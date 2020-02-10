Грозит ли цхинвальцам продовольственный кризис?

Одиннадцать суток югоосетинские предприниматели не могут ввезти продукты питания и промышленные товары на территорию республики. Российская таможня не пропускает грузы из-за того, что они не оформлены в соответствии с требованиями Таможенного союза. Предприниматели заявляют, что эти требования невозможно выполнить.

Перебои с поставками продуктов пока не ощущаются. По словам депутата парламента Давида Санакоева, на выходные в магазинах был даже творог, а он исчезает с прилавков одним из первых:

«Я разговаривал сегодня с предпринимателями, у которых машины с продуктами и промтоварами стоят на границе. Их до сих пор не пропустили. По их словам, у КПП «Нижний Зарамаг» собралось несколько десятков автомобилей с товарами. Завтра они намерены собраться в Цхинвале, чтобы вместе обратиться за помощью к властям республики».

Товары не пропускают из-за того, что они не оформлены в соответствии с требованиями Таможенного союза. Югоосетинский юрист Тимур Кокойты объясняет, почему предприниматели не могут выполнить эти требования. Вся проблема в маленькой численности населения и, соответственно, в маленьком рынке. По численности населения Южная Осетия меньше Алагирского района. Товары личного потребления закупают и ввозят в республику по тому же принципу, что и в Алагир – из оптовых баз Владикавказа или Пятигорска.

По смыслу – это перемещение товара между оптовыми и розничными торговыми точками, а с юридической точки зрения – это экспорт российских товаров со всеми вытекающими отсюда последствиями. Оформить их, как положено для пересечения государственной границы, невозможно, говорит юрист Тимур Кокойты:

«Пошлин нет, но есть требования к оформлению. Оно должно быть полным, достоверным. По идее, так, но в наших условиях это невозможно. Партия маленькая, а в ней наименований пятьдесят, а то и сто, и по каждой позиции нужно предъявить таможне, например, разрешение на экспорт товара от производителя».

Не могут югоосетинские предприниматели выполнить и другое обязательное требование российской таможни – предъявить сертификаты на грузы, так как сертификаты производители товаров выдают на оптовые партии, которые неуместны на крохотном рынке Южной Осетии.

Правда, законодательство позволяет провозить ручную кладь – 50 килограммов на человека. Поэтому товары из России везут так же, как и раньше возили через пункт пропуска «Раздахан», – оформляя груз как ручную кладь на целый список физических лиц. Тимур Кокойты называет этот прием «условным декларированием»:

«Это нельзя назвать достоверной декларацией. А сейчас на «Нижнем Зарамаге», по моим сведениям, находятся проверяющие из вышестоящего таможенного органа. При них североосетинские таможенники уже не могут сквозь пальцы смотреть на югоосетинские перевозки и требуют полноценного таможенного оформления грузов».

В принципе, эта история повторяется из года в год. Как правило, говорит Тимур Кокойты, во время проверок таможенного поста. Но сейчас сошлось сразу несколько неблагоприятных обстоятельств. На дворе зима, из-за схода лавин дорога часто закрыта, то есть снабжение в зимний период нерегулярное, поэтому дорог каждый день, когда Транскам открыт. В этом смысле проблемы с таможней лишь усугубляют проблему снабжения. Еще одно усугубляющее обстоятельство – закрыт пункт пропуска «Раздахан», с грузинской стороны в республику продукты тоже не поступают.

Проблема оформления грузов возникает периодически, и приблизительно с той же регулярностью власти демонстрируют населению намерения ее решить.

Последний раз это было в марте 2017 года. Тогда представители Государственного таможенного комитета Южной Осетии и Федеральной таможенной службы России даже провели в Цхинвале семинар-совещание, в ходе которого попытались найти решение этой проблемы. В ту пору и.о. первого заместителя руководителя Североосетинского таможенного управления Сергей Троцко предложил тогда консолидацию грузовых поставок – создать хотя бы одно юридическое лицо на территории России, которое бы взяло на себя оптовые поставки всех продуктов в Южную Осетию. Этот план при ближайшем рассмотрении оказался нереалистичным. Тимур Кокойты называет единственный реалистичный план:

«В нынешних условиях выход один – договариваться с ответственными лицами, которые обеспечивают контроль на нашей границе, чтобы пропускали так, как пропускали все это время, главное, чтобы ничего запрещенного. Должно быть понимание, что несколько тысяч проживающих здесь человек не могут выполнить требования Таможенного союза. Но и с нашей стороны тоже ничего не делается для минимизации этих проблем. Мы каждую зиму сталкиваемся с такой ситуацией. Дорога, бывало, закрывалась надолго – на прилавках ничего не оставалось. А сейчас с таможней проблемы… Власти периодически говорят о необходимости формирования резерва продовольствия и товаров первой необходимости, но ничего подобного мы не видим. Все остается на словах».

В минувшую пятницу в парламенте Южной Осетии состоялось заседание парламентского комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам, на котором обсудили проблему ввоза автомобилей и продуктов питания на территорию республики. Парламентарии пришли к мнению, что им необходимо обратиться к своим коллегам в Госдуме и в Совете Федерации РФ, чтобы они посодействовали в решении этой проблемы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия