Сотни российских туристов застряли в Саудовской Аравии

Сотни российских туристов, большинство из которых приехали из Чечни и Дагестана, не могут вернуться домой, с марта застряв в Саудовской Аравии. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на одну из россиянок, находящихся на Аравийском полуострове.

По словам Динары Нуримановой-Якуповой, с конца марта в российском консульстве и МВД никак не реагируют на запросы граждан и даже не говорят, будут ли их вообще забирать на родину. При этом США, Великобритания и Франция регулярно вывозят из Саудовской Аравии своих соотечественников специальными рейсами.

В Росавиации подтвердили, что эвакуационных рейсов из Саудовской Аравии в ближайших планах нет, а «проблема упирается в готовность российских регионов принять своих людей» – в частности, «создать им инфраструктуру, способную обеспечить безопасность, медпомощь и необходимые условия изоляции». При этом по словам Нуримановой-Якуповой, среди застрявших в Саудовской Аравии нашлись граждане, готовые забронировать и оплатить частный самолет, и они уже даже договорились с авиакомпанией, которая имеет разрешение на вылет из страны. Однако рейс не согласовывают в российском консульстве.

Вместе с тем в понедельник власти Чечни ввели пропускной режим для выхода жителей региона из своих домов, а по воскресеньям им и вовсе запрещено выходить даже в магазины и аптеки.