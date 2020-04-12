В Грузии вылечили 80-летнюю женщину с тяжелой коронавирусной пневмонией

В Первой университетской клинике Тбилиси вылечили 80-летнюю женщину с тяжелой коронавирусной пневмонии. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщил директор клиники Леван Ратиани.

Пациентка была госпитализирована 18 дней назад. При поступлении в больницу ее состояние было критическим. «Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Клинически выражен был синдром острого повреждения легких, повреждения сердца, синдром острой почечной недостаточности», - сообщил Ратиани.

Врачам удалось стабилизировать состояние пациентки. На этой неделе ее отключили от аппарата искусственного дыхания, а сегодня перевели в отделение терапии. «В соответствии с протоколом, ответы по дважды проведенному тестированию [на коронавирус] показали отрицательные ответы. Через несколько дней женщина будет выписана из клиники», - сказал директор медучреждения.

От также добавил, что «этот вирус обязательно станет спутником нашей жизни, однако без такой агрессии». Как отметил Ратиани, наступит момент, когда вирус перестанет свирепствовать и человек будет его переносить без обострения болезни, передает «ИнтерпрессНьюс».

«Для пандемии и эпидемии это характерно, таков закон природы. Вирус обязательно успокоится, и успокоятся люди. Этот вирус обязательно станет спутником нашей жизни, однако, с одним условием, без такой агрессии», - заявил Леван Ратиани.