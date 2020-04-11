«Шпигель»: США модернизировали свой ядерный арсенал в ФРГ

Соединенные Штаты модернизировали свой ядерный арсенал, размещенный в Германии на авиабазе Бюхеле. По сведениям журнала «Шпигель», опубликованным сегодня, 11 апреля, секретная операция по модернизации прошла еще осенью 2019 года. В ее рамках с авиабазы в Бюхеле, расположенной на западе ФРГ, в США были вывезены около 20 термоядерных бомб типа B61. После обновления программного обеспечения боевые системы были через два дня возвращены обратно.

Как сообщает «Немецкая волна», Вашингтон проинформировал власти ФРГ об этой операции лишь незадолго до ее осуществления. Минобороны США отказалось сообщать детали операции, указав лишь на то, что при перевозке американского атомного оружия всегда соблюдаются строгие нормы безопасности.

В Бюхеле расположена база 33-й тактической эскадры германских ВВС. В случае необходимости немецкие пилоты на самолетах Tornado смогли бы доставить американские бомбы к цели. Отмечается в публикации. Официально ни Вашингтон, ни Берлин не подтверждают наличие американского ядерного оружия на территории Германии, заключает «Немецкая волна».