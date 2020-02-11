«Оскар» воодушевил сухумскую публику

На сцене Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера 6 и 7 февраля состоялась премьера «Оскара» по пьесе Клода Манье, которая впервые была поставлена 62 года назад и с тех пор не перестает смешить зрителей по всему миру.



Первой театральной премьерой нового, 2020 года на сцене Русдрама стал «Оскар». Одноименная пьеса Клода Манье – это, пожалуй, самое успешное произведение французского драматурга. Его перевели на множество языков, поставили на сценах театров в разных странах, и по нему сняли несколько экранизаций. Поставить новую комедию был приглашен уже известный абхазскому зрителю по таким постановкам, как «Примадонны» и «Клинический случай» на сцене того же Русдрама, опытный российский режиссер и художественный руководитель Московского театра комедии Сергей Ефремов. В Абхазии «Оскар» известен, прежде всего, по экранизации 1967 года в главной роли с одним из величайших комиков мирового кино – Луи де Фюнесом. Этот фильм на протяжении полувека был и остается одной из любимейших несколькими поколениями комедией, пересматривать которую давно стало традицией. И хоть избежать сравнения с великим французским комиком невозможно, создатели спектакля и актеры ставили перед собой задачу сделать оригинальную постановку, непохожую на предыдущие интерпретации «Оскара».

О параллели с Луи де Фюнесом и о том, как на его фоне выстраивать собственный сценический образ, рассказал Джамбул Жордания, который также исполнил роль Бертрана Барнье: «В принципе, я рос на Чаплине. Чаплин в моем детстве – это было что-то невероятное. Понятно, потом появился де Фюнес. Это те величины, которым мы пытались подражать в детстве в школе, я смешил своих одноклассников какими-то шутками тех или иных актеров. Я никогда не думал, что в театре чем-то подобным буду заниматься. А насчет параллелей в этом спектакле, думаю, возможно, где-то это произошло по интуиции. Потому что то, что сделает Луи де Фюнес, – этого не сделаю я. Я даже не буду стараться это делать, поскольку моя пластика – это не пластика де Фюнеса. Я использую свои возможности, и если где-то что-то будет похоже, то, думаю, ничего страшного нет. Во всяком случае, я не старался ничего слизать, потому что характер моего персонажа все-таки чуть иной, чем тот, которого играл де Фюнес. И если люди будут что-то сравнивать, то на здоровье. Это еще больше интриги добавляет. Может быть, сравнивая, люди будут смотреть этот спектакль и получать удовольствие от того, что видят у нас в театре».

Сюжет спектакля – это незатейливая канва, сплетенная из смешных бытовых сценок. Ранним утром в дом к мыльному магнату, Бертрану Барнье, заявляется его служащий Кристиан Мартен с беззастенчивой просьбой – повысить жалованье. После долгих препирательств и угроз уйти к конкуренту Мартену все-таки удается заставить прижимистого промышленника повысить ему заработную плату. Затем молодой служащий объявляет пораженному Барнье, что планирует жениться на его дочери, Колетт. Разгневанный промышленник мчится к дочери за объяснениями, но ситуация только взвинчивается от радостного заявления Колетт, что она беременна, да еще и от бывшего водителя Барнье – Оскара. Так, спектакль погружает зрителя в водоворот комических недоразумений и курьезных ситуаций.

Разобраться во всех перипетиях сюжета зрителю помогают яркие декорации, заводная, так и зовущая пуститься в пляс французская поп-музыка и, конечно же, мастерство актерского состава. Своими впечатлениями от «Оскара» поделился Евклид Ламбриониди, отметив, что яркие костюмы и контакт актеров со зрительным залом создали особую обстановку во время спектакля: «Что можно сказать о премьере – сплошной позитив. Особенно хотелось отметить великолепные костюмы. Это очень современно, и далеко не всегда удается угадать с костюмами, и так классно это все предъявить публике. И, конечно же, что самое главное? Контакт между залом и тем, что происходило на сцене, – это дорогого стоит, потому что далеко не всегда это бывает. Контакт состоялся, вот ради чего театр и существует. У нас всегда были хорошие театральные традиции, еще в советское время, но появилась очень интересная театральная площадка. И не стыдно пригласить людей, которые приезжают в наш город, в наш театр».