Тимур Чкадуа: «Раз это здесь началось, то у вас тоже может что-то произойти»

Тимур Чкадуа переехал в Италию из Абхазии два года назад. Он закончил магистратуру в университете Болоньи и сейчас работает в одной из местных компаний. Тимур рассказал о том, как карантин в связи с эпидемией коронавируса повлиял на его жизнь, какая ситуация в Италии сегодня, и поделился своим пониманием того, как жителям Абхазии стоит вести себя, чтобы не способствовать распространению пандемии в стране.

Дарья Папба: Тимур, сколько дней вы уже находитесь в карантине?

Тимур Чкадуа: Мы переступили порог одного месяца, так что я уже больше месяца сижу взаперти дома.

Д.П.: А как вы проводите это время?

Т.Ч.: К счастью, мне повезло больше остальных, так как моя компания позволяет работать удаленно, поэтому каждый день с 8.30 утра до 7-8 вечера я почти занят. У меня есть, естественно, мой законный перерыв, на этот перерыв я выхожу на свою террасу, и у меня есть соседи, с которыми я сдружился и разговариваю постоянно, потому что это, в принципе, единственные люди, с которыми мы можем взаимодействовать. У меня в соседней квартире проживает семья из Китая, и мы с ними очень хорошо общаемся. Там две маленькие девочки, одна – шести лет, другая – четырех, и их родители. Мы постоянно обедаем вместе, общаемся. Они мне показывают свои куклы, мы разговариваем об их школе, о садике и об их интересах. Также у меня есть знакомый, который живет напротив, в другой девятиэтажке, парень Давиде. Он местный ди-джей и каждый вечер в шесть часов выходит на балкон, ставит аппаратуру, включает музыку и развлекает всех соседей. И мы общаемся во время этих концертов, так их назовем, просим его переключить песню или оставить, если она хорошая. Благодаря ему, мы как будто на живом концерте находимся каждый вечер. Это тоже очень сильно спасает, если честно, и очень сильно отвлекает. И я спокойно будние дни провожу даже в карантине. Самое тяжелое – это проживать субботу и воскресенье, так как абсолютно некуда выходить и не разрешено это все, поэтому сижу дома, смотрю фильмы, читаю, разговариваю с друзьями, с семьей.

Д.П.: Общение с друзьями, родными и незнакомыми людьми в Инстаграме – это как-то помогает поддерживать позитивный настрой?

Единственная мысль, которая меня сводила с ума все это время, что я не могу общаться с друзьями, не могу видеть вживую никого и не могу вольно выйти из дома

Т.Ч.: Честно сказать, никакого негативного состояния у меня изначально не было, потому что все равно на примере у нас есть Китай, граждан которого выпустили в конце концов из дома, поэтому мы просто ждали конца с самого начала. Мы знали, что финишная прямая наступит рано или поздно, и мы ждали того дня Х, который установило государство для окончания карантина. Единственная мысль, которая меня сводила с ума все это время, что я не могу общаться с друзьями, не могу видеть вживую никого и не могу вольно выйти из дома и пройти больше, чем 200 метров.

Д.П.: А когда у вас закончится карантин?

Т.Ч.: Карантин официально у нас заканчивается 14 апреля. Это первый день, когда я выхожу работать в офис. У нас компания небольшая, поэтому всех выпускают на работу, у нас хватает места, чтобы соблюдать дистанцию между собой, а с клиентами мы вживую не работаем. Но это распространяется только на какие-то отдельные организации, потому что, допустим, торговые центры и все остальное будет работать в демо-режиме, так скажем. Там будут пускать людей по несколько человек, как и сейчас это происходит, будут все меры предосторожности: это перчатки, маски… В городе не будут работать рестораны и кафе, и пока не объявили, когда можно будет начать ходить в такие места. Поэтому пока я буду ходить на работу, приезжать обратно и сидеть дома, потому что не будет возможности куда-то идти.

Д.П.: Вы сказали, что 14 апреля выходите из карантина в плане работы. Значит ли это, что как-то улучшается ситуация в Италии?

Т.Ч.: Да, однозначно улучшается. Последнюю неделю после того, как Италия достигла пика по числу зараженных… К сожалению, пока число смертей показывает практически то же самое, то есть в сутки от 600 до 700 человек. Но если (новых) заболевших было на предыдущей неделе допустим 4000-4500, то сейчас это уже 1300-1600. То есть цифра еще колеблется, но уже гораздо меньше заболевших, поэтому динамику можно увидеть положительную.

Мы сидим на карантине с 10 марта, поэтому после третьего числа на улице можно было увидеть прямо наплыв людей без масок и прочей защиты

Первая дата окончания карантина была назначена на 3 апреля, а мы сидим на карантине с 10 марта, поэтому после третьего числа на улице можно было увидеть прямо наплыв людей без масок и прочей защиты. Раньше я мог выйти из дома до магазина и не увидеть ни одного человека. А сейчас уже меньше контроля, полиция уже не стоит на улицах, в каждом квартале, как это было раньше. Я не знаю, с чем это связано, но, мне кажется, люди уже не могут сидеть взаперти на протяжении месяца, а для кого-то это и более долгий срок, потому что общепит, например, закрылся раньше. И когда они услышали, что 3 апреля их выпустят, они настроились и потом перестали думать о том, что продлили карантин, и начали выходить из дома.

Д.П.: Тимур, а какими источниками вы пользуетесь для того, чтобы понять, что происходит вокруг вас? Это газеты или социальные медиа?

Т.Ч.: Честно говоря, я стараюсь вообще не смотреть в интернете ничего, потому что там столько всякой информации накидывают люди со своими предположениями, с какими-то непонятными видео или интервью с непонятными «диванными» людьми, которые мысль из пальца высасывают. Я не могу такое смотреть, иначе я себя с ума сведу просто. Поэтому я смотрю выступление премьер-министра. Каждый вечер, в шесть часов Джузеппе Конте выступает либо по телевидению, либо у себя на официальной странице в «Фейсбуке». Он оглашает ситуацию, сообщает, если добавляются какие-то меры предосторожности или снимаются ограничения, и сколько жертв этого вируса и сколько заболевших. Мне этого вполне достаточно. Я думаю, что это самый главный источник, где нужно брать информацию.

Д.П.: Следующий вопрос у меня будет такой: у вас, наверное, за время нахождения в Италии появилось много друзей-итальянцев, как они относятся к этой ситуации?

Т.Ч.: Честно говоря, у моих друзей не было паники, у них не было никакого ужаса и страха. И когда ввели чрезвычайное положение, они очень ответственно отнеслись ко всему, что говорили президент и премьер-министр. Из этого я понял, что они очень законопослушные, потому что они сразу перестали ходить друг к другу в гости, выходить из дома, не пренебрегали правилами, могли поучать свою семью, если кто-то нарушал. Они, мне кажется, отреагировали очень зрело.

Д.П.: То есть среди ваших знакомых, которые живут в Италии, не было никого, кто был против тех мер, которые принимаются правительством?

Джузеппе Конте 24 часа в сутки готовит речи, его команда собирает информацию, чтобы оповестить свой народ, он очень сильно переживает и очень близок к народу

Т.Ч.: Абсолютно, ни разу я не слышал от моих знакомых, чтобы кто-то возмущался. Они, наоборот, здесь очень сильно полюбили премьер-министра, видя, как он просто не отходит от своего рабочего места. Он 24 часа в сутки готовит речи, его команда собирает информацию, чтобы оповестить свой народ, и он очень сильно переживает, и он очень близок к народу. Он не только по телевизору выступил пару раз, но он и через средства массовой информации постоянно пытается донести в дружелюбной форме информацию. Когда выходят какие-то новые законы, новые ограничения, он объясняет все: почему, зачем и чему это поможет. И люди начали его больше уважать и любить.

Д.П.: Практически вся ваша семья живет в Абхазии, в городе Сухуме. При том, что в Италии все началось намного раньше, эта эпидемия и всплеск заболевших, а в Абхазии, можно сказать, что только сейчас все начинается, потому что у нас совсем недавно были первые случаи заболеваемости, что вы говорите обычно своей семье? Как они должны себя вести, что стоит делать, чего не стоит делать?

Т.Ч.: Учитывая то, что не было подтвержденных случаев в нашей стране, они продолжали жить, как они жили до этого. Они больше сконцентрировались на том, как живу здесь я, и, естественно, у них была сумасшедшая паника, они мне постоянно звонили и умоляли приехать. Вскоре это стало невозможно, когда закрыли все пути выезда из Италии, и в итоге я сосредоточился на них. Я им говорил: раз это здесь началось, то у вас тоже может что-то произойти. Я им рассказывал, какие правила здесь, и они, в принципе, понимали, что такая же модель защиты будет применяться и в Абхазии в случае чего. Я с самого начал их готовил и говорил, что не нужно при встрече с другими людьми обниматься и целоваться. Учитывая наши традиции и культуру, это, казалось, немного сложно будет сделать, но, к моему удивлению, когда какие-то подозрения по поводу зараженного коронавирусом появились в Абхазии, моя семья взяла себя в руки и перестала выходить из дома. Мои родственники стали придерживаться правил. Хотя они изначально бастовали и думали, что ничего не может произойти, сейчас они законопослушно сидят дома.

Если бы большинство разъехались по деревням, это бы снизило риски на минимальный уровень. Это лучший выход

Я это уже говорил и своим друзьям, и семье, и даже тем неверующим, которые считают, что это какие-то заговоры, чтобы разрушить экономику и так далее (версий просто не сосчитать на пальцах!)… Я советовал не разбираться причинах, а попытаться просто от этого избавиться. То есть самоизолироваться со своей семьей. Вы можете собрать свои вещи, поехать в деревню на несколько недель, обезопасить себя и быть стопроцентно уверенны, что вы не болеете. Если бы так сделали все, то просто некому было бы заболеть. Я считаю, что это был бы минимум контактов с окружающим миром и с людьми, и это наша привилегия. Потому что в Италии люди не справляются, они сидят в четырех стенах в маленькой квартире, а у большинства людей, которые живут в Абхазии, есть дачи и дома в деревне. Если бы большинство разъехались по деревням, это бы снизило риски на минимальный уровень. Это лучший выход.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия