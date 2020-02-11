Автодилерам ограничили реэкспортное движение

Реэкспорт автомобилей, все последние годы один из лидеров товарооборота, рискует сдать позиции из-за ввода в действие новых таможенных правил в Армении и Киргизии.

В 2019 году реэкспорт автомобилей побил все рекорды, достигнув 686 миллионов долларов, что составило 18% от общего объема экспорта Грузии. В сравнении с 2018 годом этот показатель вырос более чем на 68%.

Этот рост был обусловлен не только выходом грузинских экспортеров автомобилей на новые рынки, например, Украины, но и ожиданиями вступления в силу новых тарифов в Армении. Для личного пользования будет сравнительно низкая стоимость растаможки, однако на перепродажу – в несколько раз выше. Из-за этого реэкспорт автомобилей в Армению в последние месяцы 2019 года достиг пиковых значений: импортеры стремились сделать запасы до наступления 1 января. Грузстат пока не опубликовал информации по объемам реэкспорта в конкретные страны, однако ажиотаж заметен и по косвенным данным: если в первом квартале Грузия экспортировала автомобилей на сумму 100 миллионов долларов, то в четвертом квартале эта цифра выросла до 232 миллионов. Сегодня автодилеры констатируют, что армянский рынок перенасыщен, и берут паузу до появления нового спроса. Говорит гендиректор Carload Акакий Кучухидзе:

«Большинство наших автомобилей мы экспортировали в Армению, но с наступлением нового года общий объем продаж снизился на 40%, а армянское направление и вовсе находится на нуле. Разумеется, в связи с этим мы значительно сократили импорт. Теперь мы пытаемся переориентироваться на новые рынки».

Основными поставщиками автомобилей для Грузия являются США, Япония и Германия. После ввода новых правил в Армении и Киргизии эта статья импорта наверняка просядет, прогнозирует Давид Гулашвили, исполнительный директор «Автоиморт Кавкасия»:

«Интерес к армянскому направлению привел к такому ажиотажу, что даже вызвал затруднения в работе грузинских портов. Все знали, что две страны, состоящие в Евразийском союзе, а это Армения и Киргизия, одними из последних присоединились к общей таможенной политике объединения. Однако я не ожидаю, что это приведет к коллапсу отрасли. В свое время аналогичные тарифы принял Казахстан, что обвалило реэкспорт автомобилей в эту страну, но сейчас стабильные поставки, пусть и не на прежнем уровне, сохраняются. Думаю, то же произойдет и на этих направлениях, хотя выйти на рекордные показатели 2019 года станет в будущем невозможным».

Это не первое ограничение реэкспорта подержанных автомобилей для автодилеров Грузии. В целом первое снижение этого параметра было обусловлено введением экологических стандартов со стороны Азербайджана в 2014 году. Эти меры ограничили импорт автомобилей возрастом более 10 лет, что больно ударило по грузинскому реэкспорту автомобилей, составлявшему на тот момент около половины всего реэкспорта.

Все это говорит о крайней нестабильности реэкспорта как статьи внешнеторгового оборота, крайне зависящей от внешних факторов, говорит экономист, профессор ТГУ Иосиф Арчвадзе:

«Реэкспорт автомобилей создал в Грузии около 40 тысяч рабочих мест. Это и автодилеры, и представители станций технического обслуживания, которые целиком привязаны к этому бизнесу. Думаю, эти люди продолжат свою деятельность, несмотря на изменение таможенной политики у соседей. Этот бизнес переориентируется на новые рынки и сохранит прежние темпы, так как обновление автопарка всегда актуально».

Между тем, по всей видимости, грузинских автодилеров ждут новые неприятности: в конце декабря прошлого года Государственный таможенный комитет Азербайджана обратился к правительству с предложением ограничить импорт автомобилей со сроком эксплуатации более семи лет.