Коронавирус и теория заговора

С некоторых – очень-очень давних – пор не признаю теории заговоров.

Считаю и буду считать плодом буйной человеческой фантазии существование многоходовых, мудренно-сложносочиненно-сложноподчиненно-сложновыковыристых схем, в особенности в ситуациях, где легко можно найти гораздо более простое и рациональное толкование.

Являюсь несгибаемым сторонником теории, которая называется «Бритва Оккама» – в данном случае неважно, почему бритва и кто такой Оккам, важно лишь то, что, согласно ей, из условно 10 объяснений одного события, при прочих равных, наиболее реалистично – самое простое.

А началось все это очень давно – в сентябре 1992 года. Как-то раз, а именно 16 сентября, абхазы и их союзники взяли под свой контроль Гагру. Для грузин это был настоящий шок, поскольку буквально за пару дней до этого ничто не предвещало такого разворота событий.

Но тогда главой Госсовета был всемогущий, всеохватный, сложносочиненно-сложноподчиненный мастер многоходовок Эдуард Шеварднадзе, соответственно, нам всем было трудно понять и принять, что кто-то там просто взял да и захватил город без всяких премудростей. Мы силились понять, что все-таки происходит, дать разумное объяснение, так как не могли поверить, что Сам Эдуард Амбросич мог так банально опростоволоситься.

Теории заговоров в эти дни росли как грибы после дождя – наиболее распространенная из них: «вот он сейчас заманил их всех в Гагру, теперь у него нет причины сдерживать наступление, и очень скоро сами все увидите».

Эта теория просуществовала совсем недолго – буквально через пару дней абхазы и их союзники взяли все, что было за Гагрой, и вышли к реке Псоу... Стало понятно: либо это совсем уж какая-то заковыристо-самоубийственная схема, либо никакой схемы не было вовсе.

Не знаю почему, но теории заговоров особенно популярны на постсоветском пространстве. Не знаю, но могу предположить: советским людям долгие годы вбивали в голову, что человек сам по себе ничего не значит, что все мало-мальски важные вопросы решаются где-то в очень темных и высоких коридорах...

Люди, которые могут поверить в то, что утонувший «Титаник» на самом деле не утонул, а был затоплен потому-то и потому-то, легко могут поверить во все что угодно. Например, один мой приятель, свято уверенный в том, что теракт 11 сентября был устроен американской властью, долго пытался меня убедить в том, что башни-близнецы были взорваны изнутри, и это отчетливо видно – перед тем как здание начало падать, на всех этажах прогремели взрывы. Я честно, от души и изо всех глаз, от всего сердца попытался разглядеть взрывы. Но, увы, их не было. Впрочем, это же неважно. Теория заговора – это как религия. Неважно, что чепуха, главное – верить.

Люди, которые верят в то, что «Титаник» был потоплен, а башни-близнецы – взорваны, легко поверят в то, что коронавирус – это гигантская спецоперация неизвестно кого, неизвестно как и непонятно на кой. Собственно говоря, странно, что глубокие и мудреные схемы не появились через неделю-другую после начала эпидемии, а любителям теорий заговоров понадобилось целых два, а то и три месяца на то, чтобы сориентироваться...

Никто толком не может сказать: зачем кому-то понадобилось проводить такую грандиозную спецоперацию, от которой все проиграли, за исключением производителей одноразовых масок и перчаток... В нынешнем коронакризисе нет никого, кто был бы выгодополучателем на фоне обвала целых экономик стоимостью в сотни триллионов долларов.

Возможно, некоторые ушлые и предприимчивые деятели смогут поймать немного рыбки в мутной моде, примерно как парикмахеры стали первыми выгодополучателями от свержения талибов в Афганистане. Можно, конечно, считать американскую войсковую операцию в этой стране заговором брадобреев, которые обнищали из-за запрета брить бороду, но верится в это как-то не очень...

Давайте оставим в стороне моральные соображения по поводу того, что какие-то прирожденные злодеи решили заразить весь мир, включая свои страны, не имея никаких очевидных бонусов от этого. Оставим в стороне, что в век интернета и всеобщей открытости этого бы никто не смог скрыть.

Бедняге Джону Кеннеди не повезло, что его убили в 63-м году, а не в 2020-м – случись это сейчас, мы через пару недель прочитали бы где-нибудь на «Блумберге» инсайдерскую информацию об убийцах и заказчиках.

Попытайтесь представить другое – что кто-то, какой-то суперинтеллект, наплевав на все на свете, из чувства природной вредности спланировал грандиозное действо, подговорил и подкупил всех на свете, организовал скоординированную атаку на мозги миллиардов людей, все это тонко просчитал и сумел реализовать.

Где вы видели в наше время таких суперменов? Это вы случайно не про американские спецслужбы, которые о теракте 11 сентября узнали по телевизору? Или русских, которые даже своих бывших агентов не могут убить так, чтобы об этом не узнал весь мир? А может, китайцев, у которых спецслужбы в основном заняты выявлением внутренних врагов и контролем над социальными сетями?

Человечество ослабло, гениальных комбинаторов не осталось, сегодня – эпоха Макрона и Меркель, когда шарлатан и шулер Путин считается великим мастером интриг.

Все это ерунда. В наше время ни у кого нет таких организационных способностей на то, чтобы провернуть такую многоходовку, не наследив при этом сотни раз – в наше время если политик, олигарх или высокопоставленный руководитель спецслужб способен прогнозировать хотя бы на шаг вперед, – это уже великое достижение.

Нет никакого заговора, в особенности в ситуации отсутствия четкого выгодополучателя. Все великое – просто, все ужасное – просто, а великое и ужасное – просто вдвойне.

Есть замечательный американский фильм «Донни Браско», который наверняка видели все. Там есть один забавный эпизод, когда коллеги интересуются у внедренного в банду агента ФБР, почему все члены банды постоянно говорят: «Забудь об этом»?

Он отвечает: «Если ты соглашаешься с кем-то, что у Ракел Уэлш классная грудь, – забудь об этом. Если ты считаешь, что Шевроле лучше, чем Кадиллак, то забудь об этом. Если ты говоришь о чем-то очень хорошем, например, красном перце, – забудь об этом... А иногда это значит просто: забудь об этом».

Так и тут: иногда вирус – это просто вирус. А паника – это просто паника.

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