Обзор грузинской прессы

Начинается новая волна ужесточения для граждан Грузии безвизового режима с некоторыми странами Евросоюза, пишет газета «Резонанси». Посол Франции в Грузии Диего Колас рассказал изданию о нескольких новых инициативах в этом направлении:

«У нас свободный режим – что, с одной стороны, – большой успех. Но есть люди, нарушающие условия предоставления убежища. Соответственно, у нас появились проблемы и в менеджменте медицинских сервисов. Освобождение от виз не означает, что люди освобождаются от других обязательств. Соответственно, те, кто желает посетить страны ЕС, должны иметь возможность самим позаботиться о себе, и это то, что должно тщательно проверяться и в Грузии, и во Франции».

За особый контроль над гражданами Грузии выступают Франция и Германия, говорит политолог Ника Читадзе. И это неудивительно, ведь значительная часть грузин не возвращаются на родину после поездки в эти страны, многие из них занимаются там незаконной деятельностью:

«В кутаисском аэропорту уже работают офицеры – представители разных стран Европы, которые часто проверяют наличие необходимых сумм у граждан, направляющихся в страны ЕС. Несмотря на то что наши граждане имеют право находиться на протяжении 90 дней в Шенгенской зоне, они часто нарушают обязательства, взятые на себя Грузией. Поэтому, я думаю, процедура перехода границы будет ужесточена».

Читадзе считает, что таким образом сократится количество граждан Грузии, ведущих незаконную деятельность в странах ЕС, что также пагубно влияет на имидж страны.

«Строительный рынок на улице Элиава – крупнейший в Тбилиси, но его существование в нынешней форме уже неприемлемо», – слова мэра Тбилиси Кахи Каладзе, сказанные им на заседании городского правительства, приводит онлайн-журнал СОВА. По словам градоначальника, в таком виде торговый объект не отвечает никаким стандартам и доставляет дискомфорт как работникам, так и потребителям.

«В прошлом году мы утвердили генеральный план, в котором отмечено, что за этим объектом сохраняется статус торговой зоны, соответственно, мы хотим, чтобы положение оздоровилось в рамках этого генплана», – заявил Каладзе.

Никто не может дать гарантий безопасности занятым здесь людям и тем, кто пришел за покупками. Большая часть строительных материалов продается открыто, загрязняя таким образом окружающую среду. Груды искореженных машин, грязь и лужи автомобильного масла. Все это периодически дополняется новостными сводками об очередном возгорании на рынке «Элиава», пишет СОВА. Рынок сформировался стихийно еще в 1995 году. В последние годы мэрия не раз заявляла о необходимости его модернизации, однако до сих пор не представила конкретный план.

Капитан испанского клуба «Баскония», баскетболист сборной Грузии Торнике Шенгелия назван «Гигантом года» по итогам чемпионата Испании по баскетболу – Лиги Эндеса. Это звание – фактическое признание его лучшим спортсменом лиги, пишет информационное интернет-агентство worldsport. Кроме того, клуб «Баскония», за который с 2014 года выступает Шенгелия, был назван лучшей командой прошедшего года. Между тем грузинским баскетболистом заинтересовалась лучшая команда Италии «Олимпия Милан», пишет журнал Superbasket:

«Шенгелия в Милане любят, но это будет не так просто, поскольку у него оформлен долгосрочный контракт с «Басконией», к тому же он является символом команды, но повторюсь: это игрок, которого любят в Милане».

Контракт Торнике Шенгелия с клубом «Баскония» завершается летом 2022 года.