе, я думаю, у него будет большая поддержка как в партии, так и у народа, если он все же решится вернуться в политику. Но я думаю, что он должен сменить стратегию своей команды, сегодня они только обвиняют своих оппонентов и не предлагают ничего, что бы могло помочь стране. Пусть откажутся от деструктивных действий, и, возможно, вся команда вернет доверие народа.

Гия, 43 года: Политическая карьера Саакашвили в Грузии закончилась, здесь ему делать нечего. Поэтому я вообще не понимаю, почему он продолжает делать такие комментарии. Такое ощущение, что он просто дает повод правящей партии еще раз напомнить обществу об ошибках бывших властей. Что касается Мерабишвили, я думаю, что этот человек владеет такой информацией и о правящих властях, и о прежних, которой грузинский народ пока еще не слышал. В общем, думаю, у него будут рычаги, с помощью которых он сможет повлиять на политическую ситуацию в стране.

Жительница Тбилиси: Сейчас у народа такое настроение, что они готовы поддержать кого угодно, лишь бы нынешние власти ушли. Поэтому, возможно, у Саакашвили и есть будущее, утверждать не буду. Я вообще аполитичный человек, просто считаю, что все должны делать все возможное для развития страны.

Мераб, 38 лет: Я думаю, у Саакашвили даже нет права намекать на какое-либо политическое будущее в Грузии. Больше нечего сказать. Что касается Мерабишвили – этот человек провел множество очень важных реформ, с его именем связано много хорошего в стране. Однако первое, что приходит на ум, – это видеокадры, в которых он требовал принести ему два трупа. И это народ будет вспоминать больше, чем все хорошее, что он сделал, это действительно был ужасный момент.

Леван, 34 года: У Саакашвили, я думаю, нет никаких перспектив в Грузии. Этот человек однозначно прошлое для нашей страны. Более того, я считаю, что у него нет даже морального права говорить о том, как должна развиваться политика в стране. То же самое я думаю и о тех, кто занимал руководящие должности при нем, они – прошлое, причем не лучшее.

Майя, 54 года: Я не думаю, что у него есть какая-то возможность повлиять на события в Грузии, соответственно, никакого будущего здесь у него нет. За последние годы народ убедился в том, что ему нужен человек, который займется проблемами государства, а не разборками с оппонентами. И Саакашвили, и наши нынешние власти – это прошлое. Нам нужен руководитель, который любит Грузию и грузинский народ.