Крупный пожар в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции приближается к территории четвертого энергоблока, разрушенного в конце апреля 1986 года при катастрофе на станции, сообщает «Интерфакс». Движение огня отображается на онлайн-ресурсе NASA - FIRMS,

На вечер 13 апреля пожар достиг территории промышленной площадки нового безопасного конфайнмента (укрытия), строительство которого было завершено в прошлом году. Огонь движется к станции с запада, новый очаг возник на юге. Об этом рассказал «Интерфаксу» член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

По его словам, «ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории...» Огонь приблизился к выселенному в 1986 году городу Припять и находится в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов. Там находятся наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, сообщает «Интерфакс» оценку положения местным экологом Ярославом Емельяненко.