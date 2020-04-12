Борис Джонсон выписан из госпиталя после лечения от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы после лечения от коронавируса COVID-19. Об этом изданию SkyNews заявил представитель премьера. Он уточнил, что Джонсон по настоянию врачей пока не вернется к работе.

Би-би-си сообщает, что глава британского правительства продолжит восстановление в своей резиденции Чеккерс. Джонсон высоко оценил лечение в лондонской больнице и заявил, что обязан жизнью медикам.

О болезни британского премьера стало известно в конце марта. Джонсон продолжал руководить страной, находясь в самоизоляции в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Однако через 10 дней был госпитализирован, так как у него не спадала температура.

В начале этой недели самочувствие премьера ухудшилось, и его перевели в отделение интенсивной терапии. Там он провел три дня. В правительстве подчеркивали, что медики не прибегали к использованию искусственной вентиляции легких.

Еще до болезни Джонсона – но позже, чем в ряде других стран, – британское правительство ввело общенациональный карантин. В четверг было объявлено, что он продлится как минимум до 19 апреля.

Всего в Великобритании, по последним данным, зафиксировано почти 79 тысяч случаев заражения COVID-19. Почти 10 тысяч пациентов умерли.