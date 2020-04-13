«Заговорщик» Бганба и уроки пандемии

Последнее время меня не покидает ощущение затянувшегося сна. Я не скажу, что это какое-то страшное видение, так как вполне комфортно ощущаю себя и в состоянии карантина – просто место работы переместилось из офиса в дом. Есть даже плюсы – высвободилось определенное количество времени для той самой массы дел, которые обычно оставались на случай «когда появится время». Это все к тому, что в самоизоляции мне не плохо, не одиноко, и если это и есть мировой заговор, то вынуждена признать, что с моей колокольни он выглядит вполне душевно.

Единственное, что меня беспокоит, так это то, что новостные ленты забиты весьма однообразной информацией, которая так или иначе связана с коронавирусом. И хотя мои коллеги по всему миру демонстрируют чудеса изобретательности и высочайшую степень профессионализма, рассматривая эпидемию с очень неожиданных сторон, результат один – все дороги ведут к разговору о страхах, связанных с пандемией. Только давайте обойдемся без упреков в адрес журналистов, которые всегда и во всем виноваты, – спрос рождает предложение, и мы лишь поставляем информацию, которая пользуется спросом.

Но от лирических отступлений к вещам более прагматичным. Пандемия разделила не только мир, но и жителей Абхазии на верующих и не верующих в нее. Я не говорю о различного рода религиозных фанатиках, которые восприняли заразу, распространяющуюся по миру, как повод доказать свою преданность Всевышнему и готовность принять смерть во имя него. Я говорю о людях, которые руководствуются вполне мирской логикой и приходят к разным выводам: кто-то доверяет властям, ученым, международным организациям, кто-то усматривает во всем злой умысел и заговор.

С первыми все понятно – это категория чаще всего законопослушных граждан, которые привыкли верить официальным данным, мнению специалистов, а вот со второй категорией – не верящими – иногда происходят любопытные вещи. Понятно, что здесь речь идет о теориях заговора, мировом правительстве, отработке технологий электронного концлагеря, уменьшении численности населения и подготовке оставшегося к диктатуре, новому режиму и третьей мировой войне. Причудливым образом все эти модели примеряются нашими политологами-вирусологами (теперь в одном лице) к Абхазии. Читая этих специалистов широкого профиля, я понимаю, что 300-тысячное население Абхазии интересует сильных мира сего гораздо больше, чем многомиллионные государства, глобальные экономические проблемы, и все решения на мировом уровне согласовываются непосредственно с руководством нашей страны. Именно к такому выводу меня склонили пользователи социальных сетей, некоторые из них подозревают даже премьер-министра Абхазии (сейчас исполняющего обязанности президента) Валерия Бганба как минимум в личной заинтересованности в этом мировом заговоре.

Признаюсь, что поначалу я просто развлекалась над предположениями о прямой заинтересованности нашего премьера в ведении ЧС, карантине и всем остальном, что сейчас ассоциируется с ограничением прав и свобод граждан. А потом выяснилось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался кризисом, чтобы укрепить свою власть, и распустил парламент, предварительно наделив себя чрезвычайными полномочиями на неограниченный срок; премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направляет свои действия на ослабление Кнессета и судов, не говоря уже о президенте России Владимире Путине, который находится в процессе установления пожизненного правления. Теория всемирного заговора обрушилась на меня всей мощью своей очевидности – так вот какую цель, оказывается, преследует наш премьер! Теперь совершенно понятно, что Валерий Бганба, который волею случая (в очередной раз) последние три месяца исполняет обязанности президента, решил воспользоваться ситуацией с коронавирусом и ввел режим ЧС, чтобы расширить и продлить свои полномочия на неопределенный срок.

Шутки шутками, но никакого ужаса от данного предположения я не испытала. Но сейчас не об этом, а о главном, на мой взгляд, уроке, который преподнес нам нынешний кризис или эпидемия. В результате последних событий обнаружилась бесполезность и ненужность в нашей стране некоторых должностей, которым ранее мы придавали большое значение. Речь идет о должности президента и о парламенте (хотя круг можно расширить). Должна отметить, что никто в стране даже не заметил, что первую декаду года страна прожила без президента и уже много лет по факту живет без парламента. Да-да, парламент вроде бы как есть, но так как он не выполняет своего главного предназначения, то можно сказать, что его нет. А вот премьер-министр Валерий Бганба, который после январских событий нынешнего года прибавил к своей должности главы правительства титул президента с приставкой и.о., все это время практически в одиночестве вполне прилично справлялся со своими обязанностями.

Только ради Бога, не надо воспринимать мои слова, как призыв к авторитаризму, наступлению на демократию и ущемлению прав и свобод граждан. Ничего против демократии, всенародных выборов я не имею и мой пассаж связан всего лишь с желанием в очередной раз обратить внимание граждан нашей страны на неэффективную модель управления государством и экономическую нецелесообразность ее существования в таком виде. Думаю, что в связи с происходящими событиями такая роскошь может оказаться стране не по карману, так как у меня нет сомнений, что после «карантина» все станет гораздо сложнее, чем было. Во-первых, люди столкнутся со снижением уровня доходов в результате несостоявшегося курортного сезона. Во-вторых, несложно предположить, что значительно сократятся и вливания из России, которая, скорее всего, сама будет испытывать серьезные экономические проблемы.

И это очень серьезные вызовы, к которым надо готовиться избранному, но пока не вступившему в должность главе государства Аслану Бжания. Но, похоже, президент, который наконец-то вернулся в страну, готовится только к инаугурации и распределению должностей. Никаких предложений о выходе из существующего и грядущего кризиса никто из его уст за все это время так и не услышал.

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