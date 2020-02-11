Забытая трагедия «революции роз»

16 лет в ожидании справедливости: 22 ноября 2003 года, когда Грузия была охвачена «революцией роз», в Тбилиси произошло трагическое ДТП. В легковой автомобиль врезался бронетранспортер, в результате чего Мариам Сакварелидзе потеряла сына и сестру. К ответственности за произошедшее никто призван не был. Впрочем, 6 февраля, спустя почти 10 лет после подачи иска, свое решение по делу вынес Европейский суд по правам человека и обязал государство выплатить Мариам Сакварелидзе материальную компенсацию.

«За эти 17 лет дня не было, чтобы я не вспомнила об этом, все стоит перед глазами. Тот день сломал всю мою жизнь – не осталось ни прошлого, ни настоящего, ни будущего».

В день, о котором говорит Мариам Сакварелидзе, Грузия стояла на пороге революции. 22 ноября 2003 года на масштабном митинге в центре столицы собрался весь город. На улицах же почти не было ни людей, ни машин, вспоминает Мариам Сакварелидзе:

«По совершенно пустой улице на нашем БМВ ехали я, мой сын, который был за рулем, и моя сестра с тремя малолетними детьми. На улице Горгасали, мы заехали на заправку, и буквально метров через 800 произошло столкновение. Заезжая на мост, два БТР обгоняли друг друга – машины большие, массивные, они не поместились на дороге, – мы всячески пытались избежать столкновения, но он задел нас. Погибла моя сестра, которой полголовы снесло броней БТР, он прямо в нее врезался. У ее детей на коленях лежали части ее тела. Мой сын прожил 30 часов на аппарате искусственного дыхания после поступления в больницу. Старший сын моей сестры, которому тогда было 11 лет, остался инвалидом первой группы. Так и не вышел из шокового состояния, расшаталось психическое здоровье. Он фактически недееспособен».

Как говорит Мариам Сакварелидзе, врезавшись в автомобиль, человек, управлявший бронетранспортером – Автандил Мамаладзе, даже не остановился. Добираться до больницы пострадавшим помогали прохожие.

Дело возбудили в тот же день. Впрочем, почти сразу же на следователя, по словам Мариам Сакварелидзе, начали давить: просили изменить показания, чтобы прикрыть виновного, а потом и вовсе забрали дело у Военной прокуратуры и передали СГБ.

«Там (в СГБ) его расследовал Виталий Садатиерашвили. Они сделали все, применили все силы, чтобы изменить… сфальсифицировать дело, и подвесили его в воздухе. Не знаю, то ли Шеварднадзе перевозили на том БТР, то ли еще что, мы так и не поняли, откуда несся этот БТР, как сумасшедший».

За эти 16 лет, говорит Мариам Сакварелидзе, она обошла все возможные инстанции, высокопоставленных чиновников – и при прошлых, и при нынешних властях. Впрочем, дело с мертвой точки так и не сдвинулось, а в 2017 году за истечением срока давности было и вовсе закрыто.

«Его (Автандила Мамаладзе) поначалу сняли с должности, а потом снова восстановили. Он ни дня не был наказан. Его даже подозреваемым не признали. Что это за закон и что за справедливость?! Все эти годы они явно обманывали и меня, и моих адвокатов. (Как-то сказали), что он был амнистирован. Какая амнистия? Подозреваемым он не был, задержан не был, наказан не был – кого они могли амнистировать?»

Между тем параллельно с грузинскими органами с 2010 года дело рассматривал Европейский суд по правам человека.

«Целых десять лет наше дело было в Страсбурге. Я и оттуда уже ни на что не надеялась, думала, что государство заблокировало его, потому что считалось, что «революция роз» должна была пройти без крови. Мне казалось, что ответа не было по этой причине. Я даже несколько раз писала туда, сейчас наконец ответ пришел».

Европейский суд по правам человека установил нарушение второй статьи Евроконвенции о «праве на жизнь» и обязал государство выплатить Мариам Сакварелидзе 25 тысяч евро. Интересы Мариам Сакварелидзе в Европейском суде защищали юристы Центра по правам человека. Нестан Лондаридзе из этого центра говорит, что на данном этапе они изучают содержательную часть решения ЕСПЧ и обдумывают дальнейший план действий. Подробно обо всем этом представители центра расскажут на пресс-конференции 18 февраля. Впрочем, главной целью юристов остается то же: добиться того, чтобы виновный в произошедшем был выявлен и наказан. Говорит Нестан Лондаридзе:

«На самом деле виновный выявлен. Все факты уже годы, как установлены. Все затянули для того, чтобы срок давности дела истек, и прекратили (расследование). Водитель этого БТР изначально был известен, просто ему не были предъявлены обвинения».

Мариам Сакварелидзе говорит, что не намерена прекращать борьбу до тех пор, пока виновного не привлекут к ответственности.