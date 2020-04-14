Задержан второй подозреваемый в пожаре в зоне Чернобыльской АЭС

Украинская полиция задержала второго подозреваемого в причастности к пожару в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

По данным полицейских, это 37-летний житель местного села, который сжигал мусор около своего дома, а затем погрузил остатки тлеющего костра в тележку и вывез за пределы села, высыпав в сухую траву. Когда там началось возгорание, мужчина не стал звонить спасателям или в полицию, попытавшись самостоятельно потушить огонь. Это не помогло, и пожар перекинулся в лес, а затем в зону отчуждения.

Ранее был задержан 27-летний житель села Раговка, который ради забавы поджег дикорастущую траву около заброшенной фермы.

Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. На вечер 13 апреля пожар достиг территории промышленной площадки четвертого энергоблока, разрушенного во время аварии на ЧАЭС в 1986 году. Огонь движется к станции с запада, новый очаг возник на юге. Об этом рассказал "Интерфаксу" член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

По его словам, "ситуация критическая. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории...". Огонь приблизился к выселенному в 1986 году городу Припять и находится в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов.