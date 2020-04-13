Ковидиоты «умирают, но не сдаются»

Как говаривал Эрих Мария Ремарк, «в темные времена хорошо видно светлых людей». В Абхазии сегодня, как и во множестве других стран, объятых коронавирусной пандемией, эту истину прекрасно иллюстрируют самоотверженно работающие медики, волонтеры, предприниматели, которые пожертвовали крупные суммы денег на закупку всего необходимого, чтобы население республики смогло пережить кризисный период.

Но темные времена обнажают и пороки человеческие, и вопиющую интеллектуальную недостаточность, и невежество, увы, многих. Нынешняя пандемия уже сделала широко известными примеры тому из разных краев.

Еще недавно было трудно представить себе, как это было во время так называемых холерных бунтов, когда в первой половине девятнадцатого века крестьяне в Российской и Австрийской империях, возмущенные карантинными мерами, а также поддавшись слухам, что лекари и чиновники намеренно травят простой люд, громили полицейские управления и казенные больницы, убивали чиновников, офицеров, дворян-помещиков. Сейчас иные времена. Все население умеет, по крайней мере, читать и писать, во всяком случае, в наиболее развитых экономически и культурно странах, на которые как раз и обрушилась в основном пандемия. И во «врачей-отравителей» нынче не верят.

Но вот на днях недовольство жесткими карантинными мерами вылилось в Бельгии в массовые беспорядки, когда крушили автомобили и здания. Или взять новость из Англии, где люди поджигают вышки сотовой связи, потому что кто-то сказал, что болезнь передается через сотовую связь.... Из всех, как говорится, щелей полезли такое невежество, такая, извините за выражение, дурь! В общем, как недавно прочел в абхазском сегменте «Фейсбука» совсем по другому поводу, «одни идиотнее других».

Можно говорить о массовом явлении, вызвавшем к жизни менее месяца назад неологизм ковидиот (сovidiot), образованный путем слияния слов COVID-19 и «идиот». Термин впервые появился на сайте Urban Dictionary 16 марта 2020 года. Пользователь предложил называть так людей, которые лихорадочно скупают продукты из-за карантина, а также тех, кто игнорирует меры по обеспечению безопасности. Ну, про первых, паникеров, говорить, мне кажется, неинтересно, тут и так все ясно. А вот на вторых остановимся. Причем их можно разделить на «пофигистов» (о них тоже говорить особо нечего, такие натуры были, есть и будут) и на «скептиков», «отрицателей», сознательно воюющих с официальной точкой зрения, которой придерживаются правительства подавляющего большинства стран мира.

И вот тут не все просто. Человечество впервые столкнулось именно с таким явлением, когда эффект от неведомой ранее болезни наложился на неведомый ранее информационный эффект из-за стремительно развившихся средств коммуникации. Да, были на планете «моры» и поужасней, когда, например, за несколько десятилетий шестого века чума Юстиниана, по оценкам ученых, выкосила около трети человечества (до 150 миллионов из 400-450 миллионов живших на всех континентах). Или совсем относительно недавно, век назад, знаменитая «испанка» унесла 100-150 миллионов, но, поскольку на Земле жило уже около 1,8 миллиарда, это оставило лишь 5-8 процентов ее населения. Хотя слово «лишь» звучит тут довольно цинично.

Сейчас на планете 7,8 миллиарда людей, и 115 тысяч умерших от COVID-19 к этому дню могут показаться совершенно мизерной цифрой – даже по сравнению с двумя миллионами жертв 60 лет назад «гонконгского гриппа». Но напомню, что всего месяц назад, когда ВОЗ объявила заболевание пандемией, число его жертв едва преодолело рубеж в тысячу человек. А о том, как пандемия будет развиваться дальше, сколько волн ее может быть и т.д., учитывая в числе прочего то, что у многих болезнь проходит бессимптомно, что коранавирус, вполне возможно, постоянно мутирует, мы можем только гадать.

Но главное – в «зазоре», который образовался в сознании тех, у кого, скажем так, ослаблены мыслительные процессы, между тем, что им вещают с экранов телевизоров, мерами, которые предпринимает власть, и тем, что они видят непосредственно вокруг себя. А вокруг себя подавляющее большинство, по крайней мере, до поры до времени, не видит никаких инфицированных и вообще ничего, что должно было бы заставить их изменить привычный образ жизни. Пару недель назад мне попалась на глаза интернет-публикация, где цитировались рассуждения украинского футболиста по имени Александр Алиев. Жаль, не скачал тот короткий текст, но смысл его был примерно такой: «Иду по улице – птички поют, дети играют… Какой такой коранавирус, что за туфту нам гонят?»

А на днях в телефонном интервью одному из местных СМИ женщина, живущая в гагрской девятиэтажке, поставленной на карантин из-за обнаруженного уже у троих ее обитателей коронавируса, убежденно говорила: «Мы знаем, что нет никакой инфекции. В Абхазии нет коронавируса. Просто нужно узнать, кому это надо. Нас никто не проверял, и я не понимаю, почему нас держат в изоляции».

Но это крайние случаи, иллюстрирующие, что непросто «дойти до каждого» – особенно когда этот «каждый» усиленно сопротивляется предоставляемой ему неопровержимой информации. Гораздо более массовым явлением стали рассуждения о некоем связанном пандемией мировом заговоре. На днях на каком-то российском интернет-ресурсе встретил проводимый там опрос пользователей: как вы, мол, считаете – новый коронавирус имеет естественное или искусственное, лабораторное происхождение? Посмотрел потом результаты: процентов 80 оказалось сторонниками версии, что вирус «вырастили» искусственно. С таким же мнением то и дело приходится сталкиваться и в реальном своем ближайшем окружении. Откуда это идет: из всяких научно-фантастических «ужастиков», или просто так устроена человеческая психика? Начинаешь задавать вопросы: а гонконгский грипп тогда кто в свое время «запустил», а испанский, а чуму с холерой? Нет ответа…

А уж сколько появилось безумных «трактатов» на эту тему! Причем они пользуются повышенным спросом. Я не обирался засорять мозг чтением всей этой лабуды, но недавно прислали по «Фейсбуку» два таких наукообразных текста и попросили высказать свое мнение.

Один из этих текстов называется «Владимир Лепехин: Мир после «победы» над коронавирусом перейдет на новый уровень самоуничтожения». Да, да, это тот самый директор российского Института ЕАЭС, который несколько лет назад решил специализироваться, в частности, на Абхазии и нелепым и невежественным публикациям которого о политических событиях в ней я посвятил немало статей на «Эхе Кавказа». В конце концов, от Абхазии, после того, как политики здесь начали его высмеивать, Лепехин отстал. И вот его опус на самую актуальную сегодня в мире тему, который он подписал еще и как «философ» (ну, прямо Спиноза, Аристотель!) Вчитываться в этот мутный поток сознания – дело тягомотное и неблагодарное, но приведу пару смыслообразующих фрагментов: «Аналитики ВАСПов, иезуитов и иудеев (а именно они олицетворяют собой всемирную власть денег) придумали несколько лукавых «стратегий» будущего»; «Поводом для старта нового глобального сценария стала мировая зараза – быстро распространяющаяся «смертельная» и «таинственная» инфекция, против которой нет никакого иного оружия, кроме как загнать всю планету в карантин, оцифровать всех больных и здоровых и повязать их QR-кодами под страхом уголовного преследования. Идеальная универсальная схема, под реализацию которой подписались сегодня все адепты и агенты нового глобального капитализма. И не важно, что коронавирус не тянет на смертельную для человечества опасность: олигархические СМИ, фейками нагнетая страх и панику, а также подконтрольные глобальным «ростовщикам» и «менялам» чиновники, нагнетая акцентированную статистику, сделают все, как надо».

И ведь прекрасно ощущаю, как охотно клюет на это обыватель, не привыкший напрягать мозг.

А вот еще один конспирологический текст – «Коронапсихоз. Кому и зачем все это нужно?» – размещен на Яндекс. Дзен за подписью «Minskblog». Автор его, наверное, из Минска, решил разложить по полочкам свой ответ на заданный в заголовке вопрос в соответствующих главках: финансистам, инвесторам, Всемирной организации здравоохранения, государствам… При этом в его тексте, от 4 апреля, присутствует такая гордая фраза: «Беларусь, которой от Брюсселя и МВФ мало что светит, отказалась нагнетать панику среди населения и тормозить экономику, после чего от ВОЗ и стран-соседей пошли намеки, что за отказ играть по навязанным правилам в будущем могут быть неприятности». Как известно, неделю с лишним после этого в Белоруссии, где как ни в чем ни бывало продолжали чемпионат страны по футболу, собирая тысячи болельщиков на стадионах, произошел лавинообразный, в восемь раз, рост инфицированных, но я практически не сомневаюсь, что Minskblog обвинит в этом не «героического» белорусского президента, который с хоккейной клюшкой в руках заявлял, что лучшее лекарство от коронавируса – стопка водки, поле и работа на тракторе, а все тот же самый МВФ, который, наверное, специально заслал в белорусские города и веси распространителей заразы… Все правильно, ведь сам Александр Лукашенко сегодня во всеуслышание обвинил жителей республики, попавших в больницы с диагнозом COVID-19, в том, что они «опустили руки и перестали бороться за свою жизнь». Ничего умнее придумать не смог… Сейчас в Белоруссии как минимум 2 578 случаев заражения COVID-19, на миллион жителей в стране – 273 заразившихся, почти вдвое больше, чем в России.

И самое прискорбное знаете что? То, что 99,9 процента из сотен комментариев к тексту Minskblog оказались не просто одобрительными, а восхищенными и восторженными: «Замечательная статья. Наконец-то были четко и правильно расставлены все точки над буквой i»: «Браво автору! Очень достойная статья для думающих людей»; «Один Лукашенко молодец! Не прогибается ни под кого, в отличие от наших гадюшников, ненавидящих свой народ!»; «Лукашенко – единственный адекватный, остальные проворачивают свои делишки»; «Бацька – правильный правитель, редкий Человек, не марионетка в сущности своей, плюс хорошо образован, знает, что, отчего и откуда»; «Дурят народ. Я в политике не сильна, но внутренняя чуйка сработала, что вся эта афера с короной – полная брехня! А потом еще добавят, что затратили огромную сумму на разработку вакцины. Грабят нас, грабят, все им мало, это сколько терпения у нашего народа – диву даешься»; «Гениально!»; «Автор, наши мысли сходятся абсолютно. В Италии 60 млн населения. Умерло 15000. Это 0,02%. В мире 7 млрд. Умерло 50000, это еще меньше процент. Визг такой, как будто человечество вымирает. Но самое грустное, что от нас ничего не зависит… Каждый, я думаю, потерял очень много. Я лишилась работы, путевки в Испанию на июнь, взятой в январе, мечты детей об отдыхе, поступления дочери в вуз в этом году. Но с нами не считаются, как с подопытными кроликами».

Боюсь, что поклонников белорусского президента, такие и на абхазских интернет-форумах обнаруживались, переубедить невозможно. Остановлюсь лишь на последнем, предельно, на мой взгляд, циничном комментарии. Сегодня в мире, точнее сказать, почти 8 миллиардов людей, а к этому дню умерло от коронавируса уже 115 тысяч. Сколько умрет через месяц, два, полгода – никому не ведомо. Да, ситуация такова: на одной чаше весов – жизни пока десятков тысяч людей, на другой – экономическое благополучие десятков и сотен миллионов, даже миллиардов людей, потому что экономика от карантинных мер страдает и рушится повсеместно. Но давайте предложим автору комментария такой вариант: самоизоляцию – побоку, все идет по первоначальному рецепту Лукашенко (на которого родственники умерших в Белоруссии уже начали подавать судебные иски за преступное бездействие), но вот сама она и ее дети оказываются в числе тех минимум десятков тысяч принесенных в жертву. А теперь попробуем представить при таком раскладе ее «визг»!

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции